«Реал» хочет подписать четырёх игроков из АПЛ

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вчера, 13:35

«Реал» планирует масштабное усиление следующим летом. «Сливочные» хотят подписать четырёх игроков из АПЛ .

Клуб намерен пригласить защитника «Ливерпуля» , так как у него заканчивается контракт следующим летом. Полузащитник «Манчестер Сити» — приоритетная трансферная цель для «королевского клуба». Также «Реал» хотел бы купить защитника «Арсенала» . Однако испанская команда понимает, что сделать это будет слишком трудно, поэтому у них есть альтернатива в лице из «Тоттенхэма».

Также «сливочные» следят за судебным делом «Манчестер Сити», наблюдая за их игроками.