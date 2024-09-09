Агент Рыбуса: «Сейчас Мацей не готов завязать с футболом»

, агент защитника , высказался о возможном будущем игрока.

После закрытия трансферного окна у нас с Рыбусом есть еще месяц. У свободных агентов есть время найти команду по окончании окна. А ситуация прежняя: те интересы, которые есть, Мацею не нравятся, а то, что нам нравится — там нет интереса. И поэтому даже не важно, из какой они страны.

Нет такого, что Рыбус не хочет опускаться ниже РПЛ . Если бы было хорошее предложение из ФНЛ , то мы готовы были бы его рассмотреть. А так никакой принципиальности по лиге и стране. Если Мацей сейчас не найдет команду, то ничего страшного не произойдет. Подождет еще 2,5 месяца, а потом откроется новое трансферное окно.

Рыбус в замечательной физической форме, в ней он и останется. Если говорить о завершении карьеры, то все решения за Мацеем. Я так понимаю, сейчас он не готов завязать с футболом. Очень надеюсь, что мы его еще увидим на поле.