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«Боруссия» Д стала лучшим клубом Германии по продаже игроков за 9 лет

вчера, 15:56

По информации источника, дортмундская «Боруссия» с лета 2015 года заработала на продаже игроков 1,038 млрд евро.

Существенную роль в преодолении отметки в миллиард сыграли продажа Усмана Дембеле в «Барселону» в августе 2017-го (общая сумма с учётом бонусов составила 148 млн), переход Джуда Беллингема в мадридский «Реал» в прошлом году за более чем 100 млн (в 2024-м дортмундцы получили ещё около 10 млн за трансфер англичанина), продажа Никласа Фюллькруга в «Вест Хэм» за 27 млн минувшим летом, а также трансфер Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» за 60 млн в 2022-м.

«Боруссия» стала лучшим клубом Германии по продажам за этот период.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:01
Санчо где?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:25
продажи это хорошо.
но больше приятно и ценно то что у Боруссии самые лучшие болельщики.
и посещаемость одна из высоких не только в Бундеслиге, но и в Европе.
клуб работает в этом плане на высшем уровне.
молодцы, уважаю.
для фанов Боруссии родной стадион имеет только одно имя - Вестфаленштадион.
а Сигнал Идуна это местная страховая компания.
по договору получила право именовать стадион как Сигнал Идуна Парк.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:04
но и бесплатно теряла игроков.
Бавария)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:02, ред.
Ещё из дорогих Санчо продали в МЮ за 85 млн, Пулишича в Челси за 60 млн, Обамеянга в Арсенал за 63
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:01
Дембеле в Барселону это лучший трансфер Ватцке на выход.
слили Усмана вовремя и за самую высшую цену.
Бартомеу просто буратино.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:26
Дортмундская Боруссия действительно демонстрирует выдающиеся результаты в сфере трансферных сделок. С момента лета 2015 года клуб заработал на продаже игроков более 1 миллиарда евро.
Усман Дембеле, Джуд Беллингем, Никлас Фюллькруг, Эрлинг Холанд.
Эти сделки обеспечили Боруссии статус лидера среди немецких клубов по доходам от продаж игроков за указанный период.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:26
Жёстко Барсу крутанули)))
А вот Джуд и Холланд явно свои трансферы отбили))
shlomo
shlomo
вчера в 16:25
Боруссия конечно фабрика. Как работают их скауты-селекционеры - просто кайф. Столько футболистов от них в топы переходят, браво.... хотя есть и промахи.... Боруссия заплатила за Холанда 45 млн (20 клубу и 25 Райоле и отцу игрока), а продала за 60, вот это лоханулись так лоханулись, прокачали игрока, сделали одним из топ ЦФ мира и толком ничего не заработали благодаря ушлым агентам и таким смешным отступным. Без них Холанд был бы продан как минимум в два раза дороже, а так эту разницу положила себе в карман в виде комиссионных от Сити сторона норвежца и он сам, только Райола не дожил до очередного набивания карманов, снова баламутил бы воду на предмет перехода в Реал, его ж хлебом не корми, дай игроков туда-сюда перекидывать.
ProKop92
ProKop92
вчера в 16:04
Вот как нужно зарабатывать деньги,
при этом оставаться в топе и быть одной из самых любимых команд мира!
Красавцы!
Брулин
Брулин
вчера в 16:03
У нынешней Боруссии стоимость игроков (по трансфермаркт) всего на треть меньше, чем у Баварии. Давно прошли те времена, когда Боруссия считалась небогатым клубом. Кстати по этому показателю МЮ уступает Баварии.
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