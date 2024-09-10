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Матч КНДР и Катара прерывали из-за тайфуна, который помешал сыграть России

вчера, 21:43

Матч между сборными КНДР и Катара в отборе на чемпионат мира 2026 года приостанавливали из-за тайфуна «Яги», которой помешал России сыграть с Таиландом 7 сентября.

Игра была для северокорейской команды домашней номинально, а проходила в городе Вьентьян (Лаос). В какой-то момент пошёл очень сильный ливень, который сделал поле непригодным, из-за чего встречу пришлось прервать. По ходу поединка северокорейцы уступали 1:2 и остались в меньшинстве, но нападающий Кан Кук-Чоль сравнял счёт, забив прямым ударом со штрафного под дождём.

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Все комментарии
Maikl322
Maikl322
вчера в 22:38
Причём здесь Россия - писатель?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:52
Матушка природа . Так уж бывает . Ничего страшного не произошло.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:51
Ох уж эта погода, вредит всем подряд...
Гость
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