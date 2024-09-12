МЛС расторгла договор с игроком, обвинённым в нарушении правил азартных игр

«Спортинг Канзас» объявил о расторжении контракта с полузащитником Фелипе Эрнандесом.
Такое решение МЛС приняла после расследования обвинений в том, что он во второй раз нарушил правила лиги в отношении азартных игр.
Футболист, которого уже отстраняли в 2021 году за подобное нарушение, будет иметь право на восстановление 1 января 2026-го. Расследование, проведённое лигой, не нашло никаких доказательств того, что была распространена инсайдерская информация или нарушена целостность какого-либо матча МЛС.