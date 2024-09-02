Захарян поменял номер в «Реале Сосьедад»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян взял 8-й номер в баскском клубе. Ранее под ним выступал Микель Мерино.
Ранее под «восьмёркой» в Сан-Себастьяне играл Валерий Карпин.
До этого Захарян выступал под 12-м и 21-м номерами.
Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян взял 8-й номер в баскском клубе. Ранее под ним выступал Микель Мерино.
Ранее под «восьмёркой» в Сан-Себастьяне играл Валерий Карпин.
До этого Захарян выступал под 12-м и 21-м номерами.
Ну налебсь травмы обойдут Захаряна в этом сезоне и он наконец то проведет хороший полноценный сезон в Сосьедаде!!! Удачи Арсену!
Ну налебсь травмы обойдут Захаряна в этом сезоне и он наконец то проведет хороший полноценный сезон в Сосьедаде!!! Удачи Арсену!