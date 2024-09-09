Дзюба не сможет подписать контракт с клубом РПЛ после 12 сентября

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вчера, 19:48

По информации источника, нападающий не сможет заключить контракт с клубом РПЛ после закрытия трансферного окна 12 сентября.

Свободным агентам даются дополнительные две недели на поиск новой команды, однако эта возможность доступна только для тех футболистов, у которых соглашение истекло в рамках действующего регистрационного периода. В России он начался 24 июня.

Изначально контракт Дзюбы с «Локомотивом» действовал до 1 июля 2024 года, однако, как сообщает источник, стороны расторгли его 31 мая.