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В «Арсенале» надеются на возвращение Эдегора в декабре

вчера, 17:47

Травма лодыжки капитана «Арсенала» Мартина Эдегора оказалась серьёзнее, чем предполагали в сборной Норвегии.

Медицинский штаб национальной команды сообщал о восстановлении за три недели. После прохождения полного обследования стало понятно, что срок игрок будет недоступен в ближайшие два месяца.

Ожидается, что Эдегор будет готов на 100% к декабрю.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:53
Это конечно же потеря для команды, т.к Эдегор не только наш капитан, наш креатив, но и проводник идей тренера на поле!
Думаю Артета выкрутится и будет играть на результат,закрывая глаза на зрелищности, как в матче с Тоттенхэмом, но без кэпа будет сложнее...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:54
однако это проверка на прочность.
Артета без проблем перестраивается на прагматичный футбол.
не зря защитников набрал в летом.
если надо, будет играть в автобус.
так будет, раз продали Смит Роу, сменщика Эдегора.
теперь и того и другого нет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:49
это плохо.
без капитана Арсенал совсем другой футбол.
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