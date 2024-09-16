Мбаппе, Винисиус и Беллингем получили награды за сезон ЛЧ-2023/24

Игроки «Реала» — нападающие Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и полузащитник Джуд Беллингем получили награды по итогам сезона-2023/24 в Лиге чемпионов.
Француз стал лучшим бомбардиром прошлого турнира, выступая за ПСЖ, бразилец — лучшим игроком, а англичанина признали лучшим молодым игроком.
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Удивлен, что гному ничего не дали. Бабло, что ли, закончилось? Или с папиком фифашным размолвка?
Удивлен, что гному ничего не дали. Бабло, что ли, закончилось? Или с папиком фифашным размолвка?
Только игрокам Мадрида дают.
Монополия!
Только игрокам Мадрида дают.
Монополия!