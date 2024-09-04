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Роналду и Месси впервые с 2003 года не претендуют на «Золотой мяч»

вчера, 22:09

Стали известны претенденты на получение награды «Золотой мяч» 2024 года.

Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 28 октября. Впервые с 2003 года в число номинантов не вошли Криштиану Роналду и Лионель Месси. В список из 30 человек попали:

Джуд Беллингем («Реал», Мадрид)

Хакан Чалханоглу («Интер», Милан)

Даниэль Карвахаль («Реал», Мадрид)

Рубен Диаш («Манчестер Сити»)

Артем Довбик («Рома»)

Фил Фоден («Манчестер Сити»)

Алехандро Гримальдо («Байер», Леверкузен)

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Матс Хуммельс («Рома»)

Харри Кейн («Бавария»)

Тони Кроос (завершил карьеру)

Адемола Лукман («Аталанта»)

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

Лаутаро Мартинес («Интер», Милан)

Килиан Мбаппе («Реал», Мадрид)

Мартин Эдегор («Арсенал», Лондон)

Даниэль Ольмо («Барселона»)

Коул Палмер («Челси»)

Деклан Райс («Арсенал», Лондон)

Родри («Манчестер Сити»)

Антонио Рюдигер («Реал», Мадрид)

Букайо Сака («Арсенал», Лондон)

Вильям Салиба («Арсенал», Лондон)

Федерико Вальверде («Реал», Мадрид)

Винисиус Жуниор («Реал», Мадрид)

Витинья (ПСЖ)

Николас Уильямс («Атлетик», Бильбао)

Флориан Вирц («Байер», Леверкузен)

Гранит Джака («Байер», Леверкузен)

Ламин Ямаль («Барселона»)

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Все комментарии
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ ответ 1580556558 (раскрыть)
сегодня в 12:08
    FreshMeat
    FreshMeat
    сегодня в 11:49, ред.
    Что Кейну так же позорно судьи давали левые пенальти как нырок Ди Марии в финале ЧМ? Рекорд 4 пенальти одной команде на ЧМ держался с 1960х годов до дутого "чемпиона". Это Кейн или Гризман просили Ди Марию нырять в метре от ноги защитника Франции? И не смотреть "страшный и опасный" VAR - судью сразу кинувшегося показывать на точку с центра поля?
    Чем же так велик позорный Месси всю всю карьеру игравший в сборной - позорно?
    Повторяю на ЧМ все показатели Месси в сборной - позорные. Точность передач почти что самая плохая в Аргентине. Точность попадания по воротам - 6% в 2 раза хуже Мбаппе.
    И очень странно, что в конвертиках судье Барселона платила миллионы (через как оказалось 12 подставных - фиктивных - компаний, как то странно да?) как раз в период игры в Барселоны - Месси... и конечно скандал с подкупами организаторов ЧМ в Катаре - все шейхи спонсоры ПСЖ Месси оказались замешаны во взятках судьям
    Во всем виноваты Гризман и Кейн.
    Золотой мяч - пенальтисту! Признанному за позорную игру - лучшим игроком ЧМ. Не напомнишь за что Месси назвали лучшим игроком ЧМ, он Саудам слил 1-2 и ползал как баран по полю. А СМИ кричали - рекорд! заранее.. забил!
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис ответ FreshMeat (раскрыть)
    сегодня в 11:27
    На ЧМ 2018 Гризманн и Кейн забили по 3 пенальти, а Месси на ЧМ 2022 4 пенальти. Спасибо, что объяснил разницу между настоящим ЧМ и позорным. Оказывается, разница в 1-м пенальти. Или ты имел ввиду количество попыток? Тогда у Месси 5 попыток, 4 забитые, 1 промах. На ЧМ 1966 у Эйсебио было 4 попытки, 4 забитые. Опять же разница в 1-м пенальти.

    Вопрос: сейчас увеличили количество матчей на ЧМ, соответственно будет больше пенальти. Если какая-то сборная пробьет 6 пенальти, это будет считаться позорным ЧМ, а ЧМ 2022 нормальным?
    1580556558
    1580556558 ответ НЕ Э Г О ИСТ (раскрыть)
    сегодня в 10:52
    Нк так они постоянно с выбором косячат, вручают часто незаслуженно. Вот отсюда у Меськи так много ЗМ
    FreshMeat
    FreshMeat ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    сегодня в 10:48
    Эй, а "до бесконечности" можно сказать, почему Месси установил рекорд чемпионатов мира в Катаре по числу пенальти выданных одной команде, и это практически все его голы в сборной, в которой "якобы великий" чья команда проходит по уголовному делу коррупции именно за время карьеры Мессии, - никогда не показывал в сборной НИЧЕГО кроме позора, выделяясь только убожеством всю карьеру, что странно выглядит на фоне его якобы великой игры в клубе?
    почему по ЧМ в Катаре и по выбору этого места было открыто дело о взятках, и по судейским ошибкам и коррупции? Почему так "совпало" что катарские шейхи были спонсорами и Месси и этого чемпионата, где он стал с натяжкой - чемпионом, самый позорный игрок чемпионата мира в сборной аргентины с позорнейшими показателями попадания по воротам 6% и почти всеми голами с пенальти, выданными как в финале - исключительно за нырки его соотечественников?
    1580556558
    1580556558 ответ Брулин (раскрыть)
    сегодня в 10:48
    Просто футбол, как и хоккей, становятся всё более прямолинейными, где на первый план выходит скорость, а не техника
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 09:22
    Так Роналду уже давно не претендует, просто числился последние годы.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 08:58
    Долой Рона/Месси!
    Ну нате вам, теперь выбирайте!
    Ой, а некого! Чё делать то..., чё делать??!!
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Alex_67 (раскрыть)
    сегодня в 08:26
    на счет не получили мяч - согласен, пару штук еще должен был получить Месси, которые незаслуженно отдали Роналду
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 08:23
    серые мышки однодневки только в списке, ушла эпоха
    stromshik
    stromshik ответ Dosiaa (раскрыть)
    сегодня в 07:10
    Более того, кроме мячика за ЧМ-2022 ему надо в этом году ещё и второй вручить за кубок Америки.
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 05:33
    Прошло их время, дорогу молодежи.
    u934857cufnf
    u934857cufnf
    сегодня в 05:09
    Новые герои хуже предыдущих.
    felix
    felix
    сегодня в 04:20
    Ничего не понял...Дзюба то где? У него в онлифанс норм рейтинг
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 04:14
    Вот и ушла эпоха. 21 год соперничества …
    Как сегодня прочитал в разделе хоккея - в НХЛ катастрофически не хватает мегазвезд. Кажись в футболе тоже наступает эпоха, когда есть супер звезды - но мега уровня МессиРоналдо так и не появились …
    rc5bqm5637fe
    rc5bqm5637fe
    сегодня в 03:33
    Закончилось почти их противостояние, футбол потерял от этого
    амурец
    амурец
    сегодня в 03:11
    самый достойный Карвахаль, но защитникам почему то ЗМ дают крайне редко (последним по моему был Каннаваро), тогда скорее всего Вини, хоть и неудачно выступил на КА, и очень удивлён, что не запихнули Месси как главного халявщика ЗМ
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:49
    Всему своё время . Пора и честь знать .
    FreshMeat
    FreshMeat
    сегодня в 01:02
    Голосование проводится среди журналистов. То есть в принципе это мнение болельщиков "среди работников СМИ". Не более того.
    20 лет эти люди выбирали среди Месси и Роналду хотя стоит отметить, что они выделялись на фоне, но после того как карлику дали золотой мяч за инвалидность на пенсии - все стало ясно
    НЕ Э Г О ИСТ
    НЕ Э Г О ИСТ
    сегодня в 00:53
    FF в очередной раз доказал, что псевдоголы Авейру в СА никому не интересны.. Кроме его самого.. Factos.. ☝️👍👏
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 00:15
    Самые слабые претенденты на золотой мяч на мой памяти такого никогда не было, неужто футбол деградировал?
    Маг_тм
    Маг_тм
    сегодня в 00:10
    Как я этому рад, сейчас интрига, до конца не понятно кто именно получит приз. И претендентов так много. При Роне и Месси такого не было, всегда эти два игрока претендовали, мне они реально надоели
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 00:07
    будет Артём Довбик победитель. Лучший бомбардир чемпионата Испании. Не Роналду, не Месси а Довбик. То есть правопреемник Роналду и Месси.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 23:51
    По мне так Родри или Джуд!
    ABir
    ABir
    вчера в 23:31
    И за отсутствием двух великих это опять будет игрок Реала - Джуд Беллингем
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:22, ред.
    Многие пользователи иронизируют над некоторыми претендентами. Вроде бы, по праву, но они забывают, что в списке 30 (!) человек, и он, этот список, предварительный. Надо же его кем - то заполнять, вот и "взяли" подходящие кандидатуры. Не забывайте, что через некоторое время список будет состоять из 20, затем 10 и в конечном итоге - из 5 футболистов. Вот тогда и развернётся борьба между ними. И нами, кстати.
    Над настоящим списком прошу не заморачиваться именно по указанной мной причине.
    По поводу Месси и Роналду скажу коротко: всему своё время.
    _AgamagA_
    _AgamagA_
    вчера в 23:17
    Интересно, кто же получит ЗМ имени Месси?
    НЕ Э Г О ИСТ
    НЕ Э Г О ИСТ
    вчера в 22:59
    FF всё сделал как я им сказал.. Хе.. ☝️.. "Борьба" между двумя челами закончилась победой Месси.. С большим отрывом.. Кто теперь получит уже не важно.. Это уже будет не то.. Но победит тот, за кого проголосуют журналисты.. ✋..
    3ton
    3ton
    вчера в 22:58, ред.
    Эра прошла двух выдающихся игроков , а рядом никого и в бинокль не видно по уровню
    Сейчас каждый год будет новый обладатель ЗМ.
    Но большинство будет писать , что много сильных игроков , но эти игроки середнячки по уровню с Месси и Роналду
    Dosiaa
    Dosiaa
    вчера в 22:55
    Как нет Месси? А как же ЧМ 2022!?
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