В «Юнайтед» сообщили, что Промес стал полноценным резидентом ОАЭ

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану сообщил источнику, что нападающий клуба является резидентом ОАЭ , поэтому имеет право работать и жить на территории страны.

Игрок подписал контракт с новой командой 5 сентября, а 8 числа дебютировал за неё в товарищеском матче с «Аль-Хамри».

Квинси спокойно находится в ОАЭ . Есть определенные законы, которые нужно разделять по направлениям. Квинси является полноценным резидентом ОАЭ , имеет действующий вид на жительство, который ему позволяет и работать, и жить на территории страны. У него есть подписанный контракт, отправляется его международный сертификат, этого достаточно, чтобы федерация футбола любой страны заявила игрока.

Вчера Квинси Промес дебютировал за наш клуб, сыграл 72 минуты. Мы рады в первую очередь тому, что он выдержал после такой долгой паузы столько времени на поле, все-таки у нас скоро чемпионат, тренер пообщался с ним, договорились о таком игровом времени. Были очень плохие погодные условия, влажность, сама игра была вяленькой, результативных действий у Квинси не было. Он играл на позиции оттянутого нападающего, иногда включался на фланге. Главное, что он здоров, не получил травму после выхода на поле, дальше уже тренерский штаб будет решать по позиции и другим аспектам, потому что степень важности следующих официальных игр очень высокая. Задачей было дать ему сыграть, почувствовать, побыть на поле.

Сейчас идет процесс его заявки на чемпионат. Все документы подали. Просто все идет через электронную систему, все команды отправляют документы, нужно подождать.