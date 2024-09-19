РФС назвал лучшего футболиста и тренера сезона-2023/24

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вчера, 11:31

Российский футбольный союз назвал нападающего московского «Динамо» лучшим футболистом России по итогам сезона-2023/24.

Форвард провёл 38 матчей, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

Лучшим тренером стал из «Зенита», выигравший чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Клуб из Санкт-Петербурга также стал командой сезона.

Лучшим молодым игроком признан полузащитник «Локомотива» , который в прошлом сезоне выступал за «Крылья Советов», где провёл 33 матча, забил 4 мяча и отметился пятью результативными передачами.