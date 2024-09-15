«Аль-Иттихад» забил 7 мячей клубу «Аль-Вахда». У Бензема — хет-трик

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вчера, 23:33

«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Вахду» в матче 3-го тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии (7:1).

На 2-й минуте хозяев поля вывел вперёд Карим Бензема. Уссем Ауар на 13-й удвоил преимущество команды. На 31-й Юссеф Амин сократил отставание гостей в счёте. Фабиньо на 45+4-й увеличил преимущество клуба из Джидды. На 47-й Бензема сделал дубль, а на 89-й — хет-трик. Также голами отметились Фаваз Аль-Сагурк (55-я) и Салех Аль Шехри (87-я).

«Аль-Иттихад» занимает 1-е место (9 очков). «Аль-Вахда» идёт на 11-й строчке (4 балла).