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РФС назвал лучшего футболиста и тренера сезона-2023/24

вчера, 11:31

Российский футбольный союз назвал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина лучшим футболистом России по итогам сезона-2023/24.

Форвард провёл 38 матчей, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

Лучшим тренером стал Сергей Семак из «Зенита», выигравший чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Клуб из Санкт-Петербурга также стал командой сезона.

Лучшим молодым игроком признан полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков, который в прошлом сезоне выступал за «Крылья Советов», где провёл 33 матча, забил 4 мяча и отметился пятью результативными передачами.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:09, ред.
Еще раз убедился, что автобус Рубина- ничего не понимает в футболе, если всё сводит только к цифрам. Ну если уж, ты решил посчитать голы и передачи, то тогда, надо Кассьерру лучшим назначить- у него больше забито, чем у Тюкавина. Это первое.

А второе, слушай внимательно, в 1977г., О.Блохин забил 17мячей в чемпионате, а Д.Кипиани 14, но лучшим стал Кипиани, потому был лучшим, несмотря на то, что забил меньше.

Причем здесь цифры, если речь идет о возможностях форварда и его умении?! Ты часто подсмеиваешься надо мной, в том смысле, что я вспоминаю футбол прошлых лет. Но именно, мои знания и позволяют мне анализировать, в отличие от тебя, котoрый всех только критикует, но сам- далек от истины, как небо от земли...

Всё, вот теперь можешь мне писать сколько влезет- не отвечу, даже читать не буду. Посмотрим, насколько тебя хватит.
Capral
Capral
вчера в 20:03, ред.
Сп62!

Как ты сказал, Тюкавин- игрок комбинационного плана?! Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мда, давно так не смеялся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот это я поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Игроки комбинационного плана были в прошлом- Шенгелия, Гершкович, Онищенко, Черенков (в начале карьеры)!!! Ну я уже не говорю про ТИТАНОВ- Бескова, Федотова, Иванова, Стрельцова, Воронина!!!!!!!

Тюкавин понятия не имеет, что значит комбинировать. Он- статичный игрок, два шаги направо, два шаги налево... Я знаю твою симпатию к Тюкавину, но это же не значит, что надо выдумывать небылицы.)))
Тюкавин, такой же "комбинационный" игрок, как Виталя Старухин. Но Старухин был королем воздуха, а Тюкавин кто???
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 20:01
Кордоба тут вообще причём??? Можно сколько угодно орать, что он сильнее Тюкавина по индивидуальным характеристикам, но у динамовца 15 + 9, а у колумбийца 14+3. Ну и кто лучше из них в прошлом сезоне? Тут даже споров быть не может.
Сп62
Сп62 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 19:55
Тюкавин превосходит в стоимости - 16млн против 14 у Кордобы. Но сравнивать их сложно. Кордоба нападающий таранного типа. Тюкавин игрок комбинационного плана.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:12
Дело вкуса выборщиков. Это как тот же риторический вопрос: стакан наполовину пуст или наполовину полон ?.
felix
felix ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:01
А что нет-то?))) Отдали все что могли))) В этом наш футбол местный
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:17
Газпром за Серёгу в ответе ☝️😜
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 14:37
Тюкавин лучший? Чем? Игрок зависимый, без партнёров и их передач его не видно в игре, чистый игрок штрафной площадки. И он лучший? В Зените и Краснодаре есть по несколько игроков явно сильнее его, организаторов игры, разноплановых, играющих на всех участках поля, лидеров
Кордоба, Вендел, Сперцян... Но нет, - Тюкавин!
Названных мной футболистов, и не только, он ничем не превосходит, ни в каких компонентах...
lotsman
lotsman ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 14:13
Это чем же Зенит должен быть благодарен Краснодару? А может Динамо благодарить прикажете? Или Ростов, за то что проиграли.)
Kosmos58
Kosmos58 ответ j4r73v8tasu9 (раскрыть)
вчера в 14:11
Смешно!..
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 13:33
Кордоба сильней Тюкавина по многим показателям. Кордоба- подвижный и техничный нападающий, фактически- независимый форвард, способный, сам, обеспечить себе плацдарм для атаки и создать момент. Тюкавин- ярко выраженный позиционщик ,играющий, исключительно на чистых мячах и на свободных зонах.
felix
felix ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 13:20
Про конец сезона очень много вопросов и они все не к чемпиону))) Тюкавин тоже большой вопрос...Результативность в голах, далеко не всегда заслуга именно этого игрока...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 13:18
Семак, у которого состав на голову выше был, чем у других, еле-еле выигравший чемпионат (и то благодаря Краснодару) лучший тренер? Да уж…
Также есть вопросы и по Тюкавину, но здесь, надо признать, их значительно меньше, т.к. дело вкуса больше. Тот же Кордоба не хуже, как по мне.
Capral
Capral
вчера в 13:11
Или Шелия, мяч на ногу положит.
d9k2ek37rsva
d9k2ek37rsva
вчера в 13:05
Игра Тюкавина - подставил ногу забил, полностью зависит от игроков команды, играл бы он в Акроне или Пари НН, был бы обычным серым игроком.
Capral
Capral ответ 89dvyy9ugw35 (раскрыть)
вчера в 13:02
Для женщин актрис, да- согласен, но мужики- только через талант.)))
Izmar
Izmar ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:00
Некоторые команды собирают лучших игроков, а команды с пятого-шестого места предпочитают собирать тренеров.
89dvyy9ugw35
89dvyy9ugw35 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:56
Насчет Экрана вы погорячились, все делалось через постель.
9bvxr5cwx3k5
9bvxr5cwx3k5
вчера в 12:55
Тюкавин лучший? Чем?
j4r73v8tasu9
j4r73v8tasu9
вчера в 12:39
Семак молодец он действительно лучший
Capral
Capral
вчера в 12:18
Ужас. Всё как всегда- через одно место. Кто-то, может мне объяснить, почему, статичный и абсолютно инертный Тюкавин стал лучшим, если реально- лучшим был и остается Глушенков?! И почему, лучшим тренером стал Семак?! Если по чесноку, то на лучшего игрока было несколько кандидатур, вырианты были. Но на лучшего тренера -вообще никого не было, поскольку, все тренеры- на лучших не тянули!!! Нет сейчас в России, абсолютно лучшего тренера!!! Если такой замшелый и не прогрессирующий тренер как Семак становится лучшим- значит российский футбол полностью деградировал. Если Тюкавин стал лучшим игроком, только по статистике- значит плохи дела в российском футболе. Тюкавин не лидер Динамо- он обычный статист, также как и Семак не тренер, а исключительно руководитель, причем примитивный и не растущий... А рядом Глушенков- работяга, универсалище, креативщик и забивака!!! Так где же логика, коллеги?!

В советском футболе, лучшими были ярчайшие футболисты, настоящие МАСТЕРА европейского уровня!!! А сейчас, видимо, кто больше заплатит- тот и лучший. Раньше, для того чтобы попасть на обложку журнала "Экран" надо было заслужить своим талантом. Сейчас, заплати- и ты уже в журнале, независимо от своих способностей. Видимо, нечто похожее происходит и в спорте. Увы, называется- дожились...
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:00
Мдяяя! Ну хотя кто бы сомневался на счет СерОжЫ)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:50
Спроса из за бугра на лучших будет?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:44, ред.
Лучший тренер тысячелетия - Семак!!! Собирает обычных парней из фавел и учит их играть)) И своих молодых из молодежки всегда подтягивает: Глущенков, Латышонок, Соболев....раскрыл их потенциалы
a4fnmjvydcrw
a4fnmjvydcrw
вчера в 11:32
Надо Костику в этом сезоне подтвердить правильность выбора
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