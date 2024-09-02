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Захарян поменял номер в «Реале Сосьедад»

вчера, 22:26

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян взял 8-й номер в баскском клубе. Ранее под ним выступал Микель Мерино.

Ранее под «восьмёркой» в Сан-Себастьяне играл Валерий Карпин.

До этого Захарян выступал под 12-м и 21-м номерами.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:14
Может шас начнет забивать?
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:49
Опять? Под 21-ым он конечно славно выступил. Даже на поле ни разу не вышел.

Эпопея Захаряна превращается в фарс.
112910415
112910415
сегодня в 05:09
есть мнение, что это не панацея
bbvn2xbgwfmq
bbvn2xbgwfmq
сегодня в 01:40
Да хоть 3,14)
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:12
Когда Меримо подписал контракт с Арсеналом, у меня пробежала такая мысля, интересно, кому достанется его "восьмерка", и тогда именно Арсен первым пришел в голову.... надо же)))
Ну налебсь травмы обойдут Захаряна в этом сезоне и он наконец то проведет хороший полноценный сезон в Сосьедаде!!! Удачи Арсену!
tg9fu5d5xcu8
tg9fu5d5xcu8
вчера в 22:41
Може этот номер поможет в игре!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:35
Опять поменял)) ну пусть будет удачной для него восьмерка))
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:29
Теперь осталось волосы отрастить, как у Валерия Георгиевича и попрёт всё в гору у Арсена)))
Гость
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