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Тер Штеген травмировался в игре с «Вильярреалом» и покинул поле на носилках

вчера, 21:20
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал1 : 5Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген травмировался во время матча Ла Лиги с «Вильярреалом».

В концовке первого тайма после подачи углового голкипер, играя на выходе, столкнулся с футболистом соперника и с криком упал на газон. Немецкого игрока унесли с поля на носилках. Вместо него вышел Игнасио Пенья.

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Все комментарии
fyknrw5f423r
fyknrw5f423r
сегодня в 08:18
Да уж, уровень соккера))) «ушел на носилках» огонь))
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 06:54
Хорошо, что не "тер Штеген ускакал с поля на носилках". Радует, что есть пользователи знающие русский язык.
Рамазан Набиев
Рамазан Набиев
вчера в 23:36
Нет слов. Одни эмоции. Очень жаль капитана. Здоровья ему. В лазарете уже 9 игроков. Хуже некуда
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:37
Сезон для тер Штегена окончен.
Полный разрыв подколенного сухожилия. Вратарь пропустит 7-8 месяцев.
Как только Нойер ушел из сборной, казалось, удача за тер Штегена.
и вот такая травма.
здоровья, капитан!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 22:01
Умоляю чтобы травма не была серьёзной!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 21:31
Я знаю. Это редакторы видимо не в курсе
Dauletbek
Dauletbek ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:30
На носилках не уходят)))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:27
Ушел с поля на носилках или всё-таки унесли с поля?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:25
А в заголовке написано " Ушел с поля на носилках". Как это могло быть?
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:24
Пожелание голкиперу , что бы травма была не столь серьёзна , как представляется и скорейшего выздоровления!
Гость
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