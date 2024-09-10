В «Реале» приятно удивлены приходом Мбаппе

В «Реале» удивлены приходом нападающего Килиана Мбаппе.
Его поведение как на поле, так и за его пределами радует команду. В клубе довольны, что эго Мбаппе не такое большое, как у Криштиану Роналду.
В «Реале» удивлены приходом нападающего Килиана Мбаппе.
Его поведение как на поле, так и за его пределами радует команду. В клубе довольны, что эго Мбаппе не такое большое, как у Криштиану Роналду.
«Француз» только пришел в команду, голос может позже прорежется, как сейчас в сторону ПСЖ. А Реал и Переса он уже двумя годами ранее опрокидывал 😁
«Француз» только пришел в команду, голос может позже прорежется, как сейчас в сторону ПСЖ. А Реал и Переса он уже двумя годами ранее опрокидывал 😁
Вы думаете, что Мбаппе с первого дня появления в Реале будет требовать, что бы ему все кланялись, а Перес лично перед каждой тренировкой начищал ему бутсы.
Португалец тоже не с первого своего дня так себя вёл.
Мбаппе первый сезон будет паинькой, будет осматриваться, кто в клубе влияет и на что, а вот со следующего сезона будет ставить себя выше всех, а что будет через несколько сезонов мы увидим.
Возможно в будущем купив за большие деньги восходящую звезду футбола мы услышим "В клубе довольны, что эго у нового парня не такое большое как у Криштиану Роналду и тем более не такое огромное как у Килиана Мбаппе".
Вы думаете, что Мбаппе с первого дня появления в Реале будет требовать, что бы ему все кланялись, а Перес лично перед каждой тренировкой начищал ему бутсы.
Португалец тоже не с первого своего дня так себя вёл.
Мбаппе первый сезон будет паинькой, будет осматриваться, кто в клубе влияет и на что, а вот со следующего сезона будет ставить себя выше всех, а что будет через несколько сезонов мы увидим.
Возможно в будущем купив за большие деньги восходящую звезду футбола мы услышим "В клубе довольны, что эго у нового парня не такое большое как у Криштиану Роналду и тем более не такое огромное как у Килиана Мбаппе".