Тер Штеген травмировался в игре с «Вильярреалом» и покинул поле на носилках

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вчера, 21:20

Вратарь «Барселоны» травмировался во время матча Ла Лиги с «Вильярреалом».

В концовке первого тайма после подачи углового голкипер, играя на выходе, столкнулся с футболистом соперника и с криком упал на газон. Немецкого игрока унесли с поля на носилках. Вместо него вышел Игнасио Пенья.