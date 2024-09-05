Фанатам не нравятся кандидаты на «Золотой мяч-2024». Сравним с поколениями Анри и Роналду

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05 сентября 2024, 21:31

Путешествие длиною в 20 лет.

Болельщики по всему миру публикуют списки претендентов на «Золотой мяч-2024» рядом с кандидатами десятилетней давности. Говорят, что раньше футболисты были сильнее. Чтобы убедиться в правильности или ошибочности теории, добавим также лучших в рейтинге «Золотого мяча-2004». А чтобы было удобнее сравнивать, разбиваем по позициям. Обратимся в прошлое, чтобы оценить футбольное настоящее.

Нападающие

2004: Шевченко, Анри, Адриано, Руни, ван Нистелрой, Харистеас, Роналду, Барош, Ибрагимович, Это’О, Морьентес, Дрогба, Жюли, Висенте.

2014: Роналду, Месси, Мюллер, Неймар, Хамес, Роббен, Азар, Ди Мария, Диего Коста, Бэйл, Ибрагимович, Бензема.

2024: Мбаппе, Холанд, Кейн, Винисиус, Довбик, Лукман, Лаутаро, Сака, Н. Уильямс, Ямаль, Фоден, Палмер, Вирц.

Молодые Роналду и Месси версии 2014 года вне конкуренции. Поколение 2004 года тоже прекрасное. «Золотой мяч» тогда выиграл форвард «Милана» Шевченко. Но если представить Мбаппе, Холанда и Кейна, не забывая про Сака, Ямаля, Винисиуса и Лаутаро, то новое поколение не кажется далеко позади. Десять лет назад Бензема, Ди Мария, Бэйл и Роббен давали жару, но учтите возраст Винисиуса, Холанда, Сака, Уильямса, Фодена, Вирца и Ямаля. Могут играть круче через пять лет. Уважаем поколение Шевченко и Анри. Восхищаемся временами царствования Роналду и Месси. Но нет смысла унижать Холанда, Мбаппе и Кейна. Эта тройка будет в списке самых результативных форвардов в истории футбола, если не помешают травмы. Грех жаловаться, форварды по-прежнему крутые. Причем здесь нет Родриго из «Реала», Салаха из «Ливерпуля» и многих других результативных нападающих.

Полузащитники

2004: Деку, Недвед, Загоракис, Кака, Лэмпард, Фигу, Зидан, Бараха, Манише.

2014: Кроос, Яя Туре, Гётце, Иньеста, Швайнштайгер, Маскерано, Погба.

2024: Родри, Кроос, Беллингем, Чалханоглу, Эдегор, Ольмо, Райс, Вальверде, Витинья, Джака.

Двадцать лет назад Фигу и Зидан сходили с пьедестала. Третье место занял Деку, а обладатель «Золотого мяча» 2003 года Недвед был рядом. Отметили капитана сборной Греции Загоракиса, чемпиона Европы. Кака и Лэмпард – безусловные легенды. Нынешний тренер «Валенсии» Бараха умел пинать мяч, как и мастер дальних ударов Манише. А спустя десять лет на первом плане были Иньеста, Кроос и Туре. Чемпионами мира стали Швайнштайгер и Гётце. «Серебро» заслужил Маскерано. Здесь нет плохих футболистов, хотя понятно, что сеньор Иньеста на другом уровне, нежели Гётце с травмами и болезнями. Хотя у Андреса свои минусы. Например, за карьеру забил меньше голов в Ла Лиге, чем защитник Джон Терри в АПЛ . В наше время чаще обращают внимание на хавбеков. Кроос, Родри и Джака – невероятные представители центра поля. Испанский лидер «Манчестер Сити» должен быть в финальной тройке. Именно он – главный конкурент Винисиуса. Можно ли сказать, что за двадцать лет хавбеки скатились? Неправда, во всех списках шикарные мастера.

Защитники

2004: Карвалью, Деллас, Мальдини.

2014: Лам, Рамос.

2024: Карвахаль, Диаш, Гримальдо, Хуммельс, Рюдигер, Салиба.

И тогда, и сейчас у защитников мизерные шансы на «Золотой мяч». Ван Дейк был ближе всех, но в этот раз для Вирджила не нашлось места в топ-30. Зато есть испанские латерали Карвахаль и Гримальдо. В списке португалец из «Манчестер Сити» Диаш, француз из «Арсенала» Салиба, а также два немца. Хуммельс не сыграл на Евро-2024, зато был в финале Лиги чемпионов с «Боруссией». Рюдигер победил с «Реалом», а также стал участником чемпионата континента, где на родной земле уступил Испании. К португальцу Карвалью и Мальдини нет никаких вопросов, двадцать лет назад были звездами первой величины, а Паоло – легенда всех времён. А за Делласа проголосовали, поскольку Греция выиграла чемпионат Европы. Но он слабее, чем Лам и Рамос. А также чем любой из списка текущего года. Снова нельзя заявить, что футбол уничтожен и что нет в новом поколении ярких представителей линии обороны.

Вратари

2004: Буффон, Никополидис.

2014: Нойер, Куртуа.

2024: Э. Мартинес.

В этом году не хватило места для второго голкипера. Но в подобных конкурсах у вратарей ещё меньше шансов, чем у защитников. Даже Буффона никогда не награждали. Зато если оценить всю десятку кандидатов на «Трофей Яшина», то видим, что в мире полно крутых голкиперов. Причем отметили не только самых звездных, нет Аллисона и Эдерсона. Аргентинец Мартинес вывозит на характере и реакции. Молодые Куртуа, Нойер и Буффон точно выше классом. Но если представить десятки лучших голкиперов 2004, 2014 и 2014, то нет падения класса. Доннарумма, Мамардашвили и Лунин – молодые и перспективные игроки. Зоммер, Симон и Меньян – опытные мастера. Облака в списке нет, но точно не слабее грека Никополидиса.

Выводы после сравнения:

- Когда есть круг финалистов, а голосуют за всех подряд, то больше внимания разным амплуа, а не только центральным нападающим. С другой стороны, как раньше предпочитали ставить в первую десятку форвардов – так и сейчас именно они фавориты. Родри, если вырвет «Золотой мяч» у вингера Винисиуса, станет в ряд с Модричем. За последние пятнадцать лет только Лука разбавил список нападающих с наградами;

- Болельщики выдумали «слабое поколение». Ни в одной из линий нет трагического падения класса. Также современные мастера профессиональнее, чем их коллеги из прошлого. Адриано был пятым в рейтинге «Золотого мяча-2004», но страшно пил и гулял. Деку и Руни пили со школы. Беллингем и Винисиус себе такого не позволяют. Выйдут на пик формы – посоревнуются в достижениях с легендами;

- За 20 лет футбол стал ещё популярнее, круг особенных вырос. Можно вспомнить, например, Фернандеша. Также нет в списке многих монстров из «Манчестер Сити». Не хватило места перспективным молодым игрокам вроде Мусиалы. Легко собрать топ-100 футболистов. Просто все они под микроскопом, критиковать стало легче. Вырос доступ к футболу из-за гаджетов. Но общий вывод – трава раньше не была зеленее.