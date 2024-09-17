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«Реал» хочет подписать четырёх игроков из АПЛ

вчера, 13:35

«Реал» планирует масштабное усиление следующим летом. «Сливочные» хотят подписать четырёх игроков из АПЛ.

Клуб намерен пригласить защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда, так как у него заканчивается контракт следующим летом. Полузащитник «Манчестер Сити» Родри — приоритетная трансферная цель для «королевского клуба». Также «Реал» хотел бы купить защитника «Арсенала» Вильяма Салиба. Однако испанская команда понимает, что сделать это будет слишком трудно, поэтому у них есть альтернатива в лице Кристиана Ромеро из «Тоттенхэма».

Также «сливочные» следят за судебным делом «Манчестер Сити», наблюдая за их игроками.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:42
Перес конечно же губу раскатал, но с другой стороны, все трансферы (кроме Салиба) вполне реальны!
ТАА, у него заканчивается контракт с Ливерпулем, новый контракт пока ему не предложили, так почему бы Реалу не пойти за ним...подсуетятся в январе, а летом глядишь и подпишут свободным агентом. Хорошая замена Карвахалю будет, плюс с Беллингемом кореша они...так что, вполне возможный трансфер
Родри...во-первых он родился в Мадриде, во-вторых он важный игрок сборной и вполне может сам захочет вернуться на Родину. Сейчас начался судебный процес Сити и если клуб получит санкции, то многие могут уйти, включая Пепа, так что и это может подтолкнуть Родри на уход из клуба. Так что и этот вариант может случиться
Ромеро...у Реала и Тоттенхэма хорошие отношения, и если Реал предложит хорошие деньги, то старина Леви сам привезет Ромеро в Мадрид!
Салиба...вот тут всё сложнее, но не каждый игрок может отказать Реалу, так что и француза уговорить можно, правда Арсенал может заломить огромную сумму за него, и отпугнуть Переса
Nety
Nety
вчера в 22:07
Александр Арнольд не нужен, лучше Хакими вернуть
FreshMeat
FreshMeat ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:39, ред.
Азар? Бейл? Роналду? Бекхем? Оуен? Вудгейт?
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 20:49
В 2010-м году на выезде третий гол Интера был забит из чистого офсайда, а дома не засчитали гол Бояна, посчитали игру рукой у Яя, она была прижата, это была ошибка.
Две грубые ошибки! А если бы это был Реал, то засчитали бы и сверху добавили ещё пару таких голов.
Вот и вся арифметика!
Руслан Муслимов
Руслан Муслимов ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:48
Абсолютно все, кого я перечислил были в пиковой форме , о чем ты? Уже второй раз ты пишешь бред…
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ _AgamagA_ (раскрыть)
вчера в 17:15
Но все же я считаю Барсу 2010 года лучшим в истории, хотя не выиграли ЛЧ проиграв Интера Моуриньов полуфинале, но 2009-м выиграли все на самом деле.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 16:47
Спокойно. Это всё на бумаге, а по факту даже галактикос особо не пугал Барселону. Их выносили в одну колитку!

В истории футбола по игре лучше запомнился каталонский супергранд, образца 2009 года!
xajaks
xajaks ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:44
До Вильярреала был в Атлетико
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:57
Реал пойдет на всем известные три буквы)
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:38
Скоро вся команда будет стоит как бюджет маленькой страны.
Башмакоса
Башмакоса
вчера в 15:02
Тогда это будет Галактикос - 2
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Руслан Муслимов (раскрыть)
вчера в 14:58, ред.
да...но не в пиковом форме все они..кроме роналду
Руслан Муслимов
Руслан Муслимов ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:54
Роббен, Роналду, Бейл , Эсьен, Карвальо, Бекхем , Азар - это разве не с АПЛ?))
Baggio R.
Baggio R. ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:52, ред.
А Бекхэм, Модрич, Рюдигер, Роналду, Бейл или Азар откуда пришли?
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:31, ред.
Они ещё возьмут Дэвиса и Вирца... Блин, тогда состав будет один из лучших в истории, если не лучший.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:13, ред.
главное, что сам Родри считает себя человеком по духу из Атлетико Мадрид.
так же Серхио Рамос считает себя мадридистом.
но дебют то в другом клубе - в Севилье, как воспитанник клуба.
allemz
allemz ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:11
Родри не воспитанник Атлетико, в Вильярреале дебютировал, оттуда же и переходил к яйцетрясу
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:08, ред.
лучших игроков АПЛ хотят переманит в Мадрид? ))
когда в последний раз такое удался Пересу?
по моему ни один топовый игрок английских клубов не перешел в реал.
а Перес покупал талантов из французской лиги, или бразильской суперлиги.
Родри никогда не перейдет в Реал.
напомню, Куртуа , как только из Челси(!!!) перешел в РМ, сразу от Атлетико получил по полную катушку, от дохлых крыс до скверных слов.
Родри воспитанник мадридского Атлетико.
этим все сказано.
allemz
allemz
вчера в 13:53
Ничего там не треснет?))
g55x8vc76pp8
g55x8vc76pp8
вчера в 13:48
Уж лучше пол Сити скупить и усилится основательно
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:47
Посмотрим что у них получится следующим летом
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:41
Это хорошее дело,для усиления позиций.
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