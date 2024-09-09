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Агент Рыбуса: «Сейчас Мацей не готов завязать с футболом»

вчера, 16:20

Роман Орещук, агент защитника Мацея Рыбуса, высказался о возможном будущем игрока.

После закрытия трансферного окна у нас с Рыбусом есть еще месяц. У свободных агентов есть время найти команду по окончании окна. А ситуация прежняя: те интересы, которые есть, Мацею не нравятся, а то, что нам нравится — там нет интереса. И поэтому даже не важно, из какой они страны.

Нет такого, что Рыбус не хочет опускаться ниже РПЛ. Если бы было хорошее предложение из ФНЛ, то мы готовы были бы его рассмотреть. А так никакой принципиальности по лиге и стране. Если Мацей сейчас не найдет команду, то ничего страшного не произойдет. Подождет еще 2,5 месяца, а потом откроется новое трансферное окно.

Рыбус в замечательной физической форме, в ней он и останется. Если говорить о завершении карьеры, то все решения за Мацеем. Я так понимаю, сейчас он не готов завязать с футболом. Очень надеюсь, что мы его еще увидим на поле.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:06
Мацею надо смириться и принять реальность ...
zjy4uxcv93k7
zjy4uxcv93k7
вчера в 17:55
Рыбус никак не может отвыкнуть от таких зарплат, пора домой в Польшу.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:46
Не интересуются Рыбусем в РПЛ и Первой Лиге, на худой конец можно предложить свои услуги в Медиалиге, если уж так хочется продолжать играть у нас в России.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:03
Агент все понимает,на Рыбусе все что можно практически он получил.Доигрывает свою роль.
adekvat
adekvat
вчера в 16:46
Сколько бесхозных игроков, можно команду создать во главе с Дзюбой.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:31
Как же агент аппетитно хвалит своего клиента... Так и хочется взять его и без просмотра сразу подписать. Но очередь за Рыбусом не выстраивается, как бы этого ни хотелось Орещуку. В таком возрасте и менее длительные перерывы сказываются негативно.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:28
Посмотрим найдёт ли Орещук ему клуб!
g9y7f65qdqsq
g9y7f65qdqsq
вчера в 16:24
Какие предложения в 35 лет? Пора завязывать.
tvwzkecp8svw
tvwzkecp8svw
вчера в 16:23
Рыбус вполне ещё может поплавать пару лет
Гость
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