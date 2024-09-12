«Боруссия» Д стала лучшим клубом Германии по продаже игроков за 9 лет

По информации источника, дортмундская «Боруссия» с лета 2015 года заработала на продаже игроков 1,038 млрд евро.
Существенную роль в преодолении отметки в миллиард сыграли продажа Усмана Дембеле в «Барселону» в августе 2017-го (общая сумма с учётом бонусов составила 148 млн), переход Джуда Беллингема в мадридский «Реал» в прошлом году за более чем 100 млн (в 2024-м дортмундцы получили ещё около 10 млн за трансфер англичанина), продажа Никласа Фюллькруга в «Вест Хэм» за 27 млн минувшим летом, а также трансфер Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» за 60 млн в 2022-м.
«Боруссия» стала лучшим клубом Германии по продажам за этот период.
но больше приятно и ценно то что у Боруссии самые лучшие болельщики.
и посещаемость одна из высоких не только в Бундеслиге, но и в Европе.
клуб работает в этом плане на высшем уровне.
молодцы, уважаю.
для фанов Боруссии родной стадион имеет только одно имя - Вестфаленштадион.
а Сигнал Идуна это местная страховая компания.
по договору получила право именовать стадион как Сигнал Идуна Парк.
но больше приятно и ценно то что у Боруссии самые лучшие болельщики.
и посещаемость одна из высоких не только в Бундеслиге, но и в Европе.
клуб работает в этом плане на высшем уровне.
молодцы, уважаю.
для фанов Боруссии родной стадион имеет только одно имя - Вестфаленштадион.
а Сигнал Идуна это местная страховая компания.
по договору получила право именовать стадион как Сигнал Идуна Парк.