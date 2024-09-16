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Мбаппе, Винисиус и Беллингем получили награды за сезон ЛЧ-2023/24

вчера, 21:58

Игроки «Реала» — нападающие Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и полузащитник Джуд Беллингем получили награды по итогам сезона-2023/24 в Лиге чемпионов.

Француз стал лучшим бомбардиром прошлого турнира, выступая за ПСЖ, бразилец — лучшим игроком, а англичанина признали лучшим молодым игроком.

Мбаппе, Винисиус и Беллингем получили награды за сезон ЛЧ-2023/24 Мбаппе, Винисиус и Беллингем получили награды за сезон ЛЧ-2023/24 Мбаппе, Винисиус и Беллингем получили награды за сезон ЛЧ-2023/24

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Все комментарии
Кэп 11
Кэп 11 ответ НЕ Э Г О ИСТ (раскрыть)
сегодня в 15:00, ред.
Куда уж больше?! Вы по меркам того времени и так переплатили будь здоров!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 12:34
Купили Мбаппе чтобы опять выиграть ЛЧ.
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 12:20


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Next Star
Next Star
сегодня в 10:36
    НЕ Э Г О ИСТ
    НЕ Э Г О ИСТ ответ Кэп 11 (раскрыть)
    сегодня в 09:24
    За не забитый пеналь на ЧЕ - я бы больше дал.. 💪🤣
    Кэп 11
    Кэп 11
    сегодня в 06:28
    Игроки Реала, как всегда, лучшие!
    Удивлен, что гному ничего не дали. Бабло, что ли, закончилось? Или с папиком фифашным размолвка?
    Кэп 11
    Кэп 11 ответ _AgamagA_ (раскрыть)
    сегодня в 06:26
    Все левые - в коллекции гнома. Вот, где монополия фифашная🤣🤣🤣
    Кэп 11
    Кэп 11 ответ НЕ Э Г О ИСТ (раскрыть)
    сегодня в 06:25
    А Фелишу? Зря что ли вы за него 120 отвалили португалам?
    ABir
    ABir
    сегодня в 05:53
    С очередными заслуженными наградами!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ НЕ Э Г О ИСТ (раскрыть)
    сегодня в 03:54, ред.
    А Кейну серебряную медаль ЧЕ и бронзовую медаль БЛ.
    _AgamagA_
    _AgamagA_ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:51
    Анекдот какой-то: англичанин, француз и бразилец. И все наши... 😀
    _AgamagA_
    _AgamagA_ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:50
    Ну так левые, поэтому по две штуки дают.
    _AgamagA_
    _AgamagA_ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    сегодня в 00:49
    Ему отменили награду, как ЗМ Левы. Игроки Баварии не должны получать индивидуальные награды.
    Только игрокам Мадрида дают.

    Монополия!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:42
    Отлично. Все наши... Кстати, а почему у них по две награды?
    НЕ Э Г О ИСТ
    НЕ Э Г О ИСТ
    сегодня в 00:21
    А Кейну что?..
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 23:25
    Пасы
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 23:25
    Пенальти
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 23:04
    а как же Хоселу, который спас Реал?
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 22:16
    Кейн тоже стал лучшим бомбардиром ЛЧ. У него с Мбаппе по 8 голов. Ему награду не дали?
    gpawvgw5xqa6
    gpawvgw5xqa6
    вчера в 22:16
    Награда нашла героев! Так держать!!!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 22:05
    В общем если допустить некую аллегорию - то игроки получили пока по маленькому такому "золотому мячику"...)))
    g4ymftkjvsp9
    g4ymftkjvsp9
    вчера в 22:00
    Каждый получил по заслугам
    Гость
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