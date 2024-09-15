Дубль Ямаля помог «Барселоне» крупно обыграть «Жирону»

«Жирона» потерпела поражение от «Барселоны» в матче 5-го тура Ла Лиги (1:4).
На 30-й минуте гостей вывел вперёд Ламин Ямаль. На 37-й нападающий оформил дубль. Даниэль Ольмо на 47-й увеличил преимущество «сине-гранатовых». Четвёртый мяч забил Педри на 64-й. На 80-й хозяева поля сократили отставание в счёте — голом отметился Кристиан Стуани. На 86-й «Барса» осталась в меньшинстве — красную карточку получил Ферран Торрес.
«Жирона» занимает 7-е место в чемпионате Испании (7 очков). «Барселона» лидирует (15 баллов).
Очень интересно смотреть такой футбол, даже когда речь о принципиальном сопернике
Нападение невероятно четко расчерчено, передачи - как запрограммированы. Из защиты в атаку выходят в 2-3 передачи.
Очень высокая линия обороны, а в атаке мгновенный и очень координированный прессинг при потере мяча.
Тем не менее, кажутся некоторые проблемы в обороне. У Жироны было несколько очень острых моментов, просто не в Тер Штегена попасть не удавалось. Но впускали и отпускали.
С тем же Реалом такая игра в обороне приведет (надеюсь) к разгрому - атака Реала это сплошные забегания и вбегания в пустые зоны, либо за спину защитников.
Прессинг - это здорово, но очень энергозатратно. Так уже неоднократно Реал обыгрывал Ливерпуль Клоппа - подождать пока подустанут и идти в атаку.
А на сегодня браво. Увы :))
Очень интересно смотреть такой футбол, даже когда речь о принципиальном сопернике
Нападение невероятно четко расчерчено, передачи - как запрограммированы. Из защиты в атаку выходят в 2-3 передачи.
Очень высокая линия обороны, а в атаке мгновенный и очень координированный прессинг при потере мяча.
Тем не менее, кажутся некоторые проблемы в обороне. У Жироны было несколько очень острых моментов, просто не в Тер Штегена попасть не удавалось. Но впускали и отпускали.
С тем же Реалом такая игра в обороне приведет (надеюсь) к разгрому - атака Реала это сплошные забегания и вбегания в пустые зоны, либо за спину защитников.
Прессинг - это здорово, но очень энергозатратно. Так уже неоднократно Реал обыгрывал Ливерпуль Клоппа - подождать пока подустанут и идти в атаку.
А на сегодня браво. Увы :))
Но сезон длинный.
Нравится, как немец доверяет игрокам, и дает многим шанс.
Ему виднее кого и когда выпускать, ну а игроки с каждым матчем будут набираться уверенности и опыта.
Ямаль просто топище!!! Марк Касадо тоже ))
а вот Рафинья не узнать было)) бывает и худшие матчи.
Главное, каталонская команда в шикарной боевой форме,
такая Барса будет внушать страх и будут только победы!
Хави говорил, что нужно больше трансферов, чтобы победит Жирону)))
Флик доказывает, что не нужны.
Но сезон длинный.
Нравится, как немец доверяет игрокам, и дает многим шанс.
Ему виднее кого и когда выпускать, ну а игроки с каждым матчем будут набираться уверенности и опыта.
Ямаль просто топище!!! Марк Касадо тоже ))
а вот Рафинья не узнать было)) бывает и худшие матчи.
Главное, каталонская команда в шикарной боевой форме,
такая Барса будет внушать страх и будут только победы!
Хави говорил, что нужно больше трансферов, чтобы победит Жирону)))
Флик доказывает, что не нужны.
Поэтому никоим образом не разделяю оголтелого оптимизма тутошних высказываний. Да, пока играют свободно и раскованно, многое получается, но это обусловлено уровнем оппонента.
Поэтому никоим образом не разделяю оголтелого оптимизма тутошних высказываний. Да, пока играют свободно и раскованно, многое получается, но это обусловлено уровнем оппонента.