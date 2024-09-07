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Стали известны претеденты на звание лучшего тренера июля и августа в РПЛ

07 сентября 2024, 13:11

Российская Премьер-Лига назвала кандидатов на получение награды лучшему тренеру июля и августа.

По итогам 7 матчей в список вошли:

Сергей Семак («Зенит») — 17 очков, 1-е место

Мурад Мусаев («Краснодар») — 15 очков, 2-е место

Михаил Галактионов («Локомотив») — 15 очков, 3-е место

Деян Станкович («Спартак») — 14 очков, 4-е место

Марко Николич (ЦСКА) — 13 очков, 5-е место

Марцел Личка («Динамо») — 13 очков, 6-е место

Победитель будет выбран по итогам голосования экспертов РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 00:30
Пока газпром у руля Зениту всё равно какой тренер будет)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 00:26
Ничего личного...возможно Станкович и неплохой тренер...по 7-ми матчам не судят...
После Соболева ничему не удивляюсь...
Может Станкович через сезон или два Зенит возглавит...))
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 сентября в 23:41, ред.
Поприветствовал всех кто "ненавидит Семака" и из всего списка прошелся только по Станковичу)...и даже Абаскаля вспомнил которого нет в списке)...ну это явно от нейтрального отношения к Спартаку и ко всем его тренерам)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 сентября в 23:16
Честно говоря не ожидал от вас подобной галиматьи. Был более высокого мнения о ваших познаниях и умениях в эпистолярном жанре. Но сразу вспомнилось.... " , а ты злишься, значит неправ." Для самопроверки познаний, имя поставьте сами. Пожалуйста в таком тоне со мной не надо общаться. Выберите себе собеседника "попроще" и быкуйте на здоровье. Удачи!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
07 сентября в 22:56, ред.
Некоторые пользователи "набросились" на тренера "Зенита". Мол, какой- то он "подозрительный", не так одет, не так говорит, в общем, ни рыба ни мясо, а команда и без него играла так же хорошо. Хотелось бы спросить у этих критиканов, а какой тренер должен быть у команды ? Вспомните, господа хорошие, что и более именитые тренеры из - за границы руководили командой и только у двух из них были успехи на международной арене.
Ответьте всего на один вопрос: что новенького должен придумать С.Б. в своём руководстве "Зенитом", чтобы все, в том числе и вы, восхитились и стали ему аплодировать ? Нет сейчас тайн в футболе, всё исхожено вдоль и поперёк, все схемы выучены наизусть, а команда играет исходя из своих возможностей и класса соперника.
Набросились на него, как бык на красную тряпку тореадора. Кончайте этим заниматься. Мужик шесть раз привёл коллектив к чемпионскому титулу, а вам всё не так. Всё не любо. Вас на его место, вот тогда бы я посмотрел, каких "успехов" добьётесь вы.
Вывод из слов критиканов напрашивается очевидный: Семак виноват в том, что ему "подсунули" классных футболистов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 сентября в 22:49
Да успокойтесь уже...
Знаем мы ваши сказки....Семак ни читать ни писать не умеет...в Уфу привели...6-е место как то само выдалось...потом в Зените не помнит как оказался....где его ждали итальянские дневники Спаллетти и Манчини...попёрло так что до сих пор остановится не может...команду не тренирует...игроков не знает...ребята как то сами так на поле располагаются что 7-й сезон с первого места уйти не могут...
Следующий этап ваших баллад будет о том что Семака не существует вовсе...его Газпром придумал...мы видим голограмму...)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 сентября в 20:02
Это умозаключение не соответствует действительности. Но не это главное Накануне успешного для Семака сезона УФЫ, команду тренировал Евгений Харлачев. При нем УФА было сначала 10, а потом 7-й. Вот эту команду и принял Семак и "поднял" с 7 места на 6-е ("блестящее" достижение), а перед Харлачевым УФУ тренировал Ганчаренко. Вот они и сделали эту команду, а не Семак. Но повторю. Основная заслуга в успехах УФФЫ - у Шамиля Газизова.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 сентября в 19:54
Никто же вас не переубеждает....
Каждый видит только то что хочет видеть....
Мне даже импонирует ваша точка зрения...чем больше вы верите в бездейственность Семака и пытаетесь убедить других - тем больше Семак будет выигрывать....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 сентября в 19:45
Суть не в Семаке. В те годы был "звездный час" Шамиля Газизова. На УФУ работала вся Башкирия. А в составе были Дивеев, Обляков и еще несколько крутых ребят, на которых Шамили потом крепко наварил. Могу напомнить, что стало с Оренбургом, КС, и другими выскочками после кратковременного успеха. Мы, уважаемый в футболе разбираемся не только как в зрелище, а с точки зрения содержания игры и иных нюансов. Единственная задача любого тренера в Зените при его составе и бюджете - обеспечить, чтобы они не валяли дурака. Но это успешно делает Миллер с помощью "волшебной" палочки и чудесного мешочка. Вот и весь секрет "успеха" Семака как тренера.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 сентября в 19:09, ред.
Нет не был бы...
Семак та редкая кандидатура которая подошла идеально....
Все тренеры стали бы внедрять свою "философию" чтоб убедить всех какие они бравые специалисты....на этом многие и "горят".....
Семак не мешает...не умничает...не скандалит...и не мнит из себя мега-гения....
Зачастую....ситуация пущенная на продуманный самотёк сама выруливает в правильную пользу.....

Ну так пусть Юран и Талалаев хоть вместе хоть по отдельности примут Уфу и займут с ней 6-е место РПЛ.....как Семак...что позволило впервые в истории клуба квалифицироваться в еврокубки...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
07 сентября в 18:52, ред.
Да ладно вам всё ЛЧ вспоминать....
Нашли показатель...клуб с составом на 150 млн обречён там на провал...ну в четвертьфиналах такие редкая редкость....так если только игроков показать чтоб попродавать...но Зенит не клуб-ферма чтоб на этом рынке ярчить....

Семак и так без опыта и уменья поначалу на тренерском посту успел ушатать в ЛЧ и Лион...и Ференбахче...и Бенфику......потом поумнел...и решил силы свои и игроков в порожняк не загонять и не гнаться за двумя зайцами ....начать бесконечно чемпионить в РПЛ....
Правильно расставленные приоритеты - уже половина успеха....

А сейчас...сейчас Семака не любят не потому что тренер плохой...а потому что их супер-мега-ультра гениальные тренеры его с первой строчки согнать не могут...
7-й год...

Все же понимают что Миша Галактионов вистов сейчас в голосовании нахватал...
Почему...не понятно...ещё непонятней чем со Станковичем..)))
Календарно сложилось что из 7-ми туров...6 игр у него были в Москве....
А конкурентам...соседям по верхушке таблицы... более-менее сильным Динамо и Краснодару влетел с общим счётом 1:6....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 сентября в 18:42
Уважаемый. Вы забываете, что все в мире относительно. В годы Манчини-Луческу бюджет Зенита, да и его состав не сильно выделялся на фоне ЦСКА и Локо. Отсбда и 5 место Манчини и 3-е Луческу. А сейчас бюджет Зенита в разы больше бюджета конкурентов ( а бюджет это не только состав, но и контракты, нигде не платят как Венделу, Клауду, Бариосу и пр.). Именно состав и бюджет - залог "успеха" Семака. Такой успех был бы у любого тренера РПЛ, даже у Юрана и Талалаева.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
07 сентября в 18:36
А я отвечу короче. Конечно Мусаев. С таким составом как у Зенита, даже я простой любитель футбола был бы лучшим, либо один из.... Дай Семаку состав ЦСКА, или Локо, он едва ли в десятке был бы.
ssspartak
ssspartak
07 сентября в 17:22
Отбросим клубные симпатии. От 6 места до 1 места разница всего 4 очка, это говорит о том что все тренеры поработали хорошо и "плюс-минус" идут вровень. Календарь для всех одинаков, нельзя сказать что одни играли только со слабыми, а другие с сильными соперниками. И это только август, абсолютно без разницы кто тут лучший, у всех впереди много работы. Кого бы не выбрали - это будет всего лишь чьё то субъективное мнение.
VeniaminS
VeniaminS
07 сентября в 16:51
Краснодар с Мусаевым неплохо себя показали.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 сентября в 16:50
Да брось, Серёгу из года в год все критикуют за его трусливый футбол и отскоки на персональных способностях игроков и слабости соперника.
Вот вернуться еврокубки и ты первый вспомнишь, что писал про Серёгу раньше))
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
07 сентября в 16:46
физрук Семак лишний ..с таким составом я б без поражений шел...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ TheBoLt (раскрыть)
07 сентября в 16:28, ред.
Не знаю...по-моему всё намного проще....
Повара оценивают по одному критерию....
Вкусно-невкусно
А уж из чего он там готовил и какие у него были трудности при приготовлении неинтересно....
Семаку сказали так же как и Манчини-Луческу...которые ничего не добились...."Приходи и чемпионь"....
Он пришёл и завалил Зенит титулами...
И у меня пока нет повода ставить некоего бывшего тренера Ференцвароша выше Семака.....
Будет повод - скажу...что Станкович хорош...и лучше...
Пока нет.....
Bad Listener
Bad Listener
07 сентября в 16:14, ред.
По какому принципу претендентов выбирают? Мне вот Станкович совсем не нравится. Обещал после Ахмата работать над автобусами и до сих пор обещает после каждой игры, а воз и ныне там, если вообще не назад едет, очень сильно кого то напоминает из недавнего прошлого эта вот его линия поведения. Ну и Семак каким боком? Короче попали просто тренеры первых 6 мест без особого разбору. Я вот лично хоть и болельщик Спартака, но реальную тренерскую работу вижу в Локомотиве и голос свой отдам за Галактионова, он удивил всех. А оступиться в одном матче может каждый, даже Байер. Но Локо не финал проиграли не страшно
stanichnik
stanichnik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 сентября в 16:07, ред.
Доброго Здоровья Jack!
Вообще-то до окончания первого круга не совсем корректно называть лучшего тренера, потому как уровень соперников в проведённых играх не у всех одинаковый. Но я пожалуй соглашусь с TheBoLtом и отдам свой голос за Мусаева. Всё таки оценивать работу Главного тренера футбольной команды только по турнирному положению команды не совсем объективный критерий. На мой взгляд гораздо существеннее будет оценить способность наставника вносить коррективы в игру, а так же умение вовремя оказывать влияние на своих подопечных для достижения положительного результата матча. И по этим качествам, как раз Мурад Олегович смотрится предпочтительнее Семака. На старте краснодарцы смогли добиться трёх ничьих с далеко несильными соперниками, в то время как чемпион одержал три крупные победы, а далее две безликие игры с ничейным исходом, а быки же наоборот все свои последующие игры победили, при чём в трёх повержены основные конкуренты клубы из Москвы, к тому же два из них на их поле. Но уже совсем скоро у нас будет возможность оценить работу этих двух специалистов в очном поединке от которого во многом будет зависеть оценка их работы уже в сентябре.
Болейте за своих, а не против чужих!
m5ex5jnx9m9s
m5ex5jnx9m9s
07 сентября в 15:36
Станкович чего добился в нашем чемпионате, выиграл у слабых команд, в игре ничего не изменилось, чем он лучше, например, Рахимова?
TheBoLt
TheBoLt ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 сентября в 15:22, ред.
Легко объясню свою позицию по Семаку. Ни для кого не секрет, что Зенит у нас футбольный гегемон и давно уже перерос РПЛ. Он как Бавария раньше, когда ей не было равных в своей лиге и все, что ее интересовало это ЛЧ. И Семак здесь не ключевая фигура. Если такого гения как Семак поставить во главе Манчестер Сити или Барсы, эти клубы продолжат показывать хороший результат из-за уровня игроков. Так и Зенит, поставь туда хоть меня, он продолжит показывать результат чисто из-за того, что игроки основы на голову лучше классом, чем все возможные конкуренты. Все победы Зенита не тренерские, а наоборот, чисто игроки решали исход. Нет ситуаций, когда команда летит 0:2 до перерыва, а потом три замены в перерыве переворачивают игру на победу. Нет ситуаций, когда замены в принципе бы усилили игру, основа слишком сильна, а большинство клубов РПЛ не дотягивает даже до уровня игроков скамейки Зенита. Высокой тренерской задумки и своей философии нет, своей тактики у Семака нет, команда играет по ситуации. У Мусаева тоже нет своего стиля, точнее в теории он есть, но никак реализовать зрелищные кружева не может, редко получается. Станкович имеет свой стиль. Победы Спартака - чисто тренерские, а не на классе. Спартаку сейчас остро не хватает игроков, нужен как минимум один забивной центрфорвард, а Станкович дает результат даже когда нападающего нет.

А для верующих в святой лик Семака я бы спросил: Жозе Моуриньо или Семак?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ TheBoLt (раскрыть)
07 сентября в 15:08
Доброго всем дня...включая тех кто "ненавидит Семака"!!!!

Не знаю что вам лично сделал Богданыч...но "ненависть" слишком громкое слово для спортивного сайта....
А что такого выдающегося пока сделал Станкович ??
Обыграл 12-ю...10-ю...8-ю и 16-ю команды после того как ему привезли игроков на 25 млн....ну и что в этом выдающегося ??
Единственное улучшение...это Спартак стал меньше пропускать...но Станкович не тренер вратарей...да и соперники скажем прямо были не голеодористые....
Да Абаскаль первый круг обычно в претендентах на золото заканчивал...и без игроков по 14 млн....
Команда по-моему любая начинает двигаться коль новый тренер приходит (благо тут тот случай когда они приходят часто) ...и списывать это на "Гений Станковича" не то что не нужно...просто наверно невовремя....мало время прошло чтоб утверждать..."Вот он...тот кто нужен"....и первые места раздавать при лидирующем Семаке...
eaah4rypw2xz
eaah4rypw2xz
07 сентября в 14:27
Тренер, который не проигрывает лучший, но не Мусаев.
3td8mvmqqj6m
3td8mvmqqj6m
07 сентября в 14:22
Личка и Николич явно лишние в этом голосовании.
TheBoLt
TheBoLt
07 сентября в 13:54
При всей моей нелюбви к Мусаеву и при всей моей ненависти к Семаку, надо признать, что Краснодар идет без поражений, а на месте Семака справится кто угодно. Проголосую за Мусаева, как за второе место РПЛ, но если бы можно было проголосовать дважды, я бы отдал второй голос Спартаку при Станковиче
drug01
drug01
07 сентября в 13:29
Конечно только Семак!!!
Rupertt
Rupertt
07 сентября в 13:28
Семак, конечно, заслуживает этой награды. Зенит на первом месте, и это в первую очередь его заслуга. Интересно, кто ещё сможет составить ему конкуренцию.
Станкович показал, что он знает, как мотивировать команду. Даже с четвёртым местом он вполне достоин быть в списке.
Каждый из кандидатов имеет свои сильные стороны, и будет сложно выбрать лучшего.
Alex_67
Alex_67
07 сентября в 13:14
Как у нас много хороших тренеров претендентов на лучшего
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