Российский футбольный союз назвал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина лучшим футболистом России по итогам сезона-2023/24.
Форвард провёл 38 матчей, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.
Лучшим тренером стал Сергей Семак из «Зенита», выигравший чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Клуб из Санкт-Петербурга также стал командой сезона.
Лучшим молодым игроком признан полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков, который в прошлом сезоне выступал за «Крылья Советов», где провёл 33 матча, забил 4 мяча и отметился пятью результативными передачами.
Кордоба, Вендел, Сперцян... Но нет, - Тюкавин!
Названных мной футболистов, и не только, он ничем не превосходит, ни в каких компонентах...
Кордоба, Вендел, Сперцян... Но нет, - Тюкавин!
Названных мной футболистов, и не только, он ничем не превосходит, ни в каких компонентах...