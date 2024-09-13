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Рафинья признан лучшим игроком Ла Лиги в августе

вчера, 20:19

Нападающий «Барселоны» Рафинья признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам августа.

В прошлом месяце бразилец провёл 4 матча в чемпионате Испании, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:34
Правильный выбор,хорошо отыграл в августе.
Брулин
Брулин
вчера в 20:41
Заслуженно. Сезон начал с воодушевлением. Может, нашёл своего тренера? Надеюсь, этот пахарь продолжит в такой форме. Лучший бразилец в лиге на текущий момент
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:27
Рафинья лучший бразилец в Ла Лиге.
ни Винисиус, ни Родриго близко не показывают такой игры, как нападающий Барсы.
в сборной полезнее всех, в клубе полезнее всех.
забил столько же за месяц, сколько распиаренное трио БМВ.
это должно завести мадридское трио на качество игры.
ну хотя бы Мбаппе и Джуда.
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