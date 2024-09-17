Агент Бруно Сатин рассказал, почему Рабьо не перешёл в «Атлетико»

Агент Бруно Сатин рассказал, почему «Атлетико» не оформил трансфер хавбека , который перешёл в «Марсель».

Сначала было необходимо узнать его мнение и понять, чего он хочет. Но было бы лучше задать ему такой вопрос в конце мая, поскольку на тот момент [в конце августа] он обошел весь рынок.

Приведу пример: в конце июля я общался со спортивным директором «Атлетико», и он заявил: «Я дважды разговаривал с матерью [Рабьо] и сразу же прекратил диалог, ибо она стала объяснять мне, где должен играть ее сын».

Всех профессионалов это быстро утомляет, это невыносимо.