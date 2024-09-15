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Дубль Ямаля помог «Барселоне» крупно обыграть «Жирону»

вчера, 19:17
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона1 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Жирона» потерпела поражение от «Барселоны» в матче 5-го тура Ла Лиги (1:4).

На 30-й минуте гостей вывел вперёд Ламин Ямаль. На 37-й нападающий оформил дубль. Даниэль Ольмо на 47-й увеличил преимущество «сине-гранатовых». Четвёртый мяч забил Педри на 64-й. На 80-й хозяева поля сократили отставание в счёте — голом отметился Кристиан Стуани. На 86-й «Барса» осталась в меньшинстве — красную карточку получил Ферран Торрес.

«Жирона» занимает 7-е место в чемпионате Испании (7 очков). «Барселона» лидирует (15 баллов).

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ _AgamagA_ (раскрыть)
сегодня в 10:16, ред.
    _AgamagA_
    _AgamagA_ ответ Отважный Скаут (раскрыть)
    сегодня в 08:54
      _AgamagA_
      _AgamagA_ ответ eleven LC (раскрыть)
      сегодня в 08:51
      Как у вас не по тетрадке, то было время, когда они громили всех, Виланова/Гвардиола не важно, главное Барселона!
      Барселона это делает с воспитанниками, а Реал не в состоянии повторить, запомни!!!

      Когда Барселона начнёт забивать по два гола из офсайда за одну игру в ЛЧ, вернее, когда засчитают, то и у них наберётся не меньше побед. По игре то Мадрид ничем не лучше.
      Тот же МС показал их низкий уровень игры!
      eleven LC
      eleven LC ответ _AgamagA_ (раскрыть)
      сегодня в 08:13, ред.
      Вот ты вроде болельщик Барселоны,а историю этого клуба не знаешь
      Гвардиола никогда не набирал с Барсой 100 очков в чемпионате,это сделал Тито Виланова в сезоне 12/13
      Но и Виланова лишь повторил рекорд Моуринью ,который набрал 100 очков годом ранее с Реалом,в сезоне 11/12!
      Всё что не происходит и не будет происходить в ЛаЛиге или ЛЧ,Реал уже прошёл,Барселона лишь может повторить,запомни!
      амурец
      амурец
      сегодня в 03:04
      Ну пока Барса прет и это радует, сильного срперника побеждать приятно
      Отважный Скаут
      Отважный Скаут ответ _AgamagA_ (раскрыть)
      сегодня в 01:23
      Первым 100 очков в чемпионате Испании набрал Маур с Реалом, но рекорд принадлежит Барселоне? Логику в школе не проходили?
      Dauletbek
      Dauletbek
      сегодня в 00:24
      Барсу с победой!
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 22:59
      При Хави физическая подготовка была слабая,видно было,а немец это знал,поэтому игроки уже совсем другие,темп игры и атак на высоком уровне
      Надеюсь и Реал победят крупно дважды со счетом 5-0 и 6-2.
      Хави смотрит и учится у Флика.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 22:52
      Барсу с крупной победой,Ямаля с дублем !!!
      _AgamagA_
      _AgamagA_ ответ UncleZack (раскрыть)
      вчера в 22:27
      Значит и принадлежит Барселоне.
      particular
      particular
      вчера в 22:15, ред.
      Ямаль и Ольмо ещё не раз смогут склонить чашу весов в пользу Барселона... Спелись...
      SHEARER
      SHEARER
      вчера в 22:00
      А Барселона то хороша!
      UncleZack
      UncleZack ответ _AgamagA_ (раскрыть)
      вчера в 21:51
      Первым этого рекорда добился Моуриньо,Виланова лишь повторил его
      stanichnik
      stanichnik
      вчера в 21:40
      Вернули должок с лихвой за проигрыш в прошлом сезоне.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 21:24, ред.
      Лёва - на выход. На очереди Штеген. Такой бездарный выход немца на перехват мячика, после которого Жирона отквитала одну банку наводит на грустные мысли... Марк Андрей начинает косячить из матча в матч... и подобная тенденция сохраняется уже с прошлого сезона
      Поэтому никоим образом не разделяю оголтелого оптимизма тутошних высказываний. Да, пока играют свободно и раскованно, многое получается, но это обусловлено уровнем оппонента.
      Vane4ek
      Vane4ek
      вчера в 21:20
      Всех с победой!) Красавцы парни!)) Реванш за прошлый год!) Впереди испытания монегасками!)
      _AgamagA_
      _AgamagA_ ответ UncleZack (раскрыть)
      вчера в 20:50
      Вам смешно, а рекорд принадлежит Барселоне! Я могу допустить ошибку, кто из них был, но вот про клуб нет.
      Особенно приятно, что именно самые высокие результаты были достигнуты с воспитанниками клуба.
      Ernandes777
      Ernandes777
      вчера в 20:43
      Всех с победой!
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 20:38
      Молодцы Барса, классно сыграли и победили в дерби. Пока идут без потерь. Так держать!
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 20:28
      все видят, что Барса на старте сезона лучшая команда ЛаЛиги.
      Но сезон длинный.
      Нравится, как немец доверяет игрокам, и дает многим шанс.
      Ему виднее кого и когда выпускать, ну а игроки с каждым матчем будут набираться уверенности и опыта.
      Ямаль просто топище!!! Марк Касадо тоже ))
      а вот Рафинья не узнать было)) бывает и худшие матчи.
      Главное, каталонская команда в шикарной боевой форме,
      такая Барса будет внушать страх и будут только победы!
      Хави говорил, что нужно больше трансферов, чтобы победит Жирону)))
      Флик доказывает, что не нужны.
      UncleZack
      UncleZack ответ _AgamagA_ (раскрыть)
      вчера в 20:22
      Смешно потому что этого не будет,ну а второе это то что рекорд принадлежит покойному Виланове.
      _AgamagA_
      _AgamagA_ ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      вчера в 20:12
      Начал отлично!) Дальше посмотрим!
      _AgamagA_
      _AgamagA_ ответ S.L.I.P. (раскрыть)
      вчера в 20:12
      Реал далеко не в лучших кондициях, тем более такого высого прессинга скорее всего не будет от Барселоны.
      _AgamagA_
      _AgamagA_
      вчера в 20:08
      Игра настоящих чемпионов! Хорошо и легко играет Барселона, а самое главное творят воспитанники клуба как в лучшие времена! Нет смысла в дорогостоящих покупках, которые могут сломаться, не вписаться в игру.

      Такими темпами они могут повторить рекорд Гвардиолы в Ла Лиге по набраным очкам - 100.
      Чего я им и желаю!!!
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      вчера в 20:07
      Отличный результат, начало сезона очень радует)
      Флик неплохо начал)
      Посмотрим на них против сильных соперников. Там будет виднее, в любом случае Барселоне удачи)
      ABir
      ABir
      вчера в 19:55
      Тяжело будет Жироне повторить прошлогодний успех
      S.L.I.P.
      S.L.I.P.
      вчера в 19:54
      Респект Флику, респект футболистам.
      Очень интересно смотреть такой футбол, даже когда речь о принципиальном сопернике

      Нападение невероятно четко расчерчено, передачи - как запрограммированы. Из защиты в атаку выходят в 2-3 передачи.
      Очень высокая линия обороны, а в атаке мгновенный и очень координированный прессинг при потере мяча.

      Тем не менее, кажутся некоторые проблемы в обороне. У Жироны было несколько очень острых моментов, просто не в Тер Штегена попасть не удавалось. Но впускали и отпускали.

      С тем же Реалом такая игра в обороне приведет (надеюсь) к разгрому - атака Реала это сплошные забегания и вбегания в пустые зоны, либо за спину защитников.
      Прессинг - это здорово, но очень энергозатратно. Так уже неоднократно Реал обыгрывал Ливерпуль Клоппа - подождать пока подустанут и идти в атаку.

      А на сегодня браво. Увы :))
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 19:48
      Слишком легко у Барселоны в начале сезона всё получается. Так просто не бывает. Не думаю, что по итогам сезона клуб из Каталонии ждут хоть какие-нибудь трофеи. Хотя, может быть я и ошибаюсь...
      AlkoZavrRex
      AlkoZavrRex
      вчера в 19:32
      И ни одного пенальти. Барселона топ.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 19:27
      Здорово Барса забивает конечно) Скоро матч с баварцами, будет весело))
      Жирона-чемпик!
      Гость
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