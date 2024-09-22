Тер Штеген травмировался в игре с «Вильярреалом» и покинул поле на носилках

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген травмировался во время матча Ла Лиги с «Вильярреалом».
В концовке первого тайма после подачи углового голкипер, играя на выходе, столкнулся с футболистом соперника и с криком упал на газон. Немецкого игрока унесли с поля на носилках. Вместо него вышел Игнасио Пенья.
Полный разрыв подколенного сухожилия. Вратарь пропустит 7-8 месяцев.
Как только Нойер ушел из сборной, казалось, удача за тер Штегена.
и вот такая травма.
здоровья, капитан!
Полный разрыв подколенного сухожилия. Вратарь пропустит 7-8 месяцев.
Как только Нойер ушел из сборной, казалось, удача за тер Штегена.
и вот такая травма.
здоровья, капитан!