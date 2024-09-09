Роберто Мартинес оценил роль Криштиану Роналду в сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии после матча с Шотландией в Лиге наций (2:1) высказался о роли нападающего в национальной команде.

Криштиану в отличной форме. Идет сентябрь, он провел три матча и забил за клуб. Но мы должны защищать наших футболистов, Криштиану не может провести два поединка по 90 минут. Он должен был находиться на поле в конце игры, а не в начале. Мне понравился его настрой.

Он потрясающий исполнитель, но Португалия не зависит от него. Он ценный актив, играет очень важную роль у чужих ворот. Его умные открывания нам помогают. Но я не оцениваю это в контексте зависимости.