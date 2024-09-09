Оби Микел заявил, что участвовал в сделке по переходу Осимхена в «Челси»

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вчера, 21:53

Бывший полузащитник «Челси» рассказал, что сыграл роль в попытке осуществить трансфер нападающего «Наполи» в лондонский клуб минувшим летом. Его слова приводит talkSPORT со ссылкой на подкаст Obi One.

Сделка в итоге не состоялась и нигериец отправился в аренду в «Галатасарай».