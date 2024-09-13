Рафинья признан лучшим игроком Ла Лиги в августе

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вчера, 20:19

Нападающий «Барселоны» признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам августа.

В прошлом месяце бразилец провёл 4 матча в чемпионате Испании, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.