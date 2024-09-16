Дзюба отреагировал на сравнения с Соболевым

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба отреагировал на то, что переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» сравнивают с его аналогичным трансфером в 2015 году.
Вообще разные ситуации. Как и мы с Соболевым в принципе разные. Никаких параллелей не может быть. У него свой путь, а у меня — свой. С кем-то сравнивать смысла нет.
Наверное, будут сравнивать по антропометрическим данным. Думаю, что лучшим сравнением будет посмотреть, сколько Соболев забьёт и отдаст, когда уже отыграет какой-то период за «Зенит».
Ранее Дзюба заявил, что хочет побить рекорд Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас».
Это будут дополнительные показатели второго уровня после полного равенства по IQ, идентичному таковому у перочинного ножа. А далее, Артемон, вполне возможно, что и письками мериться придётся
Это будут дополнительные показатели второго уровня после полного равенства по IQ, идентичному таковому у перочинного ножа. А далее, Артемон, вполне возможно, что и письками мериться придётся