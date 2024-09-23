Зобнин ответил на критику со стороны Геннадия Орлова

Полузащитник ответил на слова комментатора , который заявил, что футболиста нужно убрать из состава «Спартака».

Пусть напишет письмо руководству «Спартака» с просьбой убрать меня из команды (смеётся).

Задевают ли меня его слова? Нет. Абсолютно. Меня задевают слова моего главного тренера, если он мной недоволен. Всё остальное, что говорят про меня, — абсолютно по барабану. Ну, ещё папа немножко, когда недоволен мною (улыбается).