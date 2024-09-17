«Реал» хочет подписать четырёх игроков из АПЛ

«Реал» планирует масштабное усиление следующим летом. «Сливочные» хотят подписать четырёх игроков из АПЛ.
Клуб намерен пригласить защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда, так как у него заканчивается контракт следующим летом. Полузащитник «Манчестер Сити» Родри — приоритетная трансферная цель для «королевского клуба». Также «Реал» хотел бы купить защитника «Арсенала» Вильяма Салиба. Однако испанская команда понимает, что сделать это будет слишком трудно, поэтому у них есть альтернатива в лице Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма».
Также «сливочные» следят за судебным делом «Манчестер Сити», наблюдая за их игроками.
когда в последний раз такое удался Пересу?
по моему ни один топовый игрок английских клубов не перешел в реал.
а Перес покупал талантов из французской лиги, или бразильской суперлиги.
Родри никогда не перейдет в Реал.
напомню, Куртуа , как только из Челси(!!!) перешел в РМ, сразу от Атлетико получил по полную катушку, от дохлых крыс до скверных слов.
Родри воспитанник мадридского Атлетико.
этим все сказано.
когда в последний раз такое удался Пересу?
по моему ни один топовый игрок английских клубов не перешел в реал.
а Перес покупал талантов из французской лиги, или бразильской суперлиги.
Родри никогда не перейдет в Реал.
напомню, Куртуа , как только из Челси(!!!) перешел в РМ, сразу от Атлетико получил по полную катушку, от дохлых крыс до скверных слов.
Родри воспитанник мадридского Атлетико.
этим все сказано.