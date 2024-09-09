Оби Микел заявил, что участвовал в сделке по переходу Осимхена в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел рассказал, что сыграл роль в попытке осуществить трансфер нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в лондонский клуб минувшим летом. Его слова приводит talkSPORT со ссылкой на подкаст Obi One.
Сделка в итоге не состоялась и нигериец отправился в аренду в «Галатасарай».
Я думаю, что ни для кого не секрет, что я был вовлечён в сделку. Я был вовлечён в то, чтобы убедиться, что Виктор перейдёт в клуб.
Слышу, как многие говорят о том, какой он жадный и тому подобное. Просто хочу категорически заявить здесь, что я знаю этого парня с самого первого дня, как он присоединился к национальной сборной, мои отношения с ним были очень, очень хорошими. И с тех пор мы поддерживаем связь и дружим. Я знаю, на что он способен, и просто хочу сказать, что это абсолютная неправда. Виктор не жадный мальчик. Он хочет получить только то, что заслуживает. И это не проблема.
Он не просил всю эту чушь [500 тысяч фунтов стерлингов в неделю]. Я знаю, что произошло. Я был там, в гуще всего. Так что могу сказать всем, что это определённо неправда.