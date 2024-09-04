Роналду и Месси впервые с 2003 года не претендуют на «Золотой мяч»

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вчера, 22:09

Стали известны претенденты на получение награды «Золотой мяч» 2024 года.

Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 28 октября. Впервые с 2003 года в число номинантов не вошли и . В список из 30 человек попали:

(«Реал», Мадрид)

(«Интер», Милан)

(«Реал», Мадрид)

(«Манчестер Сити»)

(«Рома»)

(«Манчестер Сити»)

(«Байер», Леверкузен)

(«Манчестер Сити»)

(«Рома»)

(«Бавария»)

(завершил карьеру)

(«Аталанта»)

(«Астон Вилла»)

(«Интер», Милан)

(«Реал», Мадрид)

(«Арсенал», Лондон)

(«Барселона»)

(«Челси»)

(«Арсенал», Лондон)

(«Манчестер Сити»)

(«Реал», Мадрид)

(«Арсенал», Лондон)

(«Арсенал», Лондон)

(«Реал», Мадрид)

(«Реал», Мадрид)

( ПСЖ )

(«Атлетик», Бильбао)

(«Байер», Леверкузен)

(«Байер», Леверкузен)

(«Барселона»)