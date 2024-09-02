Захарян поменял номер в «Реале Сосьедад»

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вчера, 22:26

Полузащитник «Реала Сосьедад» взял 8-й номер в баскском клубе. Ранее под ним выступал .

Ранее под «восьмёркой» в Сан-Себастьяне играл .

До этого Захарян выступал под 12-м и 21-м номерами.