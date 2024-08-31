Андрей Семёнов решил завершить карьеру

Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов сообщил, что больше не планирует возвращаться на поле.
Наверное, уже всё. Наверное, на поле уже не выйду.
Хочется уже дома побыть, я уже десять лет не был дома, а дети растут.
Семёнов — воспитанник «Спартака». Он выступал за следующие клубы: «Сокол», «Истра», «Носта», «СКА-Энергия», «Амкар» и «Ахмат». За свою профессиональную карьеру 35-летний футболист сыграл 403 матча, в которых забил 11 мячей, отметился 4 ассистами и получил 117 карточек (115 жёлтых и 2 красных). Также Семёнов имеет в своём активе 27 игр (ассист и четыре карточки) за сборную России.