Дзюба отреагировал на сравнения с Соболевым

Нападающий «Акрона» отреагировал на то, что переход форварда из «Спартака» в «Зенит» сравнивают с его аналогичным трансфером в 2015 году.

Вообще разные ситуации. Как и мы с Соболевым в принципе разные. Никаких параллелей не может быть. У него свой путь, а у меня — свой. С кем-то сравнивать смысла нет.

Наверное, будут сравнивать по антропометрическим данным. Думаю, что лучшим сравнением будет посмотреть, сколько Соболев забьёт и отдаст, когда уже отыграет какой-то период за «Зенит».