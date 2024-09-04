Роналду и Месси впервые с 2003 года не претендуют на «Золотой мяч»

Стали известны претенденты на получение награды «Золотой мяч» 2024 года.
Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 28 октября. Впервые с 2003 года в число номинантов не вошли Криштиану Роналду и Лионель Месси. В список из 30 человек попали:
Джуд Беллингем («Реал», Мадрид)
Хакан Чалханоглу («Интер», Милан)
Даниэль Карвахаль («Реал», Мадрид)
Рубен Диаш («Манчестер Сити»)
Артем Довбик («Рома»)
Фил Фоден («Манчестер Сити»)
Алехандро Гримальдо («Байер», Леверкузен)
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
Матс Хуммельс («Рома»)
Харри Кейн («Бавария»)
Тони Кроос (завершил карьеру)
Адемола Лукман («Аталанта»)
Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
Лаутаро Мартинес («Интер», Милан)
Килиан Мбаппе («Реал», Мадрид)
Мартин Эдегор («Арсенал», Лондон)
Даниэль Ольмо («Барселона»)
Коул Палмер («Челси»)
Деклан Райс («Арсенал», Лондон)
Родри («Манчестер Сити»)
Антонио Рюдигер («Реал», Мадрид)
Букайо Сака («Арсенал», Лондон)
Вильям Салиба («Арсенал», Лондон)
Федерико Вальверде («Реал», Мадрид)
Винисиус Жуниор («Реал», Мадрид)
Витинья (ПСЖ)
Николас Уильямс («Атлетик», Бильбао)
Флориан Вирц («Байер», Леверкузен)
Гранит Джака («Байер», Леверкузен)
Ламин Ямаль («Барселона»)
Главный претендент Винисиус, у которого 26+12 за сезон. Из трофеев - ЛЧ, чемпионат и Суперкубок. Помню, сколько хейта досталось Месси в прошлом году, хотя у него было 37+25 за сезон, из трофеев - ЧМ, чемпионат и Суперкубок. Праймовый Винисиус хуже старика Месси.
Хотел ЗМ для Родри, но уже как-то всё равно. В этом году будет не лучший игрок, а лучший среди худших.
Главный претендент Винисиус, у которого 26+12 за сезон. Из трофеев - ЛЧ, чемпионат и Суперкубок. Помню, сколько хейта досталось Месси в прошлом году, хотя у него было 37+25 за сезон, из трофеев - ЧМ, чемпионат и Суперкубок. Праймовый Винисиус хуже старика Месси.
Хотел ЗМ для Родри, но уже как-то всё равно. В этом году будет не лучший игрок, а лучший среди худших.
Не могли столько игроков так сильно сдуться, чтобы не попасть в список. Что Салах, к примеру, стал хуже? Де Брюйне плохой сезон провел? Родриго, который тащил Реал в ЛЧ и Хамес, лучший игрок и ассистент КА, почему-то в список не попали.
Это и есть новый ЗМ, который с этого года будут вручать совместно с УЕФА. Нравится такой ЗМ??? Лично мне не нравится.
Не могли столько игроков так сильно сдуться, чтобы не попасть в список. Что Салах, к примеру, стал хуже? Де Брюйне плохой сезон провел? Родриго, который тащил Реал в ЛЧ и Хамес, лучший игрок и ассистент КА, почему-то в список не попали.
Это и есть новый ЗМ, который с этого года будут вручать совместно с УЕФА. Нравится такой ЗМ??? Лично мне не нравится.