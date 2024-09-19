В «Арсенале» надеются на возвращение Эдегора в декабре

Травма лодыжки капитана «Арсенала» Мартина Эдегора оказалась серьёзнее, чем предполагали в сборной Норвегии.
Медицинский штаб национальной команды сообщал о восстановлении за три недели. После прохождения полного обследования стало понятно, что срок игрок будет недоступен в ближайшие два месяца.
Ожидается, что Эдегор будет готов на 100% к декабрю.
Думаю Артета выкрутится и будет играть на результат,закрывая глаза на зрелищности, как в матче с Тоттенхэмом, но без кэпа будет сложнее...
Думаю Артета выкрутится и будет играть на результат,закрывая глаза на зрелищности, как в матче с Тоттенхэмом, но без кэпа будет сложнее...
Артета без проблем перестраивается на прагматичный футбол.
не зря защитников набрал в летом.
если надо, будет играть в автобус.
так будет, раз продали Смит Роу, сменщика Эдегора.
теперь и того и другого нет.
Артета без проблем перестраивается на прагматичный футбол.
не зря защитников набрал в летом.
если надо, будет играть в автобус.
так будет, раз продали Смит Роу, сменщика Эдегора.
теперь и того и другого нет.
без капитана Арсенал совсем другой футбол.
без капитана Арсенал совсем другой футбол.