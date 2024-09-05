Винисиус против Родри, борьба за «Трофей Яшина». Изучили номинантов на «Золотой мяч» и другие награды

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05 сентября 2024, 09:11

В этот раз без Месси и Роналду.

«Золотой мяч» входит в новую эру

Впервые с 2003 года в номинации на приз лучшему футболисту нет ни Месси, ни Роналду. Оба раньше играли сильнее. Лионель взял Кубок Америки, но турнир оказался для него трудным, как Евро-2024 для Роналду. 30 фамилий от организаторов голосования в основном подобраны со вкусом. Хотя есть вопросы, ведь не включили Родриго из «Реала», ключевого футболиста команды Анчелотти. Не хватило места Мусиале, Салаху и ещё парочке классных мастеров. Из тех, кто есть, проще всего придраться к Витинье из ПСЖ . Катарские шейхи связаны сейчас с редакцией издания, которое курирует «Золотой мяч». Но у большинства номинантов полный порядок с игрой и результатами.

Здесь есть чемпионы топ-5. Из «Реала» семь человек, если добавить Мбаппе. Отметили Хуммельса, перебравшегося в Италию, за выход в финал Лиги чемпионов с «Боруссией» Д. Включили лидеров «Байера», Гримальдо, Вирц и Джака сыграли круто. Есть лучшие снайперы больших лиг. Довбик, теперь уже бывший форвард «Жироны», выиграл трофей Пичичи в Испании. Холанд много забил в АПЛ . Лаутаро Мартинес круто выступил в Серии А и на Кубке Америки. Кейн выиграл «Золотую бутсу» в «Баварии», а Мбаппе – лучший снайпер Лиги 1.

Также в списке пять чемпионов Европы из сборной Испании. И ещё два победителя Кубка Америки, оба Мартинесы. Все в прошлом сезоне играли здорово. Понятно, что некоторые футболисты неудачно выступили на Евро-2024 — один из них Фоден. Но у Фила много крутых матчей в АПЛ , как и у Коула Палмера из «Челси». Салиба и Диаш среди лучших защитников мира. Лукман представляет «Аталанту», победителя Лиги Европы. Возможно, у Рюдигера не все всегда получалось в сборной Германии и «Реале». Но Антонио выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу.

«Трофей Яшина» без явного фаворита

Любопытная десятка, но нет однозначного фаворита. Диогу Кошта из сборной Португалии и «Порту» должен быть доволен, что попал в список, где нет Нойера и Алиссона, Эдерсона и Облака. В десятку включили Ронвена Уильямса из сборной ЮАР . Умудрился взять четыре пенальти из пяти в серии против Кабо-Верде в четвертьфинале Кубка Африки. А вот присутствие основных номинантов объяснять не нужно, среди них спрятался фаворит.

Доннарумма тащил на Евро-2024 и помог ПСЖ дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Кобель из «Боруссии» Дортмунд сыграл в финале против «Реала». «Сливочных» к трофею через плей-офф провел Лунин, который приболел накануне решающей игры. Меньян был хорош в воротах «Милана» и сборной Франции. Зоммер выиграл Серию А, хотя не очень круто сыграл на Евро-2024. А вот Мамардашвили и Симон – два героя этого кубка.

Унаи может получить «Трофей Яшина», если голосующие выделят его успехи в воротах сборной Испании. Также есть шансы у победителя прошлого года Мартинеса. Эмилиано выиграл Кубок Америки и помог «Астон Вилле» впервые выйти в основной этап Лиги чемпионов. Наверное, если бы Лунин из «Реала» сыграл в финале ЛЧ и удачно провел Евро-2024, то мог бы выиграть. Но сейчас у Мартинеса и Симона, пожалуй, шансы немного выше.

Юркий Ямаль заберет «Трофей Копа»

Если среди вратарей одного выбрать сложно, то здесь всё просто. Номинанты занятные, но выиграет Ламин Ямаль, сенсационный чемпион Европы. Вопрос лишь по Кариму Конате. Форвард «Зальцбурга» точно настолько хорош или это скрытая реклама ивуарийского футболиста? Остальные здесь по делу. Майну и Гарначо хорошо играли за «Манчестер Юнайтед». Гюлер отбегал на Евро-2024 и адаптируется в «Реале». Кубарси – защитник «Барселоны». Форварду Телю из «Баварии», хавбеку Заиру-Эмери из ПСЖ и вингеру Савиньо, который сменил «Жирону» на «Манчестер Сити», тоже есть чем похвастаться. Невеш из «Бенфики» перешел в ПСЖ , но учитывают результаты прошлого сезона.

Остальные номинации церемонии

Среди женщин фаворитками на «Золотой мяч» остаются последние победительницы, Ботмани и Путельяс из сборной Испании и «Барселоны». Они выиграли Лигу чемпионов. Но Испания не победила на Олимпиаде, даже «бронзу» не взяли. Среди тренеров шесть номинантов. И тоже без особых вопросов к кандидатам. Вот только выбрать одного сложно. Хаби Алонсо проиграл Джан Пьеро Гасперини финал Лиги Европы, но выиграл Бундеслигу с «Байером», и это первое чемпионство в истории клуба. Анчелотти стал футбольным королем Испании и выиграл Лигу чемпионов. Луис де ла Фуэнте – чемпион Европы со сборной Испании. Гвардиола в очередной раз выиграл АПЛ с «Манчестер Сити», а от «Реала» вылетели из Лиги чемпионов по пенальти. Наконец, Скалони снова выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины. Полагаем, наградят Алонсо или де ла Фуэнте, но здесь все шестеро заслужили комплименты.

На десерт оставляем пять номинантов на звание лучшего клуба сезона. И снова ни одного вопроса к выбору. «Боруссия» из Дортмунда – финалист Лиги чемпионов, прошли дальше многих грандов. «Жирона» совершила прорыв в Испании, впервые вышла в главный еврокубок, играя невероятно ярко и смело. Регалии «Манчестер Сити» все знают. «Байер» и «Реал» тоже не нужно представлять в такой номинации. Но кто здесь лучший? Можно наградить «сливочных», ведь снова выиграли Лигу чемпионов. Но если вспоминать путь на протяжении клубного сезона и прогресс, то логичнее наградить «Байер». Магическая команда, которая редко уступала, устраивала камбэки и выиграла трофей, о котором клуб раньше лишь мечтал.

Победителей в разных номинациях мир узнает на церемонии 28 октября. У любителей прогнозов есть фавориты в основной номинации – мужской «Золотой мяч», но обязательно назовите в комментариях лучшего футболиста сезона по вашей версии. Между Родри и Винисиусом выбрать непросто. Другие номинации тоже не обходите вниманием – лучшая команда, тренер, вратарь и молодой игрок.