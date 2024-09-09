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Дзюба не сможет подписать контракт с клубом РПЛ после 12 сентября

вчера, 19:48

По информации источника, нападающий Артём Дзюба не сможет заключить контракт с клубом РПЛ после закрытия трансферного окна 12 сентября.

Свободным агентам даются дополнительные две недели на поиск новой команды, однако эта возможность доступна только для тех футболистов, у которых соглашение истекло в рамках действующего регистрационного периода. В России он начался 24 июня.

Изначально контракт Дзюбы с «Локомотивом» действовал до 1 июля 2024 года, однако, как сообщает источник, стороны расторгли его 31 мая.

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Все комментарии
laziollebr
laziollebr
сегодня в 11:33
опять про этого дегенерата. зачем вы его пиарите и вспоминаете о нем - его максимум по74ть в тик-токе, тупорылое бревно с отрицательным айкью. а то что он лучший бомбардир России - так вы ребята задумайтесь о качестве футбола в стране... если такое 77 - лучший...
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 10:52
Не думаю, что кто-то будет переживать по этому поводу. Без работы не останется, может выложить за деньги много видео своей руки.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:49
Остается только с Союзмультфильмом контракт подписывать.
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 06:02
а я бы попробовал дзюбу в цска раз не получается нормального напа подписать) мусаев хороший игрок,но его позиция не основной форвард,а форвард в оттяжке
112910415
112910415
сегодня в 05:22
десятки лучших клубов стоят в очереди, размахивая пачками денег !
надо сделать сложный выбор ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:55
Тёма :-"Через три дня, через три дня - вы забудьте про меня!" )))
sv_1969
sv_1969 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:19
Зачем ему это? Китайцы консервативны! А тут это чудо приедет!
minai
minai ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:56
А хрустальную туфельку можно будет натянуть на ...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:17
Задрали уже этим зюбам!!!
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:12, ред.
Полночь про***ла , сижу в тыкве , жру водку с крысами.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:06
И что же теперь всем нам, болелам, делать???
Пожалеть полено?
Он, по-моему, в роли престарелого плейбоя-шоумена уже хорошо адаптировался.
Только, вот, почему к Слуцкому в Китай не поехал играть?
Или и Слуцкому не нужен?
lotsman
lotsman
вчера в 22:00
Не подпишет и хорошо. Артёму прямая дорога в шоу бизнес. Он там уже поднаторел. Какой никакой, а опыт уже есть.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:43
Фей - это муж феи ?
a-league
a-league
вчера в 21:43
Пусть с цирком контракт подписывает
6q6k2rjkrcd7
6q6k2rjkrcd7
вчера в 21:42
Срочно нужно бежать во вторую лигу, может быть, там получится.
adekvat
adekvat
вчера в 21:20
Он и до 12 не подпишет, потому что он никому и даром не нужен.
sv_1969
sv_1969 ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 20:47
Только не к детям! Чему он может научить их? Только видео снимать((
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:25, ред.
— Запомни, Золушка — произнесла фея, — волшебство продлится только до полуночи. После того, как часы пробьют двенадцать, карета снова станет тыквой.

- Запомни, Артём - произнёс фей, - волшебство продлится только до 12-го сентября.
После того, как наступит 13-е число, твоя карьера снова станет тыквой.
ProKop92
ProKop92
вчера в 20:12
12 сентября, возможно, станет красным днем календаря!
Когда мы окончательно "похороним" это полено
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:08
Артём пойдёт в судейскую коллегию или тренеров в детскую команду. Тут как повезёт..
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:53
Да и плевать на него, может уже официально закончит с футболом. Дзюба не завален предложениями от топовых клубов, а годков-то ему немало. Ну и ладно, пора футболу отдохнуть от Артема.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:53
Так он и до 12 сентября не может подписать контракт с клубом РПЛ. вот в медиалигу пожалуйста, его уровень
Вещий
Вещий
вчера в 19:53
Ну усе... здравствуй Медиа Лига...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:51
А вроде очередь была из ночных клубов :"Зебра", " Белая лошадь", " Рога и копыта" Из Урюпинска, Днищева и Грязюкино. Элитные клубы, с его коронным номером он будет там звездой.
Гость
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