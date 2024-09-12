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Артета согласовал новый контракт с «Арсеналом»

вчера, 11:46

По информации источника, главный тренер «Арсенала» Микель Артета согласовал новый трёхлетний контракт с лондонским клубом.

Предыдущее соглашение истекало в конце этого сезона.

Специалист возглавил команду в декабре 2019 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:37
Хоть одна позитивная новость связанная с Арсеналом за последнее время!
Помню как я катил бочку на Кронке и Ко за то, что доверили команду неопытному тренеру, но Артета заткнул всем рты своей работой! Навел порядок в команде, подчистил состав и Арсенал бросил вызов МС и Ливерпулю! Думаю, дела у команды и дальше будут идти в гору, главное что бы подпитка финансовая продолжалась и у Микеля была возможность укреплять состав
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:19
Новость как хорошая награда за последние неудачные новости про травм ведущих игроков)))
Артета, конечно, как тренер, ниже класса Пепа и Клоппа, но испанец
сумел из сбитых летчиков сделать команду топ-3 АПЛ.
2 года подряд поддерживать темп набора очков в чемпионате как Гвардиола и Артета это впечатляет. При этом был выбит из гонки Ливерпуль Клоппа.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:56
Верное решение. Результаты есть, надо продлевать. Удачи доминатору))
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:47
Молодцы руководство Арсенала. Все сделали как по нотам.
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