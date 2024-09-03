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Стало известно, когда Луис Суарес завершит карьеру в сборной Уругвая

вчера, 09:22

Нападающий клуба «Интер Майами» Луис Суарес в ближайшее время завершит карьеру в сборной Уругвая.

Это произойдет после матча с командой Парагвая в рамках отбора на чемпионат мира 2026. Футболист дал комментарий по теме.

Мне нелегко говорить об этом, но это будет моя последняя игра за национальную команду. Я много думал и решил, что сейчас самое подходящее время.

У меня есть свои причины. Было непросто принять такое решение, даже очень трудно, но время пришло.

Я буду играть с тем же рвением, с которым выходил на свою первую игру в 2007 году, с тем же желанием, что в 19 лет. Сейчас мне 37, вряд ли я сыграл бы на следующем чемпионате мира. Я ухожу сам, не из-за травм и не потому, что меня перестали вызывать в сборную.

Суарес является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая (69 мячей в 142 матчах). По числу игр за национальную команду Луис уступает только Диего Годину (161 поединок).

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Все комментарии
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 20:57
Легенда
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:16
Так точно))
Варвар7
Варвар7 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:17
Или другими словами - имея такие зубы - грех ими не воспользоваться.)))
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:05
Он просто им говорит: ты виноват лишь в том хочется мне кушать))) Поэтому и не придавали огласке)
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:49
Он великий игрок но переход в Барсу от подпортил себе репутацию
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:46
Такому игроку неплохо бы было организовать прощальный матч всех звёзд. Заслужил.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:46
Блестящий , неординарный самоотверженный игрок , и очень жаль , что через некоторое время , он останется у большинства любителей футбола только благодаря своим укусам . Ведь Отман Баккал , Бранислав Иванович и Джорджо Кьеллини были не единственными кого укусил Луис. По утверждению "Daily Star" было ещё 5 подобных случаев ещё до выступления Суареса за "Насьональ Монтевидео" - Футбольные власти Уругвая не придавали огласке эти случаи, потому что не хотели, чтобы это отразилось на репутации форварда...
112910415
112910415
вчера в 11:19
решение настоящего мужчины !
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 10:54
Люди упускают как он тащил в Ливерпуле и Барсе. Взял золотые бутсы в эпоху праймовых Роналду/Месси. Никаких отговорок типа "был в тени", "жертвовал своей статой" и т.д. а просто забивал, отдавал, подыгрывал блестяще. Даже Атлетов сделал чемпионами!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 10:39, ред.
Лучшая 9-ка в истории оказался ещё и умным Неэгоистом.. А все потому, что у него есть друзья и голова на плечах.. Браво!.. 👍👏
shlomo
shlomo
вчера в 10:39
Грустная новость прямо с утра.... Пришло время заканчивать.....

🏟 142 матча
⚽️ 69 голов
🏆 1 Кубок Америки
🧤 1 сейв в матче ЧМ-2010 с Ганой
🦷 1 укушенный Кьеллини

Суарес великий футболист, тот тип игрока за игрой и голами которого можно наблюдать вечно, где бы он не играл АПЛ, Ла Лига, Бразилия, MLS или в сборной Уругвая - это всегда был неудержимый зверь. Очень жаль что время таких легенд подходит к концу.

P.S. Надеюсь забьет юбилейный 70 гол в последнем матче за сборную Уругвая.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:06
Вот и верное решение, всему свое время!
Только самовлюбленные истерички будут говорить, что будут играть до 50 лет и мешать сборной
ProKop92
ProKop92
вчера в 09:57, ред.
Близится прощальный матч Луиса Суареса за сборную Уругвая...
Мы будем скучать))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:54
Жаль, конечно. Но карьера в сборной у Суареса удалась. Выиграл КА, став при этом лучшим игроком турнира. На последнем КА удалось добыть бронзу. Подвиг на ЧМ 2010 думаю помнят все. Ну и конечно Суарес лучший бомбардир в истории сборной Уругвая. Лично я думал, что захочет обойти Пеле и Неймара по голам за сборную и стать вторым лучшим бомбардиром в истории ЮА, но он решил иначе. Больше времени будет на Майами.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:53
Время Суареса подошло к концу.
Кстати, он мог бы уйти немного раньше.
Последнее время Луис своей игрой начал раздражать.
xhp3kzywd3zn
xhp3kzywd3zn
вчера в 09:47
Надо на посошок цапнуть кого-нибудь из парагвайцев
Гость
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