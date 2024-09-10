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В «Реале» приятно удивлены приходом Мбаппе

вчера, 15:31

В «Реале» удивлены приходом нападающего Килиана Мбаппе.

Его поведение как на поле, так и за его пределами радует команду. В клубе довольны, что эго Мбаппе не такое большое, как у Криштиану Роналду.

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Все комментарии
andrewheat
andrewheat
сегодня в 10:22
А ситуация до перехода в Мбаппе в "Реал" никак не характеризует его эго?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:14
Ну, ниндзя ещё покажет "свои вертушки"
cjwk8t2ddum4
cjwk8t2ddum4
вчера в 18:03
ну пока он особо ничего не показал, что бы требовать! со временем если будет штамповать голы, почему бы и не спросить с Переса денежек побольше 💰
a79hznwhqakx
a79hznwhqakx
вчера в 17:59
Они даже не представляют пока, насколько больше они будут приятно удивлены уходом Мбаппе
8u4ntge5wmh4
8u4ntge5wmh4
вчера в 17:48
Глупцы!!!
Вы думаете, что Мбаппе с первого дня появления в Реале будет требовать, что бы ему все кланялись, а Перес лично перед каждой тренировкой начищал ему бутсы.
Португалец тоже не с первого своего дня так себя вёл.
Мбаппе первый сезон будет паинькой, будет осматриваться, кто в клубе влияет и на что, а вот со следующего сезона будет ставить себя выше всех, а что будет через несколько сезонов мы увидим.
Возможно в будущем купив за большие деньги восходящую звезду футбола мы услышим "В клубе довольны, что эго у нового парня не такое большое как у Криштиану Роналду и тем более не такое огромное как у Килиана Мбаппе".
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:08
Не стоит забывать, что первое впечатление может быть обманчивым. Интересно, как Мбаппе будет вести себя, когда столкнется с трудностями или критикой. Надеюсь, его позитивное отношение сохранится.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:59, ред.
Ну Мбаппе пока далековато до уровня Роналду своих лет.
«Француз» только пришел в команду, голос может позже прорежется, как сейчас в сторону ПСЖ. А Реал и Переса он уже двумя годами ранее опрокидывал 😁
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 16:57
Не спешите.. Подождите.. 😄
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:42
Повезло Реалу...
Мбаппе оказался скромнее, чем ожидали.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:03
Он пока что занят другим делом - ПСЖ доит через суды.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:51
Не так много времени прошло!
mq8cb5gjqhms
mq8cb5gjqhms
вчера в 15:44
Пока ничем себя не проявил.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:41
Ну до раздутого эго рона всем далеко))
Но и черепах еще себя проявит, щас пока только приживается. А потом начнет требовать ЗМ и все больше к себе внимания
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:36
"Ба какая неожиданность"..)
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