Матч КНДР и Катара прерывали из-за тайфуна, который помешал сыграть России

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вчера, 21:43

Матч между сборными КНДР и Катара в отборе на чемпионат мира 2026 года приостанавливали из-за тайфуна «Яги», которой помешал России сыграть с Таиландом 7 сентября.

Игра была для северокорейской команды домашней номинально, а проходила в городе Вьентьян (Лаос). В какой-то момент пошёл очень сильный ливень, который сделал поле непригодным, из-за чего встречу пришлось прервать. По ходу поединка северокорейцы уступали 1:2 и остались в меньшинстве, но нападающий Кан Кук-Чоль сравнял счёт, забив прямым ударом со штрафного под дождём.