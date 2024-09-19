Нойер завтра приступит к тренировкам с «Баварией»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».
Как сообщается, голкипер вернётся к тренировкам в общей группе мюнхенского клуба завтра, 20 сентября.
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».
Как сообщается, голкипер вернётся к тренировкам в общей группе мюнхенского клуба завтра, 20 сентября.
Как говорится"сначала ты работаешь на имя, а потом оно на тебя"?
Как говорится"сначала ты работаешь на имя, а потом оно на тебя"?