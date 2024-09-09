Кейну вручат золотую кепку, приуроченную к 100 матчам за сборную Англии

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вчера, 18:52

Матч с Финляндией в Лиге наций станет 100-м для нападающего в составе сборной Англии.

Перед игрой пройдёт специальная церемония, которая будет включать вручение футболисту золотой кепки. Капитан англичан дебютировал за национальную команду 27 марта 2015 года в поединке с Литвой (4:0), где забил через 79 секунд после выхода на замену во втором тайме.

Лидером по количеству проведенных за сборную Англии матчей является Питер Шилтон (125).

Перед встречей с Финляндией также почтут память бывшего главного тренера сборной Англии , который умер в конце августа в возрасте 76 лет.