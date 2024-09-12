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МЛС расторгла договор с игроком, обвинённым в нарушении правил азартных игр

вчера, 09:56

«Спортинг Канзас» объявил о расторжении контракта с полузащитником Фелипе Эрнандесом.

Такое решение МЛС приняла после расследования обвинений в том, что он во второй раз нарушил правила лиги в отношении азартных игр.

Футболист, которого уже отстраняли в 2021 году за подобное нарушение, будет иметь право на восстановление 1 января 2026-го. Расследование, проведённое лигой, не нашло никаких доказательств того, что была распространена инсайдерская информация или нарушена целостность какого-либо матча МЛС.

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Все комментарии
Сашка Охотник
Сашка Охотник ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 10:12
2 очка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:02
Сурово там у них с дисциплиной...
Гость
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