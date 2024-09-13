Рафинья признан лучшим игроком Ла Лиги в августе

Нападающий «Барселоны» Рафинья признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам августа.
В прошлом месяце бразилец провёл 4 матча в чемпионате Испании, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Нападающий «Барселоны» Рафинья признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам августа.
В прошлом месяце бразилец провёл 4 матча в чемпионате Испании, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
ни Винисиус, ни Родриго близко не показывают такой игры, как нападающий Барсы.
в сборной полезнее всех, в клубе полезнее всех.
забил столько же за месяц, сколько распиаренное трио БМВ.
это должно завести мадридское трио на качество игры.
ну хотя бы Мбаппе и Джуда.
ни Винисиус, ни Родриго близко не показывают такой игры, как нападающий Барсы.
в сборной полезнее всех, в клубе полезнее всех.
забил столько же за месяц, сколько распиаренное трио БМВ.
это должно завести мадридское трио на качество игры.
ну хотя бы Мбаппе и Джуда.