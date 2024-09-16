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Уткин: «Любой игрок академии „Краснодара“ может играть в ПСЖ или „Барсе“»

вчера, 15:09

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин считает, что переход вратаря Матвея Сафонова в ПСЖ подтверждает высокий уровень академии «Краснодара».

Конечно, я рад за него. Мог ли несколько лет назад представить такой переход? Почему нет? Я знаю его потенциал, любой игрок академии «Краснодара» может играть в ПСЖ или «Барселоне», просто для этого определённым образом должны сложиться обстоятельства.

Для многих переход Сафонова стал хорошим примером того, что в нынешней ситуации можно уезжать играть за границу.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 22:18
Теоретически - да. Практически - неважно откуда ты,надо пахать и пахать и пахать и пахать и......так далее,но это точно не про уткина
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:36
- И когда же вы все, "одарённые", уже наконец уедете в "цивилизованную" Европу... Не нравится вам наш, Российский футбол? Ну так и никто вас здесь не держит! Как-говорится - попутного ветра... (в горбатую спину...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:08
У выпускников академии ПСЖ мизерные шансы...попасть в первую команду....
А уж...
24wkf263bgjd
24wkf263bgjd
вчера в 17:10
Во загнул, так загнул, пока один на лавке играет.
Hauptman
Hauptman
вчера в 17:01
А играют почему-то в Ахмате.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:44
Чтоб заиграть в псж или жирное, надо работать и быть на голову сильней остальных. Мало Головиных и Кузяевых в российском футболе.. но даже Головин не будет в основе ПСЖ и Барсы
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:42
Да в европе полно уже воспитанников Краснодара, вот куда не глянь! И везде на первых ролях.
532dnrbh7gvz
532dnrbh7gvz
вчера в 15:36
Летять утки, а пустил их Уткин!
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:20
Да как "Два пальца об асфальт, в лёгкую", академия не успевает выполнять заказы для Барсы и ПСЖ.
Гость
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