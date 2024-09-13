Аутсайдер РПЛ забрал бывшего лидера сборной России. Игрок-скандал поможет в борьбе за выживание

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13 сентября 2024, 11:33

Даёт результат, пока мотивирован.

Трансфер на ленточке

До последних дней трансферного окна о сделке тольяттинцев по Артёму Дзюбе вообще ничего не было слышно. Наоборот, ещё летом в клубе сообщали, что не рассматривают кандидатуру возрастного форварда в качестве усиления.

Но результаты на старте чемпионата заставили задуматься. Команда под повышение в классе взяла сразу двух форвардов: Ивана Тимошенко арендовали у «Родины» до следующего лета, а с португальским «Эшторилом» договорились по Беншимолу. Эльдарушева между тем отдали «Балтике» в аренду. Ещё оставался 19-летний Сергей Грибов – он играл во втором туре. На дистанции семи туров из этой бригады нападающих забить успел только Тимошенко.

О предстоящем подписании Дзюбы информация появилась, когда до закрытия трансферного окна оставалось меньше суток. За один день Артём прошёл медосмотр, подписал контракт и был заявлен на сезон.

«Акрону» нужен харизматичный лидер

Логику сделки прояснил спортивный директор «Акрона» Арам Зорян:

Мы быстро согласовали условия, которые устроили клуб. Артём переходит в нашу команду, в первую очередь, с хорошей спортивной мотивацией и большим желанием приносить пользу «Акрону». Его опыт и профессионализм однозначно помогут нашей молодой команде в непростом дебютном сезоне в РПЛ . Нам удалось подписать не только игрока с колоссальными достижениями на уровне российского футбола, но и харизматичного лидера, который поможет как на поле, так и в раздевалке.

Это довольно молодой клуб, который резко взлетел и пока не почувствовал почвы под ногами на уровне Премьер-Лиги. Коллективу удаётся набирать очки с «Факелом», «Оренбургом», «Ахматом» – с прямыми конкурентами. Но это происходит на свежих эмоциях, потом же на первый план выйдет дисциплина, выносливость, опыт.

Как раз этого тольяттинцам не хватает. Поэтому важно было заполучить вожака, который объединит вокруг себя раздевалку. Таким, например, считался и Джикия. Но в клубе посчитали, что важнее укрепить линию атаки – или что Артём на своей позиции даёт больше качества, чем Джикия на своей.

Мотивированный Дзюба – хороший Дзюба

Важный вопрос, который определяет эффективность Дзюбы, – нужно ли ему кому-то что-то доказывать и чувствует ли он себя комфортно в клубе. «Локомотив» подписывал опытного форварда с тем же посылом – он не всё сказал в РПЛ , потерпел крах в Турции и должен начинать с нуля, поскольку футбольная общественность его уже списала. И получилось отлично, Артём стал лидером и закрепился в стартовом составе. За 11 матчей чемпионата весной нападающий забил восемь мячей и отдал пять голевых – настоящий топ-уровень.

И этому есть обратная сторона медали. Дзюба может быстро перечеркнуть общее прошлое – так было с «Зенитом» и Семаком (достаточно вспомнить фразы про «Зенит Рио-де-Жанейро» или «А кто это?» в ответ на вопрос про Семака). Когда Дзюба не в форме и перестаёт играть, его влияние становится разрушительным.

Но с «Акроном» у Артёма на первых порах точно будет медовый месяц. Футболист сошёлся с командой впервые, нет никакой общей предыстории. Плюс это крайне интересный проект – редко «молодые» клубы взлетают в Премьер-Лигу так быстро. Значит, есть большие амбиции, а также нужда в ком-то опытном.

И это всё совпадает с интересами Артёма. Его снова отправляют на пенсию, поскольку тот лишился места в основе «Локомотива», оказался не нужен топ-клубу и никак не переломил ситуацию. Дзюба снова голоден и хочет доказать, что всё ещё состоятелен на уровне РПЛ . Агент футболиста отмечает:

Артём был готов играть только в России. «Акрон» показался наиболее привлекательным вариантом, на финишной прямой договорились обо всем. Главное для Артёма – футбол, а не какие-то финансовые запросы, о них и не шло речи. Сыграла свою роль и заинтересованность главного тренера. Все руководство заинтересовано – спасибо, что поверили и доверились. Артём постарается отплатить на футбольном поле той же монетой.

Не получат длительного эффекта

Опять же, польза от Дзюбы быстро может обернуться во вред. Всё же это габаритный нападающий, который специализируется на верховых единоборствах, борьбе в чужой штрафной. В 36 лет такому страйкеру форму набирать тяжелее, чем футболистам другого амплуа. Поэтому именно на спортивной злости Артём давал быстрый результат, но потом пропадал с радаров.

Вопрос в том, будут ли Беншимол и Тимошенко сильнее нынешнего Дзюбы на этой позиции. Если да, то наступит уже привычный диссонанс – Артёма нужно усадить на скамейку по спортивным причинам, но это риск для атмосферы в раздевалке.

Главное испытание для возрастного форварда с опытом игры за «Локомотив», «Зенит» и «Спартак» – понять, что сейчас он нужен именно для создания здорового микроклимата. Принять роль дядьки-наставника и перестать злиться, когда не выходишь на поле.

Поэтому «Акрон» правильно поступил, заключив именно однолетний контракт, – шаг максимально обдуманный. Важно, чтобы центрфорвард был доступен на ближайшие матчи. С «Химками» как с прямым конкурентом «Акрон» должен бороться за три очка. Следующий такой будет только в октябре – «Пари НН». Между этими матчами предстоит встреча с «Краснодаром» дома и «Ростовом» на выезде, это тоже тяжелейшие испытания.