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В «Юнайтед» сообщили, что Промес стал полноценным резидентом ОАЭ

вчера, 18:28

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану сообщил источнику, что нападающий клуба Квинси Промес является резидентом ОАЭ, поэтому имеет право работать и жить на территории страны.

Игрок подписал контракт с новой командой 5 сентября, а 8 числа дебютировал за неё в товарищеском матче с «Аль-Хамри».

Квинси спокойно находится в ОАЭ. Есть определенные законы, которые нужно разделять по направлениям. Квинси является полноценным резидентом ОАЭ, имеет действующий вид на жительство, который ему позволяет и работать, и жить на территории страны. У него есть подписанный контракт, отправляется его международный сертификат, этого достаточно, чтобы федерация футбола любой страны заявила игрока.

Вчера Квинси Промес дебютировал за наш клуб, сыграл 72 минуты. Мы рады в первую очередь тому, что он выдержал после такой долгой паузы столько времени на поле, все-таки у нас скоро чемпионат, тренер пообщался с ним, договорились о таком игровом времени. Были очень плохие погодные условия, влажность, сама игра была вяленькой, результативных действий у Квинси не было. Он играл на позиции оттянутого нападающего, иногда включался на фланге. Главное, что он здоров, не получил травму после выхода на поле, дальше уже тренерский штаб будет решать по позиции и другим аспектам, потому что степень важности следующих официальных игр очень высокая. Задачей было дать ему сыграть, почувствовать, побыть на поле.

Сейчас идет процесс его заявки на чемпионат. Все документы подали. Просто все идет через электронную систему, все команды отправляют документы, нужно подождать.

У нас маленький клуб с небольшой историей. Квинси был бы звездой и в лучшем клубе ОАЭ. Для нас это топ-игрок, который является самым сильным футболистом команды по своим игровым качествам. Также это лидер, человек, который может быть им на поле, дать дополнительный импульс команде. Помимо этого, Квинси — пример профессионализма, легкая мотивация для местных футболистов, чтобы прибавлять. И маркетинговая история, мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей приходили на стадион.

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Все комментарии
s3d2z7btypz8
s3d2z7btypz8
вчера в 21:46
Уголовник нашел себе новое пристанище для своих грязных дел.
112910415
112910415
вчера в 19:24
футболисту надо играть в футбол
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:49
Нормально так жить, считай с чистого листа.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:34
Ну вот теперь может играть спокойно! Но оглядываясь)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:30, ред.
Смотри Антоха, следующая "Ошибка резидента" может стать фатальной! )
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