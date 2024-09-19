В «Арсенале» надеются на возвращение Эдегора в декабре

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вчера, 17:47

Травма лодыжки капитана «Арсенала» оказалась серьёзнее, чем предполагали в сборной Норвегии.

Медицинский штаб национальной команды сообщал о восстановлении за три недели. После прохождения полного обследования стало понятно, что срок игрок будет недоступен в ближайшие два месяца.

Ожидается, что Эдегор будет готов на 100% к декабрю.