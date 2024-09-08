Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Глушенков — лучший игрок РПЛ по итогам июля и августа

вчера, 12:56

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим футболистом РПЛ по итогам июля и августа.

Игрок выиграл голосование экспертов Премьер-Лиги и комментаторов «Матч Премьер».

Голосование болельщиков выиграл Эсекьель Барко из «Спартака».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСтали известны претеденты на звание лучшего тренера июля и августа в РПЛ
07 сентября
ОфициальноРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока июля-августа
06 сентября
Фанатам не нравятся кандидаты на «Золотой мяч-2024». Сравним с поколениями Анри и Роналду
05 сентябряВадим Багров в блоге Футбольная ностальгияКомментарии13
ОфициальноОбъявлены претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в августе
05 сентября
Винисиус против Родри, борьба за «Трофей Яшина». Изучили номинантов на «Золотой мяч» и другие награды
05 сентябряВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии9
ОфициальноРоналду и Месси впервые с 2003 года не претендуют на «Золотой мяч»
04 сентября
Сортировать
Все комментарии
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 20:41
Комментаторы отдаются грязьпрому
lukarelli
lukarelli
вчера в 19:26
один раз в год и палка стреляет
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 19:20


В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners


4RT
4RT
вчера в 16:54
    Fantazista_555
    Fantazista_555
    вчера в 16:46
    Не согласен. Батраков был лучше.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 16:09, ред.
    Вспоминается момент когда Барко отдал передачу на Хлусевича, от того в очередной раз как от деревянного отлетел куда то в аут мяч и Барко стоял с таким выражением шока на лице, как будто и не мог представить что вообще возможно так бездарно играть в футбол. И эта его реакция говорит о многом, о том что Барко сам намного выше классом и играл с более классными игроками раз у него такая игра партнёров вызывает такое искреннее недоумение и удивление. Я не знаю какие турниры проходят в Аргентине, но предположим что Эсекиль в рамках какого нибудь кубка встречался даже с командами из второй лиги Аргентины и даже там он ни разу не видел ни одной такой диковины как Хлусевич, а тут у него полкоманды таких мастеров, а из тех кто непосредственно должен вместе с ним созидать в атаке так вообще все
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 16:02, ред.
    Комментаторы Матч ТВ не очень объективное жюри. Про экспертов премьер-лиги ничего сказать не могу, но если это те ребята из эфира того же Матч ТВ то тоже жюри такое себе. Тем не менее выбор был не сложный, тут даже мартышка бы ткнула куда надо. А вот мнение болельщиков это весьма интересный показатель указывающий на то что Спартак похоже действительно народная команда с подавляющим числом симпатизирующих. Что касается их выбора то он вполне оправдан, у Барко попросту нет партнёров которые помогли бы ему показать себя, это он тащит команду на себе, и тащит надо сказать неплохо. У него даже есть наоборот, люди которые с лёгкостью могут свести на нет все его старания.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:53
    Всё правильно. В голосовании болельщиков, по видимому, принимали участие только болельщики Спартака.)
    ЦКВД
    ЦКВД
    вчера в 15:52
    возможно я ошибаюсь) но думаю небывалый фарт глушенкова закончен. конечно он хороший игрок,но думаю на старте немного подфартило) и дальше мы не увидим столь фееричной игры от этого игрока
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 14:57
    Максим - заслужил Это
    wgz9p5j4fetr
    wgz9p5j4fetr
    вчера в 14:36
    Барко пиарят не по делу, потом выкинут.
    Forwert
    Forwert
    вчера в 14:30
    Равных Глушенкову пока нет.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 14:28
    Не во время Макср травму получил....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ProKop92 (раскрыть)
    вчера в 14:24
    Если бы Барко даже не забил вообще....или забил бы в свои ворота...всё равно его признали бы лучшим...в голосовании болельщиков...ибо судя по результату голосования и приведённой вами сравнительной статистики двух игроков - оно проводилось у выхода с "Лукойл Арены"......)))
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 14:24
    Глушенков был хорош до травмы. По праву завоевал звание лучшего игрока июля и августа. Без него Зенит был не таким ярким - три ничьих в 4 матчах. А самое печальное, что после травмы он вряд ли будет в той же форме
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 14:05
    Тоже соглашусь с таким решением футбольных экспертов в пользу Глушенкова. В отличии от нашего Тюкавина играет стабильно хорошо даже несмотря на смену футбольного клуба. Надеюсь, что нелепая травма не сильно скажется на его дальнейших кондициях и Макс и дальше продолжит радовать своей игрой многочисленных фанатов.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 13:55, ред.
    Ну эксперты и всякие там "комментаторы" это же на поводу у миллеровцев.....))) а настоящие любители футбола это конечно же болельщики и вся Страна . И они свой выбор сделали. Хотя достижений Глушенкова я не умаляю...классно парень отыграл
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 13:54
    Глушенков реально лучший...
    Только бы не оглушили его звуки медных труб. Ему нужно стараться не обращать внимания на похвалы, а думать только о футболе. Зенит обязан ему помогать в этом. У Максима есть реальный шанс стать настоящей звездой. Таких в России очень мало.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 13:41
    Барко пока ещё в гостях, стесняется, а вот Глушенков дома и лучший по делу
    drug01
    drug01
    вчера в 13:41
    Он будет ещё долго лучший
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 13:35
    Глушка: "На изи, ёпта!"
    ProKop92
    ProKop92 ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 13:30
    Альтернативно - субъективное)))
    ProKop92
    ProKop92
    вчера в 13:29
    Голосование за июль-август(!!!)
    В чемпионате июль :
    Глушенков : 2 матча, 3 мяча
    Барко : 1 матч, 1 мяч
    В чемпионате август :
    Глушенков : 3 матча, 4 мяча (0 с пенальти), 1 передача
    Барко : 5 матчей, 2 мяча (оба с пенальти), 2 передачи

    Болельщики такие болельщики 🤣🤣🤣
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 13:22
    В принципе все правильно думаю!Он был хорош
    cfb66fhp7whp
    cfb66fhp7whp
    вчера в 13:22
    Вообщем то заслужил, идут в лидерах,Макс на ведущих ролях
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 13:21
    Хорошо однако , что есть ещё альтернативное голосование болел....)))
    ProKop92
    ProKop92
    вчера в 13:19
    Никто и не сомневался!..
    Разве что, болельщики Спартака))
    Всё по делу!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     