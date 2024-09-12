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«Арсенал» объявил о продлении контракта с Артетой

вчера, 14:51

«Арсенал» подписал новый долгосрочный контракт с главным тренером Микелем Артетой.

Специалист работает в лондонском клубе с декабря 2019 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии в сезоне-2019/20, а также Суперкубок страны в 2020-м и 2023-м.

«Арсенал» объявил о продлении контракта с Артетой

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:00
Молодец
ders9x969j6u
ders9x969j6u
вчера в 19:15
Круто!!
shlomo
shlomo
вчера в 16:19
Артетим!

Логичный шаг для обеих сторон. Хорошие новости для красного Лондона и АПЛ в целом, топ тренер остаётся в лиге. С удовольствием жду новость из красного Манчестера с увольнением 7Хага и будет идеально.
Брулин
Брулин
вчера в 16:10
Игроки при Артете прогрессируют + Арсенал выглядит командой уровня МС. С Тен Хагом такого и в помине нет
369k47xkbph8
369k47xkbph8
вчера в 15:50
Правильное решение, основная часть его поддерживает
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:33
Микель Артета действительно стал важной частью Арсенала. Его работа с командой с момента назначения в декабре 2019 года оказала заметное влияние на клуб. За это время Арсенал не только выиграл Кубок Англии и Суперкубки, но и продемонстрировал улучшение в игре, что помогло вернуть клуб в число претендентов на трофеи в английском футболе. Новый долгосрочный контракт подтверждает доверие руководства клуба к Артете и его видению будущего команды.
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