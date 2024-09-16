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Дзюба отреагировал на сравнения с Соболевым

вчера, 15:20

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба отреагировал на то, что переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» сравнивают с его аналогичным трансфером в 2015 году.

Вообще разные ситуации. Как и мы с Соболевым в принципе разные. Никаких параллелей не может быть. У него свой путь, а у меня — свой. С кем-то сравнивать смысла нет.

Наверное, будут сравнивать по антропометрическим данным. Думаю, что лучшим сравнением будет посмотреть, сколько Соболев забьёт и отдаст, когда уже отыграет какой-то период за «Зенит».

Ранее Дзюба заявил, что хочет побить рекорд Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:56
Кто нибудь может представить Дзюбу произносящим слово "антропометрическим" ???
lotsman
lotsman
вчера в 18:46
Во первых, Соболев уже не играл в основном составе. Тренер не допускал его до игр.
Во вторых, со слов агента игрока Павла Андреева по переходу Соболева была проведена стратегическая операция. Руководил этой операцией сам Андреев. Помощь ему оказывал член правления Зенита Максим Погорелов, работавший в свое время на Андреева в его агентстве. Хитро сработал Андреев. Он запустил сообщение об интересе к Соболеву от Трабзонспора, хотя там никто не собирался даже начинать переговоры. Затем Андреев предложил клиента ЦСКА, прекрасно понимая, что и там никто не заинтересован в Соболеве. Тут кстати Зенит играет ничьи с Химками и Спартаком. На фоне этого Миллера, чье слово в вопросах трансферов Зенита всегда решающее, убедили что команде очень нужен форвард, умеющий замыкать фланговые прострелы. И всё, вопрос решился без мнения главного, а на болельщиков вообще наплевали.
Константин Белых
Константин Белых ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:31
А кого? Левандовского? надо знать тему прежде чем писать.
lotsman
lotsman ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 18:28
Кого переманил? Соболева?!!)) Надо тему знать, прежде чем писать.)
ProKop92
ProKop92
вчера в 18:21
А что тут сравнивать??
И тот и тот д.....б
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:17
Зенит в своем репертуаре. Переманили 56а лишь бы ослабить Спартак. Он им как собаке пятая нога-ну вообще вот никчему с их схемой. В этом году все равно никому чемп не взять но можно не спеша укрепится на следующий год рассовав по арендам шлак-Литвинова Умярова Зобнина Денисова. Ну и Помазуна подписать пока есть возможность.
79ndyb9y39af
79ndyb9y39af
вчера в 17:08
Пока без Соболева спартак даже у Махачкалы выиграть не может.
x4434dnam3wc
x4434dnam3wc
вчера в 17:05
Дзюба хоть чего-то добился в Зените, Соболев вряд ли.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:56
Дзюба ты акронский...несравненный.....да кто же может сравниться с тобой...тебя по кино показывали на весь мир , а соболя то не знают еще...)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:48, ред.
Зря, Дзюба условия Соболеву поставил, уже здесь не красиво. Мог бы удачи пожелать, но крыса, по сути
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 16:27
Если Дзюба всё-таки заиграл, то Соболев сядет на лавку и зимой уйдёт в аренду.
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:58
Так низко Артема еще никто не опускал...
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:55
Конечно несравнимые! Один дуб другой сосна! Хотя в конечном итоге оба полена))
lotsman
lotsman ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:49
Почему не сравнивали? Сравнивали и не только с ним. Уже несколько статей было на одну тему - Сравнение перехода Дзюбы из Спартака в Зенит, Соболева из Спартака в Зенит, Быстрова из Зенита в Спартак и возвращение обратно........
py78mzy6m9mh
py78mzy6m9mh
вчера в 15:46
Поспорили два полена
99y3j98ez3h2
99y3j98ez3h2
вчера в 15:41
Наверное, будут сравнивать по антропометрическим данным.

Это будут дополнительные показатели второго уровня после полного равенства по IQ, идентичному таковому у перочинного ножа. А далее, Артемон, вполне возможно, что и письками мериться придётся
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:30
Дзюба, не сочиняй...
Никто тебя ни с кем не сравнивал.
Сам придумал это, сам же обсуждаешь.
Лишь бы только говорили о тебе...
Вещий
Вещий
вчера в 15:27
Ну конечно.. сё сравнивать несравнимое.... хотя оба по игре одинаковые
Гость
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