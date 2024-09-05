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Фанатам не нравятся кандидаты на «Золотой мяч-2024». Сравним с поколениями Анри и Роналду

05 сентября 2024, 21:31
Эрлинг Холанд
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Путешествие длиною в 20 лет.

Болельщики по всему миру публикуют списки претендентов на «Золотой мяч-2024» рядом с кандидатами десятилетней давности. Говорят, что раньше футболисты были сильнее. Чтобы убедиться в правильности или ошибочности теории, добавим также лучших в рейтинге «Золотого мяча-2004». А чтобы было удобнее сравнивать, разбиваем по позициям. Обратимся в прошлое, чтобы оценить футбольное настоящее.

Нападающие

2004: Шевченко, Анри, Адриано, Руни, ван Нистелрой, Харистеас, Роналду, Барош, Ибрагимович, Это’О, Морьентес, Дрогба, Жюли, Висенте.

2014: Роналду, Месси, Мюллер, Неймар, Хамес, Роббен, Азар, Ди Мария, Диего Коста, Бэйл, Ибрагимович, Бензема.

2024: Мбаппе, Холанд, Кейн, Винисиус, Довбик, Лукман, Лаутаро, Сака, Н. Уильямс, Ямаль, Фоден, Палмер, Вирц.

Молодые Роналду и Месси версии 2014 года вне конкуренции. Поколение 2004 года тоже прекрасное. «Золотой мяч» тогда выиграл форвард «Милана» Шевченко. Но если представить Мбаппе, Холанда и Кейна, не забывая про Сака, Ямаля, Винисиуса и Лаутаро, то новое поколение не кажется далеко позади. Десять лет назад Бензема, Ди Мария, Бэйл и Роббен давали жару, но учтите возраст Винисиуса, Холанда, Сака, Уильямса, Фодена, Вирца и Ямаля. Могут играть круче через пять лет. Уважаем поколение Шевченко и Анри. Восхищаемся временами царствования Роналду и Месси. Но нет смысла унижать Холанда, Мбаппе и Кейна. Эта тройка будет в списке самых результативных форвардов в истории футбола, если не помешают травмы. Грех жаловаться, форварды по-прежнему крутые. Причем здесь нет Родриго из «Реала», Салаха из «Ливерпуля» и многих других результативных нападающих.

Полузащитники

2004: Деку, Недвед, Загоракис, Кака, Лэмпард, Фигу, Зидан, Бараха, Манише.

2014: Кроос, Яя Туре, Гётце, Иньеста, Швайнштайгер, Маскерано, Погба.

2024: Родри, Кроос, Беллингем, Чалханоглу, Эдегор, Ольмо, Райс, Вальверде, Витинья, Джака.

Двадцать лет назад Фигу и Зидан сходили с пьедестала. Третье место занял Деку, а обладатель «Золотого мяча» 2003 года Недвед был рядом. Отметили капитана сборной Греции Загоракиса, чемпиона Европы. Кака и Лэмпард – безусловные легенды. Нынешний тренер «Валенсии» Бараха умел пинать мяч, как и мастер дальних ударов Манише. А спустя десять лет на первом плане были Иньеста, Кроос и Туре. Чемпионами мира стали Швайнштайгер и Гётце. «Серебро» заслужил Маскерано. Здесь нет плохих футболистов, хотя понятно, что сеньор Иньеста на другом уровне, нежели Гётце с травмами и болезнями. Хотя у Андреса свои минусы. Например, за карьеру забил меньше голов в Ла Лиге, чем защитник Джон Терри в АПЛ. В наше время чаще обращают внимание на хавбеков. Кроос, Родри и Джака – невероятные представители центра поля. Испанский лидер «Манчестер Сити» должен быть в финальной тройке. Именно он – главный конкурент Винисиуса. Можно ли сказать, что за двадцать лет хавбеки скатились? Неправда, во всех списках шикарные мастера.

Защитники

2004: Карвалью, Деллас, Мальдини.

2014: Лам, Рамос.

2024: Карвахаль, Диаш, Гримальдо, Хуммельс, Рюдигер, Салиба.

И тогда, и сейчас у защитников мизерные шансы на «Золотой мяч». Ван Дейк был ближе всех, но в этот раз для Вирджила не нашлось места в топ-30. Зато есть испанские латерали Карвахаль и Гримальдо. В списке португалец из «Манчестер Сити» Диаш, француз из «Арсенала» Салиба, а также два немца. Хуммельс не сыграл на Евро-2024, зато был в финале Лиги чемпионов с «Боруссией». Рюдигер победил с «Реалом», а также стал участником чемпионата континента, где на родной земле уступил Испании. К португальцу Карвалью и Мальдини нет никаких вопросов, двадцать лет назад были звездами первой величины, а Паоло – легенда всех времён. А за Делласа проголосовали, поскольку Греция выиграла чемпионат Европы. Но он слабее, чем Лам и Рамос. А также чем любой из списка текущего года. Снова нельзя заявить, что футбол уничтожен и что нет в новом поколении ярких представителей линии обороны.

Вратари

2004: Буффон, Никополидис.

2014: Нойер, Куртуа.

2024: Э. Мартинес.

В этом году не хватило места для второго голкипера. Но в подобных конкурсах у вратарей ещё меньше шансов, чем у защитников. Даже Буффона никогда не награждали. Зато если оценить всю десятку кандидатов на «Трофей Яшина», то видим, что в мире полно крутых голкиперов. Причем отметили не только самых звездных, нет Аллисона и Эдерсона. Аргентинец Мартинес вывозит на характере и реакции. Молодые Куртуа, Нойер и Буффон точно выше классом. Но если представить десятки лучших голкиперов 2004, 2014 и 2014, то нет падения класса. Доннарумма, Мамардашвили и Лунин – молодые и перспективные игроки. Зоммер, Симон и Меньян – опытные мастера. Облака в списке нет, но точно не слабее грека Никополидиса.

Выводы после сравнения:

- Когда есть круг финалистов, а голосуют за всех подряд, то больше внимания разным амплуа, а не только центральным нападающим. С другой стороны, как раньше предпочитали ставить в первую десятку форвардов – так и сейчас именно они фавориты. Родри, если вырвет «Золотой мяч» у вингера Винисиуса, станет в ряд с Модричем. За последние пятнадцать лет только Лука разбавил список нападающих с наградами;

- Болельщики выдумали «слабое поколение». Ни в одной из линий нет трагического падения класса. Также современные мастера профессиональнее, чем их коллеги из прошлого. Адриано был пятым в рейтинге «Золотого мяча-2004», но страшно пил и гулял. Деку и Руни пили со школы. Беллингем и Винисиус себе такого не позволяют. Выйдут на пик формы – посоревнуются в достижениях с легендами;

- За 20 лет футбол стал ещё популярнее, круг особенных вырос. Можно вспомнить, например, Фернандеша. Также нет в списке многих монстров из «Манчестер Сити». Не хватило места перспективным молодым игрокам вроде Мусиалы. Легко собрать топ-100 футболистов. Просто все они под микроскопом, критиковать стало легче. Вырос доступ к футболу из-за гаджетов. Но общий вывод – трава раньше не была зеленее.

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Все комментарии
Цихла
Цихла
06 сентября в 14:35
Насчёт роста популярности футбола сомневаюсь (так же как и старый хрыч Перес). С ростом профессионализма наверное соглашусь. Наверняка десятка нынешних топ-нападающих быстрее и техничнее Пеле. Но Пеле один. И ни в ком из нынешних топов нет и десятой доли харизмы Роналдиньо.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
06 сентября в 13:56
Может, футболисты и не хуже, но... какие-то все они без стержня, бесхребетные, в кого не ткни - ни одного ментального лидера. Разве что Карвахаль выделяется.
Плюс - нет того, кто потащит в тяжелейшем матче, стиснув зубы, типа того же Карвахаля, или на сумасшедшей харизме задавит, типа Мартинеса
arsenVS
arsenVS
06 сентября в 09:45
А яч бы поспорил. Всё таки раньше были получше игроки. Не говорю что сейчас плохие , но раньше вот как то были получше. Ну вот к примеру Винисиус сейчас заберет ЗМ и что !? кто то всерьез назовет его лучшим в мире ?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
06 сентября в 08:18
Естественно раньше футболисты были круче, чем сейчас. Они, может, играли меньше и меньше были на пике, но когда были, то добивались таких высот, что нынешние за всю карьеру не смогут.

Из нынешних топ-30 претендентов на ЗМ через год даже половины не будет в топ-30 ЗМ 2025.
FreshMeat
FreshMeat
06 сентября в 02:50
Ну скажем так, для современного футбола наибольшую роль играют скиллы, ранее мало значившие. Тут очень сложно судить, но видимая часть айсберга футбола изменилась значительно, прежде всего намного усилилась игра в защите.
И отсутствие защитников в рейтинге СОТНЯМИ - показатель того, что журналисты этого не понимают.
А стоило бы оценить последний Евро как символ современных изменений.
Не меньше стало нападающих мастерства. Изменились выгодные позиции для забивания голов. В 90е годы каждый нападающий забивал из-за пределов штрафной хотя бы пару голов в сезоне, Ширер посмотрите как забивал, чудовищной силы удар об перекладину в ворота метров с 40 так, что мяч несколько раз потом стучит между верхом и низом ворот.
Сейчас по три игрока висят на каждом. Интенсивность обороны выросла из-за всяких гвардиол, тотальный футбол с прессингом у углового флажка соперника.
Тяжело нападающим теперь, Кейн убежал из самой тяжелой лиги в самую легкую.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
06 сентября в 01:00
Авейру давно открестился от ЗМ.. Это не его награда.. Причина известна.. Поражение от Месси.. Полное поражение.. Как и по ЗБ.. ☝️😄
rubin kazzzan
rubin kazzzan
06 сентября в 00:49
Сейчас не те кандидаты, что раньше!!!!
happy 50
happy 50 ответ UncleZack (раскрыть)
06 сентября в 00:41
Вот и я думал кто такой Машине . Все вспомнить не могу . 30 лет футбол смотрю , а Машине вспомнить не могу .
NbKA555
NbKA555 ответ UncleZack (раскрыть)
06 сентября в 00:27
Тоже поржал)))
UncleZack
UncleZack
06 сентября в 00:09
Манише стал МаШине)))
Fantazista_555
Fantazista_555 ответ Александр Кузнецов 5 (раскрыть)
05 сентября в 23:28
Висенте в те годы, возможно, был лучшим левым вингером в Европе.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
05 сентября в 22:49
С 2004 глупо сравнивать. Там была сенсационная Греция и совершенно неожиданный финал ЛЧ с Порту и Монако. В ЛаЛиге провалились Барса и Реал. Оттого и в списке кандидатов на ЗМ всякие Загоракисы, Делласы, Висенте и пр.

Машине? Кто это? Есть подозрение, что имелась ввиду легенда Динамо Мск.
ssspartak
ssspartak
05 сентября в 22:39
2024: все они профессионалы - это даже не обсуждается. Но их "звездность" по сравнению с предыдущими 2014 и 2004 абсолютно ниже. Плавная деградация и упадок. Это как инфляция: внешне бумажка купюры 1000р. такая же как и в 2004г. но купить товара на неё с каждым годом можно всё меньше.
Гость
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