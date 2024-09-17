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Фил Джонс рассказал о борьбе с психологическими проблемами

вчера, 22:24

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс рассказал о борьбе с психологическими проблемами из-за травм и критики фанатов.

Тебе платят много денег, поэтому тебе нельзя показывать эмоции. Иногда повреждения физического плана приводили к психологическим травмам.

Люди спрашивают: «Он что, постоянно восстанавливается?» считая, что я просыпаюсь, наслаждаясь тем, что травмирован. Моей стратегией борьбы с этим было молчание, защита своих близких. Даже с друзьями я не особо часто общался.

Ты идешь по улице, а люди тебе скажут то, что будет мучить тебя. Слышишь, как тебе шепчут: «Вот он, этот тип с больным коленом. Откажись от денег».

Если бы они знали, сколько мне пришлось преодолеть, чтобы прийти в норму. Годами мне тяжело было посещать рестораны, проходя через толпу, я опускал голову. Не хотел, чтобы меня заметили.

Джонс планирует посвятить себя тренерской карьере, отметив положительный настрой относительно будущего.

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Джонс Фил
Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
hgdkfch9tdma
hgdkfch9tdma
сегодня в 05:08
Надо просто хорошо напиться...ю
xk5j8t4yuxbj
xk5j8t4yuxbj
сегодня в 05:01
Тяжело пришлось парню, здоровье потерял и ещё оправдываться надо
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:57
Ой бедолага по ресторанам не мог в открытую ходить
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:52, ред.
"Да тяжела и неказиста жизнь профессионального футболиста!"...)
Гость
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