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Оби Микел заявил, что участвовал в сделке по переходу Осимхена в «Челси»

вчера, 21:53

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел рассказал, что сыграл роль в попытке осуществить трансфер нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в лондонский клуб минувшим летом. Его слова приводит talkSPORT со ссылкой на подкаст Obi One.

Сделка в итоге не состоялась и нигериец отправился в аренду в «Галатасарай».

Я думаю, что ни для кого не секрет, что я был вовлечён в сделку. Я был вовлечён в то, чтобы убедиться, что Виктор перейдёт в клуб.

Слышу, как многие говорят о том, какой он жадный и тому подобное. Просто хочу категорически заявить здесь, что я знаю этого парня с самого первого дня, как он присоединился к национальной сборной, мои отношения с ним были очень, очень хорошими. И с тех пор мы поддерживаем связь и дружим. Я знаю, на что он способен, и просто хочу сказать, что это абсолютная неправда. Виктор не жадный мальчик. Он хочет получить только то, что заслуживает. И это не проблема.

Он не просил всю эту чушь [500 тысяч фунтов стерлингов в неделю]. Я знаю, что произошло. Я был там, в гуще всего. Так что могу сказать всем, что это определённо неправда.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 11:14, ред.
Зарплаты в АПЛ больше чем в Серии А, поэтому хотя бы сохранить текущую з.п. - вполне оправданное желание. Странно идти в клуб, где на тебе хотят сэкономить заранее, принижая твою стоимость.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:03, ред.
Хотел бы денег, поехал бы в СА. Мутная история вышла. Но в Челси хотели, чтобы он согласился на уменьшение своего текущего ЗП по контакту с Наполи и согласился на 155 тысяч в неделю. Только зачем это надо было самому Осимхену соглашаться на такое, тем более в такой сегодняшний Челси, где перспективы туманны на какие то победы. Вот и стоял на своём, хотел такую же ЗП, как в Наполи. К тому же цену Наполи не хотели снижать с 75 млн, а в аренду в Челси не отпустили.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:58
Это Скорее всего жмот Де Лаурентис не договорился по цене
Гость
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