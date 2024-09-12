«Арсенал» подписал новый долгосрочный контракт с главным тренером Микелем Артетой.
Специалист работает в лондонском клубе с декабря 2019 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии в сезоне-2019/20, а также Суперкубок страны в 2020-м и 2023-м.
Логичный шаг для обеих сторон. Хорошие новости для красного Лондона и АПЛ в целом, топ тренер остаётся в лиге. С удовольствием жду новость из красного Манчестера с увольнением 7Хага и будет идеально.
Логичный шаг для обеих сторон. Хорошие новости для красного Лондона и АПЛ в целом, топ тренер остаётся в лиге. С удовольствием жду новость из красного Манчестера с увольнением 7Хага и будет идеально.