«Арсенал» объявил о продлении контракта с Артетой

1726141895

вчера, 14:51

«Арсенал» подписал новый долгосрочный контракт с главным тренером .

Специалист работает в лондонском клубе с декабря 2019 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии в сезоне-2019/20, а также Суперкубок страны в 2020-м и 2023-м.