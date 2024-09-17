Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

Агент Бруно Сатин рассказал, почему Рабьо не перешёл в «Атлетико»

вчера, 19:55

Агент Бруно Сатин рассказал, почему «Атлетико» не оформил трансфер хавбека Адриена Рабьо, который перешёл в «Марсель».

Сначала было необходимо узнать его мнение и понять, чего он хочет. Но было бы лучше задать ему такой вопрос в конце мая, поскольку на тот момент [в конце августа] он обошел весь рынок.

Приведу пример: в конце июля я общался со спортивным директором «Атлетико», и он заявил: «Я дважды разговаривал с матерью [Рабьо] и сразу же прекратил диалог, ибо она стала объяснять мне, где должен играть ее сын».

Всех профессионалов это быстро утомляет, это невыносимо.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиБывший нападающий «Ливерпуля» перейдёт в клуб четвёртого дивизиона Франции
Вчера, 19:24
Лидеры топ-клубов АПЛ под прицелом «Реала». «Сливочные» снова разорвут рынок
Вчера, 18:41Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
СлухиПСВ хочет подписать Перишича
Вчера, 17:13
«Реал» хочет подписать четырёх игроков из АПЛ
Вчера, 13:35
Марсьяль продолжит карьеру в чемпионате Греции
Вчера, 09:38
«Атлетик» намерен подписать лучшего ассистента прошлого сезона Сегунды
16 сентября
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:36
Бруно , а зачем нужен агент , если есть мама?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:25
Ну да, маме лучше знать где играть её сыночку...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 