Глушенков — лучший игрок РПЛ по итогам июля и августа

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим футболистом РПЛ по итогам июля и августа.
Игрок выиграл голосование экспертов Премьер-Лиги и комментаторов «Матч Премьер».
Голосование болельщиков выиграл Эсекьель Барко из «Спартака».
Нападающий «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим футболистом РПЛ по итогам июля и августа.
Игрок выиграл голосование экспертов Премьер-Лиги и комментаторов «Матч Премьер».
Голосование болельщиков выиграл Эсекьель Барко из «Спартака».
В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners
В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!