Дзюба не сможет подписать контракт с клубом РПЛ после 12 сентября

По информации источника, нападающий Артём Дзюба не сможет заключить контракт с клубом РПЛ после закрытия трансферного окна 12 сентября.
Свободным агентам даются дополнительные две недели на поиск новой команды, однако эта возможность доступна только для тех футболистов, у которых соглашение истекло в рамках действующего регистрационного периода. В России он начался 24 июня.
Изначально контракт Дзюбы с «Локомотивом» действовал до 1 июля 2024 года, однако, как сообщает источник, стороны расторгли его 31 мая.
Когда мы окончательно "похороним" это полено
Когда мы окончательно "похороним" это полено
Пожалеть полено?
Он, по-моему, в роли престарелого плейбоя-шоумена уже хорошо адаптировался.
Только, вот, почему к Слуцкому в Китай не поехал играть?
Или и Слуцкому не нужен?
Пожалеть полено?
Он, по-моему, в роли престарелого плейбоя-шоумена уже хорошо адаптировался.
Только, вот, почему к Слуцкому в Китай не поехал играть?
Или и Слуцкому не нужен?