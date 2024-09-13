«Химки» объявили о переходе Георгия Джикии

Пресс-служба «Химок» объявила о переходе бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии.
Детали контракта с защитником не разглашаются.
Пресс-служба «Химок» объявила о переходе бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии.
Детали контракта с защитником не разглашаются.
Спартаку Георгий подарил несколько семерочек и хорошим защитником не был. Когда был Жиго и Кутепов и Георгий был хорош
Спартаку Георгий подарил несколько семерочек и хорошим защитником не был. Когда был Жиго и Кутепов и Георгий был хорош