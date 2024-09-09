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Кейну вручат золотую кепку, приуроченную к 100 матчам за сборную Англии

вчера, 18:52
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндия21:45 Не начался

Матч с Финляндией в Лиге наций станет 100-м для нападающего Харри Кейна в составе сборной Англии.

Перед игрой пройдёт специальная церемония, которая будет включать вручение футболисту золотой кепки. Капитан англичан дебютировал за национальную команду 27 марта 2015 года в поединке с Литвой (4:0), где забил через 79 секунд после выхода на замену во втором тайме.

Лидером по количеству проведенных за сборную Англии матчей является Питер Шилтон (125).

Перед встречей с Финляндией также почтут память бывшего главного тренера сборной Англии Свена-Горана Эрикссона, который умер в конце августа в возрасте 76 лет.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:37
когда то в Англии каждому игроку, получившему вызов в сб Англии
выдавалась кепка на память.
так и повелось, что слово cap означает и вызов в сборную, и кепка.
на фото кепка Бекхэма. интересная традиция.
ProKop92
ProKop92
вчера в 20:20
Тем временем, в сеть слили дизайн кепки для Кейна :
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:18
Хоть какую то трофей получил
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:16
Жду фото, любопытно))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:35
золотая кепка - трофей который заслужил экс-игрок тоттенхэма))))
однако 100 матчей это круто.
и как настоящий фронтмен, вот вот станет и центурионом.
игрок, у которого больше 100 матчей за сб.Англии.
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