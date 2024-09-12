Артета согласовал новый контракт с «Арсеналом»

По информации источника, главный тренер «Арсенала» Микель Артета согласовал новый трёхлетний контракт с лондонским клубом.
Предыдущее соглашение истекало в конце этого сезона.
Специалист возглавил команду в декабре 2019 года.
По информации источника, главный тренер «Арсенала» Микель Артета согласовал новый трёхлетний контракт с лондонским клубом.
Предыдущее соглашение истекало в конце этого сезона.
Специалист возглавил команду в декабре 2019 года.
Помню как я катил бочку на Кронке и Ко за то, что доверили команду неопытному тренеру, но Артета заткнул всем рты своей работой! Навел порядок в команде, подчистил состав и Арсенал бросил вызов МС и Ливерпулю! Думаю, дела у команды и дальше будут идти в гору, главное что бы подпитка финансовая продолжалась и у Микеля была возможность укреплять состав
Помню как я катил бочку на Кронке и Ко за то, что доверили команду неопытному тренеру, но Артета заткнул всем рты своей работой! Навел порядок в команде, подчистил состав и Арсенал бросил вызов МС и Ливерпулю! Думаю, дела у команды и дальше будут идти в гору, главное что бы подпитка финансовая продолжалась и у Микеля была возможность укреплять состав
Артета, конечно, как тренер, ниже класса Пепа и Клоппа, но испанец
сумел из сбитых летчиков сделать команду топ-3 АПЛ.
2 года подряд поддерживать темп набора очков в чемпионате как Гвардиола и Артета это впечатляет. При этом был выбит из гонки Ливерпуль Клоппа.
Артета, конечно, как тренер, ниже класса Пепа и Клоппа, но испанец
сумел из сбитых летчиков сделать команду топ-3 АПЛ.
2 года подряд поддерживать темп набора очков в чемпионате как Гвардиола и Артета это впечатляет. При этом был выбит из гонки Ливерпуль Клоппа.