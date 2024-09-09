Кейну вручат золотую кепку, приуроченную к 100 матчам за сборную Англии

Матч с Финляндией в Лиге наций станет 100-м для нападающего Харри Кейна в составе сборной Англии.
Перед игрой пройдёт специальная церемония, которая будет включать вручение футболисту золотой кепки. Капитан англичан дебютировал за национальную команду 27 марта 2015 года в поединке с Литвой (4:0), где забил через 79 секунд после выхода на замену во втором тайме.
Лидером по количеству проведенных за сборную Англии матчей является Питер Шилтон (125).
Перед встречей с Финляндией также почтут память бывшего главного тренера сборной Англии Свена-Горана Эрикссона, который умер в конце августа в возрасте 76 лет.
однако 100 матчей это круто.
и как настоящий фронтмен, вот вот станет и центурионом.
игрок, у которого больше 100 матчей за сб.Англии.
однако 100 матчей это круто.
и как настоящий фронтмен, вот вот станет и центурионом.
игрок, у которого больше 100 матчей за сб.Англии.
выдавалась кепка на память.
так и повелось, что слово cap означает и вызов в сборную, и кепка.
на фото кепка Бекхэма. интересная традиция.
выдавалась кепка на память.
так и повелось, что слово cap означает и вызов в сборную, и кепка.
на фото кепка Бекхэма. интересная традиция.