Стали известны претеденты на звание лучшего тренера июля и августа в РПЛ

Российская Премьер-Лига назвала кандидатов на получение награды лучшему тренеру июля и августа.
По итогам 7 матчей в список вошли:
Сергей Семак («Зенит») — 17 очков, 1-е место
Мурад Мусаев («Краснодар») — 15 очков, 2-е место
Михаил Галактионов («Локомотив») — 15 очков, 3-е место
Деян Станкович («Спартак») — 14 очков, 4-е место
Марко Николич (ЦСКА) — 13 очков, 5-е место
Марцел Личка («Динамо») — 13 очков, 6-е место
Победитель будет выбран по итогам голосования экспертов РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.
Не знаю что вам лично сделал Богданыч...но "ненависть" слишком громкое слово для спортивного сайта....
А что такого выдающегося пока сделал Станкович ??
Обыграл 12-ю...10-ю...8-ю и 16-ю команды после того как ему привезли игроков на 25 млн....ну и что в этом выдающегося ??
Единственное улучшение...это Спартак стал меньше пропускать...но Станкович не тренер вратарей...да и соперники скажем прямо были не голеодористые....
Да Абаскаль первый круг обычно в претендентах на золото заканчивал...и без игроков по 14 млн....
Команда по-моему любая начинает двигаться коль новый тренер приходит (благо тут тот случай когда они приходят часто) ...и списывать это на "Гений Станковича" не то что не нужно...просто наверно невовремя....мало время прошло чтоб утверждать..."Вот он...тот кто нужен"....и первые места раздавать при лидирующем Семаке...
Не знаю что вам лично сделал Богданыч...но "ненависть" слишком громкое слово для спортивного сайта....
А что такого выдающегося пока сделал Станкович ??
Обыграл 12-ю...10-ю...8-ю и 16-ю команды после того как ему привезли игроков на 25 млн....ну и что в этом выдающегося ??
Единственное улучшение...это Спартак стал меньше пропускать...но Станкович не тренер вратарей...да и соперники скажем прямо были не голеодористые....
Да Абаскаль первый круг обычно в претендентах на золото заканчивал...и без игроков по 14 млн....
Команда по-моему любая начинает двигаться коль новый тренер приходит (благо тут тот случай когда они приходят часто) ...и списывать это на "Гений Станковича" не то что не нужно...просто наверно невовремя....мало время прошло чтоб утверждать..."Вот он...тот кто нужен"....и первые места раздавать при лидирующем Семаке...
Вообще-то до окончания первого круга не совсем корректно называть лучшего тренера, потому как уровень соперников в проведённых играх не у всех одинаковый. Но я пожалуй соглашусь с TheBoLtом и отдам свой голос за Мусаева. Всё таки оценивать работу Главного тренера футбольной команды только по турнирному положению команды не совсем объективный критерий. На мой взгляд гораздо существеннее будет оценить способность наставника вносить коррективы в игру, а так же умение вовремя оказывать влияние на своих подопечных для достижения положительного результата матча. И по этим качествам, как раз Мурад Олегович смотрится предпочтительнее Семака. На старте краснодарцы смогли добиться трёх ничьих с далеко несильными соперниками, в то время как чемпион одержал три крупные победы, а далее две безликие игры с ничейным исходом, а быки же наоборот все свои последующие игры победили, при чём в трёх повержены основные конкуренты клубы из Москвы, к тому же два из них на их поле. Но уже совсем скоро у нас будет возможность оценить работу этих двух специалистов в очном поединке от которого во многом будет зависеть оценка их работы уже в сентябре.
Болейте за своих, а не против чужих!
Вообще-то до окончания первого круга не совсем корректно называть лучшего тренера, потому как уровень соперников в проведённых играх не у всех одинаковый. Но я пожалуй соглашусь с TheBoLtом и отдам свой голос за Мусаева. Всё таки оценивать работу Главного тренера футбольной команды только по турнирному положению команды не совсем объективный критерий. На мой взгляд гораздо существеннее будет оценить способность наставника вносить коррективы в игру, а так же умение вовремя оказывать влияние на своих подопечных для достижения положительного результата матча. И по этим качествам, как раз Мурад Олегович смотрится предпочтительнее Семака. На старте краснодарцы смогли добиться трёх ничьих с далеко несильными соперниками, в то время как чемпион одержал три крупные победы, а далее две безликие игры с ничейным исходом, а быки же наоборот все свои последующие игры победили, при чём в трёх повержены основные конкуренты клубы из Москвы, к тому же два из них на их поле. Но уже совсем скоро у нас будет возможность оценить работу этих двух специалистов в очном поединке от которого во многом будет зависеть оценка их работы уже в сентябре.
Болейте за своих, а не против чужих!