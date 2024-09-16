Уткин: «Любой игрок академии „Краснодара“ может играть в ПСЖ или „Барсе“»

Полузащитник «Ахмата» считает, что переход вратаря в ПСЖ подтверждает высокий уровень академии «Краснодара».

Конечно, я рад за него. Мог ли несколько лет назад представить такой переход? Почему нет? Я знаю его потенциал, любой игрок академии «Краснодара» может играть в ПСЖ или «Барселоне», просто для этого определённым образом должны сложиться обстоятельства.

Для многих переход Сафонова стал хорошим примером того, что в нынешней ситуации можно уезжать играть за границу.