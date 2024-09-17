Тонали: «Мне не хватало футбола, стадиона, эмоций. Я признал свою ошибку»

Хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали высказался об изменениях, которые он обнаружил в своей жизни после преодоления игровой зависимости.
До ошибки у меня было две жизни, – поскольку я был очень замкнутым и никогда не общался с людьми, даже во время тренировок, даже с работниками клуба. Сейчас все иначе. Каждый день отличается, особенно в отношениях с персоналом и моими одноклубниками, ибо теперь могу нормально разговаривать каждый день, иметь здоровые взаимоотношения. Когда я прихожу на тренировочное поле, я теперь один и тот же человек, и со спортивным директором, и с персоналом, и с партнерами.
Мне не хватало футбола, стадиона, эмоций. Но теперь я вернулся, и у меня это получилось довольно хорошо. Я всё обсудил с командой и со спортивным директором. Генеральный директор был доволен. Я признал свою ошибку.
но не характеристика человека.
и ошибится может каждый из нас. вот научиться признать - хороший достойный поступок.
молодец, Сандро.
Ньюкаслу нужен ты.
удачи!
но не характеристика человека.
и ошибится может каждый из нас. вот научиться признать - хороший достойный поступок.
молодец, Сандро.
Ньюкаслу нужен ты.
удачи!