Стало известно, когда Луис Суарес завершит карьеру в сборной Уругвая

Нападающий клуба «Интер Майами» в ближайшее время завершит карьеру в сборной Уругвая.

Это произойдет после матча с командой Парагвая в рамках отбора на чемпионат мира 2026. Футболист дал комментарий по теме.

Мне нелегко говорить об этом, но это будет моя последняя игра за национальную команду. Я много думал и решил, что сейчас самое подходящее время.

У меня есть свои причины. Было непросто принять такое решение, даже очень трудно, но время пришло.

Я буду играть с тем же рвением, с которым выходил на свою первую игру в 2007 году, с тем же желанием, что в 19 лет. Сейчас мне 37, вряд ли я сыграл бы на следующем чемпионате мира. Я ухожу сам, не из-за травм и не потому, что меня перестали вызывать в сборную.