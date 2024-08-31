Андрей Семёнов решил завершить карьеру

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вчера, 09:27

Бывший защитник сборной России сообщил, что больше не планирует возвращаться на поле.

Наверное, уже всё. Наверное, на поле уже не выйду. Хочется уже дома побыть, я уже десять лет не был дома, а дети растут.