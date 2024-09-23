Зобнин ответил на критику со стороны Геннадия Орлова

Полузащитник Роман Зобнин ответил на слова комментатора Геннадия Орлова, который заявил, что футболиста нужно убрать из состава «Спартака».
Пусть напишет письмо руководству «Спартака» с просьбой убрать меня из команды (смеётся).
Задевают ли меня его слова? Нет. Абсолютно. Меня задевают слова моего главного тренера, если он мной недоволен. Всё остальное, что говорят про меня, — абсолютно по барабану. Ну, ещё папа немножко, когда недоволен мною (улыбается).
По версии Геннадия Сергеевича, в составе команды Марко ван Бастена на Евро-2008 против наших выступали выступали Дер Вар Саар (ван дер Сар), Буллхауз (Булахруз), Ден Ван Ваарц (ван дер Ваарт) и, конечно, Рууд Вассилор (Руд ван Нистелрой).
По версии Геннадия Сергеевича, в составе команды Марко ван Бастена на Евро-2008 против наших выступали выступали Дер Вар Саар (ван дер Сар), Буллхауз (Булахруз), Ден Ван Ваарц (ван дер Ваарт) и, конечно, Рууд Вассилор (Руд ван Нистелрой).