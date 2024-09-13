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«Химки» объявили о переходе Георгия Джикии

вчера, 17:31

Пресс-служба «Химок» объявила о переходе бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии.

Детали контракта с защитником не разглашаются.

«Химки» объявили о переходе Георгия Джикии

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Все комментарии
gorets004
gorets004
вчера в 23:17
пишут ему 30 лет а выглядит на 45. может он скошенный и поэтому сдал в скорости и подвижности .в 30 настолько не теряют мобильность
Хиромант
Хиромант ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:14
- А иногда и сбитые лётчики снова возвращаются в строй. Вспомните Маресьева...
Сп62
Сп62
вчера в 19:41, ред.
Однозначно, картину в Химках он не испортит.
Брулин
Брулин
вчера в 19:40
Похож на того деда из фильма "Отец солдата".
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:14
Георгию удачи и поиграть в удовольствие. Нет ни чего лучше делать своё дело с удовольствием.
Спартаку Георгий подарил несколько семерочек и хорошим защитником не был. Когда был Жиго и Кутепов и Георгий был хорош
112910415
112910415
вчера в 19:12
удачи, Жора !
ProKop92
ProKop92
вчера в 19:01
Столько регалий!..
С ума сойти! 😂😂
stanichnik
stanichnik ответ 7bkbxnh7z75k (раскрыть)
вчера в 18:15
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:14
    Лишь бы не начал пальцы гнуть от своей крутизны...
    7bkbxnh7z75k
    7bkbxnh7z75k ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 18:02
    Чем он титулованный? Неужели пиаром?
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 18:01
    Прям всю выдающуюся статистику наштамповали, чтобы все подумали, что не зря взяли его в команду.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 17:48
    Посмотрим на сколько он будет хорош в Химках...
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 17:46
    Джикия сбитый лётчик, а с ним носятся, как с писаной торбой
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 17:44
    Самый титулованный теперь будет в Химках
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 17:35
    Думаю он ещё поможет химчанам)
    Гость
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