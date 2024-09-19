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Нойер завтра приступит к тренировкам с «Баварией»

вчера, 20:10

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

Как сообщается, голкипер вернётся к тренировкам в общей группе мюнхенского клуба завтра, 20 сентября.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:24
Да вообще думаю ему пора заканчивать и не отбирать место у более молодых! Думаю он занимает его больше благодаря имени!
Как говорится"сначала ты работаешь на имя, а потом оно на тебя"?
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 20:22
Для Баварии хорошо то, что её основной вратарь не выбыл на долго, особенно с учётом плотности графика матчей.
Capral
Capral
вчера в 20:22, ред.
А не лучше бы ему и вовсе завязать с футболом. Своё отыграл, немало выиграл. Но глупейшие ошибки в Мадриде в 1/2 и на недавнем ЧЕ показали, что возраст своё берёт и пора задуматься...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:21
А может, прежде чем вернуться в ворота Баварии, пусть выиграет конкуренцию? Нойер просто стал гораздо менее надёжным вратарём. Зато стал слишком много собственных планов строить и их озвучивать.
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