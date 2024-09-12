«Боруссия» Д стала лучшим клубом Германии по продаже игроков за 9 лет

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вчера, 15:56

По информации источника, дортмундская «Боруссия» с лета 2015 года заработала на продаже игроков 1,038 млрд евро.

Существенную роль в преодолении отметки в миллиард сыграли продажа в «Барселону» в августе 2017-го (общая сумма с учётом бонусов составила 148 млн), переход в мадридский «Реал» в прошлом году за более чем 100 млн (в 2024-м дортмундцы получили ещё около 10 млн за трансфер англичанина), продажа в «Вест Хэм» за 27 млн минувшим летом, а также трансфер в «Манчестер Сити» за 60 млн в 2022-м.

«Боруссия» стала лучшим клубом Германии по продажам за этот период.