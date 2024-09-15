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«Аль-Иттихад» забил 7 мячей клубу «Аль-Вахда». У Бензема — хет-трик

вчера, 23:33
Аль-ИттихадЛоготип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)7 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Вахда (Мекка)Аль-ВахдаМатч завершен

«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Вахду» в матче 3-го тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии (7:1).

На 2-й минуте хозяев поля вывел вперёд Карим Бензема. Уссем Ауар на 13-й удвоил преимущество команды. На 31-й Юссеф Амин сократил отставание гостей в счёте. Фабиньо на 45+4-й увеличил преимущество клуба из Джидды. На 47-й Бензема сделал дубль, а на 89-й — хет-трик. Также голами отметились Фаваз Аль-Сагурк (55-я) и Салех Аль Шехри (87-я).

«Аль-Иттихад» занимает 1-е место (9 очков). «Аль-Вахда» идёт на 11-й строчке (4 балла).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
79u9u9vnzkt5
79u9u9vnzkt5
сегодня в 05:31
Аль-Вахда явно нуждается в усилении.
eqs3pzkt6kar
eqs3pzkt6kar
сегодня в 04:53
Карим по-прежнему в деле
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:05
А я думал, что Бензема закончил карьеру,. А он ещё хет-трики делает
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:11
С победой Аль-Иттихад, Карима Бензема и всех их болельщиков!!! Карим Бензема сегодня оформил хет-трик, а Мусса Диаби оформил покер из голевых передач. Эти ребята могут дать бой Аль-Хилялу. А Аль-Наср навряд ли сможет вести реальную борьбу за что-то весомое. Буду очень рад, если Карим Бензема и его партнёры заберут чемпионство в этом сезоне. Успехов и больших побед им!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:59
Семь голов конечно это круто, но на этих выходных в Глландии АЗ Алкмар сыграл круче, забив сопернику девять голов.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:36
Вот и Карим "тряхнул стариной"...)
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