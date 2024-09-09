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Роберто Мартинес оценил роль Криштиану Роналду в сборной Португалии

вчера, 08:20
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 1Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес после матча с Шотландией в Лиге наций (2:1) высказался о роли нападающего Криштиану Роналду в национальной команде.

Криштиану в отличной форме. Идет сентябрь, он провел три матча и забил за клуб. Но мы должны защищать наших футболистов, Криштиану не может провести два поединка по 90 минут. Он должен был находиться на поле в конце игры, а не в начале. Мне понравился его настрой.

Он потрясающий исполнитель, но Португалия не зависит от него. Он ценный актив, играет очень важную роль у чужих ворот. Его умные открывания нам помогают. Но я не оцениваю это в контексте зависимости.

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Все комментарии
7fctyake5re3
7fctyake5re3
вчера в 09:29
На пенсию давно пора отправить Криштиану.
w657s8xxqzm3
w657s8xxqzm3
вчера в 09:28
Кое-как дома никакущих шотландцев допинали с такими ролевыми играми
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 09:21
Видать на ЧЕ он был в плохой форме, коль играл все матчи по 90 и 120 минут.. Это специально чтобы профукать Евро.. Логика Мартинеса на грани "фантастики".. А-ха-ха-ха.. 🤣
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 09:12
Неужели тренер осмелился сказать, что сборная не зависит от него и он не может играть по 90 минут? Пару месяцев назад могли спокойно пройти французов и англичан до финала, как минимум.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 08:55
Если бы на Евро так на замену выходил, возможно от него была бы польза, но из-за его эго команда вынуждена была играть по 120 минут в меньшинстве.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:38
Правильно мыслит. И скорее всего плавно подводит к тому, что скоро его в сборной не будет. Если он закусит удила, сборной от этого только хуже...
qvf37x9m7k5b
qvf37x9m7k5b
вчера в 08:34
Пора уже эту роль доигрывать
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