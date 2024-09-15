Дубль Ямаля помог «Барселоне» крупно обыграть «Жирону»

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вчера, 19:17

«Жирона» потерпела поражение от «Барселоны» в матче 5-го тура Ла Лиги (1:4).

На 30-й минуте гостей вывел вперёд Ламин Ямаль. На 37-й нападающий оформил дубль. Даниэль Ольмо на 47-й увеличил преимущество «сине-гранатовых». Четвёртый мяч забил Педри на 64-й. На 80-й хозяева поля сократили отставание в счёте — голом отметился Кристиан Стуани. На 86-й «Барса» осталась в меньшинстве — красную карточку получил Ферран Торрес.

«Жирона» занимает 7-е место в чемпионате Испании (7 очков). «Барселона» лидирует (15 баллов).