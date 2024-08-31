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Андрей Семёнов решил завершить карьеру

вчера, 09:27

Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов сообщил, что больше не планирует возвращаться на поле.

Наверное, уже всё. Наверное, на поле уже не выйду.

Хочется уже дома побыть, я уже десять лет не был дома, а дети растут.

Семёнов — воспитанник «Спартака». Он выступал за следующие клубы: «Сокол», «Истра», «Носта», «СКА-Энергия», «Амкар» и «Ахмат». За свою профессиональную карьеру 35-летний футболист сыграл 403 матча, в которых забил 11 мячей, отметился 4 ассистами и получил 117 карточек (115 жёлтых и 2 красных). Также Семёнов имеет в своём активе 27 игр (ассист и четыре карточки) за сборную России.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 10:48
Спасибо за игры проведенные за грозненскую команду!!! Здоровья,счастья,успехов по жизни!
adekvat
adekvat
вчера в 09:59
Давно уже надо было идти на отдых.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:29
10 лет дома не был? Наверно дети думают, что он моряк, ну или сидит))
mdz96v3cuk5w
mdz96v3cuk5w
вчера в 09:28
В последнее время все равно от него толку не было.
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