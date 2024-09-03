Стало известно, когда Луис Суарес завершит карьеру в сборной Уругвая

Нападающий клуба «Интер Майами» Луис Суарес в ближайшее время завершит карьеру в сборной Уругвая.
Это произойдет после матча с командой Парагвая в рамках отбора на чемпионат мира 2026. Футболист дал комментарий по теме.
Мне нелегко говорить об этом, но это будет моя последняя игра за национальную команду. Я много думал и решил, что сейчас самое подходящее время.
У меня есть свои причины. Было непросто принять такое решение, даже очень трудно, но время пришло.
Я буду играть с тем же рвением, с которым выходил на свою первую игру в 2007 году, с тем же желанием, что в 19 лет. Сейчас мне 37, вряд ли я сыграл бы на следующем чемпионате мира. Я ухожу сам, не из-за травм и не потому, что меня перестали вызывать в сборную.
Суарес является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая (69 мячей в 142 матчах). По числу игр за национальную команду Луис уступает только Диего Годину (161 поединок).
Мы будем скучать))
Мы будем скучать))
🏟 142 матча
⚽️ 69 голов
🏆 1 Кубок Америки
🧤 1 сейв в матче ЧМ-2010 с Ганой
🦷 1 укушенный Кьеллини
Суарес великий футболист, тот тип игрока за игрой и голами которого можно наблюдать вечно, где бы он не играл АПЛ, Ла Лига, Бразилия, MLS или в сборной Уругвая - это всегда был неудержимый зверь. Очень жаль что время таких легенд подходит к концу.
P.S. Надеюсь забьет юбилейный 70 гол в последнем матче за сборную Уругвая.
🏟 142 матча
⚽️ 69 голов
🏆 1 Кубок Америки
🧤 1 сейв в матче ЧМ-2010 с Ганой
🦷 1 укушенный Кьеллини
Суарес великий футболист, тот тип игрока за игрой и голами которого можно наблюдать вечно, где бы он не играл АПЛ, Ла Лига, Бразилия, MLS или в сборной Уругвая - это всегда был неудержимый зверь. Очень жаль что время таких легенд подходит к концу.
P.S. Надеюсь забьет юбилейный 70 гол в последнем матче за сборную Уругвая.