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Игрок «Лиона» исчез во время медобследования перед трансфером в АПЛ

сегодня, 00:29

Сделка по переходу Эрнеста Нуамы из «Лиона» в «Фулхэм» сорвалась на заключительном этапе.

Изначально ожидалось, что ганский футболист присоединится к «Эвертону» — клубу, о покупке которого ведёт переговоры владелец французской команды Джон Текстор. По данным Foot Mercato, игрок даже согласовал условия с «ирисками», но «дачники» в последний момент предприняли попытку перехватить трансфер.

Инсайдер и журналист Фабрицио Романо сообщал, что сделка между «Фулхэмом» и «Лионом» была согласована, однако позже он добавил, что трансфер на грани отмены из-за возникновения «новых проблем».

Затем было подтверждено, что сделка не состоится. L’Équipe сообщил, что игрок никогда не был заинтересован в переходе, а агент нападающего рассказал изданию, что Нуама «любит „Лион“». Как отметил L’Équipe, форвард плакал в течение всего дня крайнего трансферного срока и был против ухода.

На последних этапах прохождения медицинского обследования перед переходом в «Фулхэм» Нуама внезапно исчез, и его не удалось найти, даже агент футболиста не смог этого сделать. После того как сделка сорвалась, Текстор извинился за ситуацию, в которой Нуама почувствовал себя вынужденным покинуть клуб.

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Все комментарии
s8j32fhhcwnb
s8j32fhhcwnb
сегодня в 03:11
Просто побоялся идти к проктологу и сбежал
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:30
Интересный тип этот Текстор. Владелец Лиона хотел Продать игрока Лиона в Эвертон..клуб который вот вот перейдет под собственность Текстора)) и АПЛ молча взирает на эти схемы??
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:39
Интересные факты, что же произошло?
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