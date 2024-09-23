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Зобнин ответил на критику со стороны Геннадия Орлова

вчера, 09:12

Полузащитник Роман Зобнин ответил на слова комментатора Геннадия Орлова, который заявил, что футболиста нужно убрать из состава «Спартака».

Пусть напишет письмо руководству «Спартака» с просьбой убрать меня из команды (смеётся).

Задевают ли меня его слова? Нет. Абсолютно. Меня задевают слова моего главного тренера, если он мной недоволен. Всё остальное, что говорят про меня, — абсолютно по барабану. Ну, ещё папа немножко, когда недоволен мною (улыбается).

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Хиромант
Хиромант
вчера в 22:44
Полузащитник Роман Зобнин ответил на слова комментатора Геннадия Орлова, который заявил, что футболиста нужно убрать из состава «Спартака».

Пусть напишет письмо руководству «Спартака» с просьбой убрать меня из команды (смеётся).

Задевают ли меня его слова? Нет. Абсолютно. Меня задевают слова моего главного тренера, если он мной недоволен. Всё остальное, что говорят про меня, — абсолютно по барабану.

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1389517/zobnin-roman-spartak 23.09.2024

- Ох и врёшь ты, парень!!! Если бы тебя это не задело - ты бы просто пропустил эту информацию мимо ушей!
- А то: "Мне всё по-барабану!", а сам вычитывает комменты о своей персоне в соцсетях!? Вот с такого мелкого вранья и начинается большая ложь...
Altafini
Altafini
вчера в 17:51
Если игрок обладает навыками диспетчера, то он их на любой позиции проявит. Если у Дейли Блинда отличный пас и видение поля, то он это демонстрировал и в центре обороны и на фланге защиты, и в опорной зоне. Киммиху неважно где их показывать, в опорной зоне или когда справа в обороне играет. Эти навыки которые никуда не спрячешь, как шило в мешке не утаишь.
А Зобнин где бы не играл везде запомнился тосканием мяча. Ну, конечно, это истинная игра диспетчера.
Capral
Capral ответ Инсаров (раскрыть)
вчера в 16:15, ред.
Если говорить о том, кто не соответствует Спартаку, то я думаю, пол команды точно наберется, плюс тренер- который пока, тоже еще не очень впечатляет. Но я говорю о возможностях Зобнина, а главное, я вспоминаю его по играм в Динамо, где он вел игру в качестве диспетчера и кстати- приводил примеры из прошлого... То, что разные тренеры Спартака по разному портили Зобнина- это их ответственность. Я говорю, только о тех качествах, которые Зобнин демострировал в Динамо. Я видел все матчи Зобнина в Динамо и поэтому имею представление об его игре. Другое дело, как его видели в Спартаке и в каком качестве его использовали. Кроме того, я приводил примеры из Величайшего советского футбола и Гениальных советских футболистов, которые не обладали быстротой передвижения, но быстро думали на поле. То, что Зобнин, с годами сдал- это вполне вероятно, и сейчас может погреть лавку. Я же говорю- исключительно о его периоде в Динамо.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:31
Согласен полностью с вами. Футбол деградируеться у нас , как и хоккей. Как вы сказали все на одно лицо...
Altafini
Altafini ответ Инсаров (раскрыть)
вчера в 12:28
И вот если бы Рома был бы диспетчером, всем было неважно, что он пешеход. Скорость бега неважна, когда ты можешь отдать гениальный пас или просто вести игру команды, ища свободные зоны. А болельщики всегда знали Зобнина как работягу, бойца на поле, который постоянно вёл борьбу с соперником.
Инсаров
Инсаров ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:21, ред.
А ведь господин Орлов прав! Уровень игры Зобнина не соответствует игре команды, борющийся за места в тройке призёров.
Проблемы Романа начались незадолго до Евро на котором он совершил жуткий "привоз" в решающей игре в группе с Данией. Специалисты тогда обращали внимание на то, что Зобнин резко сдал в физическом состоянии. Но несмотря на это он попал в состав сборной (и начудил).
После Евро футболист здорово просел в игровом плане. Паоло Ваноли моментально лишил его статуса неприкасаемого. За что? Вот несколько цифр:
За сезон 7 ключевых передач. Всего 58 попыток (за сезон) идти в обводку. Удачных где - то в пределах 25.
Отбор на чужой половине -18(!!!)
Единоборства в воздухе - 54% выигранных.
Абаскаль вообще ставил вопрос о продаже или аренде игрока, так как игра Зобнина не улучшилась. Но вместо этого вновь вернул Романа в основу и даже вручил капитанскую повязку(!?).
Сейчас по показателям футболист превратился (окончательно) в среднего игрока с капитанской повязкой. А болельщики "Спартака" нарекли его за невыразительную игру Ромой - пешеходом.
Altafini
Altafini
вчера в 12:05
Голословность - это называть Зобнина диспетчером, который не умеет вести игру команды через пас. Выбирать вектор развития атак. Посредственный Литвинов и то лучше с этим справляется, раскидывая мяч по флангам.
альсато
альсато ответ Altafini (раскрыть)
вчера в 12:05
Нууу..это Вам -только +! , что Вы Ромку ни с кем не сравниваете!...да и не надо!..про качества-да, кто их знает лучше, чем сам футболист...другое дело-какую роль в команде для Зобнина определил тренер...лично я не знаю!))))..но, то, что я видел и вижу на поле , когда Рома в составе, то игру команда пытается строить через него, либо сам он (по своей инициативе) в этом участвует))))....взгляд со стороны...без утверждения)))
Altafini
Altafini ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:02
Диспетчер должен обладать определёнными качествами. Ну не умеет Зобнин вести игру команды через пас, как Хави или Пирло. Тогда с чего его называть диспетчером? Ну вот с чего???
Altafini
Altafini ответ альсато (раскрыть)
вчера в 11:58
Если кто-то кого-то называет диспетчером, то и надо сравнивать с игроками этой роли. Зобнин не умеет вести игру команды через пас. Он и запомнился тасканием мяча, чем и занимался всю карьеру. Я не сравниваю его ни с Кем, а только по набору качеств.
альсато
альсато ответ Altafini (раскрыть)
вчера в 11:56
Друг мой!...вот я сторонник того, чтобы не сравнивать никого-ни с кем! (в поле)...да. можно сравнить результаты футболистов на стометровке или по тесту Купера, но только и всего!..Футбол-это игра, ...не кто сильней, а кто удачлив!...закономерности-тут нет))))))...выиграть может каждый у каждого!...и это регулярно случается!)))
Altafini
Altafini
вчера в 11:55
Потому что Пирло это самый настоящий диспетчер, а Зобнин обычный работяга от ворот до ворот. А как не сравнивать если кто-то называет Зобнина диспетчером??? Абсолютно разные игроки по манере игры. Зоба работяга, неумеющий пасом вести игру команды.
Если кто-то называет Романа диспетчером, то уже даёт повод сравнивать по манере игры с лучшими, каким и был Пирло.
Зоба скорее ближе к Гатуззо, чем к Пирло.
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 11:49
Да, Дружище- есть такое дело...)))
Capral
Capral
вчера в 11:47
Ну это ваще за гранью- сравнить Зобнина с Пирло!!! Его никто и не сравнивает. Но для того, чтобы, судить о Зобнине- надо было видеть его в Динамо, где он играл- исключительно как диспетчер!!! Больше всего, терпеть не могу голословных комментариев!!!!!!!
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:46
Виктор, а мне мой дед рассказывал)))))...а он знал многое-служба такая была....я всегда только улыбался...ибо...при матах-краснел)))))
Altafini
Altafini
вчера в 11:44, ред.
Для роли Зобнина реакция и скорость важны. Он не диспетчер от слова совсем. Всю карьеру бокс ту бокс. Как можно данного игрока поставить в один ряд с Пирло, Киммихом, Хави, и т.д. у него абсолютно нет такого набора качеств, как у этих игроков. И не надо думать, что здксь про уровень речь, только манера игры.
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 11:43
Синявский откровенно топил за Динамо и не скрывал этого!!! Батя мой, много лет переписывался с Синявским и многое про него знал...
альсато
альсато ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:37
Володя, Доброго дня!...тут такое дело, сложно быть нейтральным, даже в том случаи, если ты-судья))))...Вот, если бы (современные) футболисты на поле слышали, что говорил Вадим Святославович Синявский во время радио репортажа матча, то ушли бы с поля до финального свистка!))))
Capral
Capral
вчера в 11:35
Сп62.

А ему и не нужна скорость. Много ты помнишь диспетчеров с высокой скоростью? Футболисты этого амплуа- должны соображать быстро, но не бегать. Кипиани, Гаврилов, Веремеев, Максименков- все были тихоходы...
Сп62
Сп62
вчера в 11:31
Конечно, пик карьеры у Романа уже позади. Реакция и скорость тоже не те. Однако один тайм он может провести достаточно уверенно. Единственный вопрос - это зарплата. Наверняка, она раздражает и будет раздражать коллег по ремеслу. Нужно этот вопрос дипломатично привести к комромиссу.
8z32vydb5hqd
8z32vydb5hqd
вчера в 11:29
Я уж стал забывать про вздорного деда Генку, но он вдруг вылез из нафталина и напомнил о себе очередной бредятиной
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 11:28
Зато, как душевно получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:28
Виктор!..Видит Бог!..я этого не хотел)))))...просто сказал в сердцах-как вижу и чувствую....
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:21, ред.
Приветствую, Володя!!!
Озеров, как комментатор, откровенно говоря был не лучшим в стране, несмотря на то что был учеником Знаменитого В.С.Синявского. Озеров был любим в стране, очень популярным и тд, и тп., но футбол, лучше понимали Маслаченко и Перетурин. Но я с тобой не согласен, в том смысле, что он был пристрастным. Помню игру в 1981г., Динамо Москва-Спартак. Так вот, комментировал её, как раз Озеров и делал это очень объективно. И много других матчей с его комментариями, тоже помню и не могу сказать, что это было предвзято...

Да, он болел за Спартак, сам был спартаковцем, но сказать, что он откровенно топил за Спартак не могу. Возможно, были матчи, которых я не видел, где он был не очень объективен, спорить не буду. Е.Майоров был идеальным комментатором в хоккее!!! Никто, лучше него хоккей не понимал, несмотря на то, что комментировали- Озеров, Писаревский и Перетурин.

Говоря о Маслаченко, да, в определенной степени его можно западозрить в необъктивности и любви к Спартаку. Так на пример, в финале кубка СССР-1981, который комментировал Маслаченко и который Спартак проиграл, сразу после финального свистка, Маслаченко тяжело вздохнул и нервозно произнес: "Мда, долго еще спартаковцы будут вспоминать незабитый Мирзояном пенальти"!
Altafini
Altafini
вчера в 11:13
Наконец-то вчера Зобнин провёл хороший матч. Давно таких не было. И играл он не диспетчером, ведь это не его роль.
Но этого мало. Выдавать один хороший матч из 10, учитывая, что он один из самых высокооплачиваемых игроков в команде.
Altafini
Altafini
вчера в 11:08
Зобнин никогда не был диспетчером, ни у Кобелева, ни у кого другого. О чём говорить, если посредственный Литвинов мяч раскидывает на фланги в тысячу раз лучше Зобы. Диспетчер это не позиция, это роль. А Зобнин всегда был игроком, который тащит мяч, а не ведёт игру, направляя пасом.
Зобнин именно как работяга приглянулся Спартаку, игрок с большим объёмом работы.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:05
Уважаемый Виктор! Озеров никогда не был объективным, когда комментировал игры Спартака. А когда играли между собой хоккейные Спартак и ЦСКА его вообще невозможно было слушать. Под стать ему был и Ян Спарре. Ну, а Маслаченко пошёл по стопам своего наставника. Ведь когда Маслаченко ещё на НТВ набирал себе команду молодых комментаторов, то главным критерием отбора был: за кого ты болеешь? Поэтому на канале Матч по сей день засилье комментаторов тире спартаковцев. Единственным объективным комментатором из спартаковцев был Е.Майоров.
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 10:58
Дружище, Аплодирую стоя!!!!!!!
Затронул больные струны...
альсато
альсато ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 10:39
мне современный футбол-как игра не нравится....да..увеличилась скорость действий-принятия решений, физика и мобильность игроков, но ушла зрелищность- индивидуальные финты (игра с мячом) футболистов-то, что нравилось всегда публике!....сегодня...не отличишь футболиста от футболиста-у всех один арсенал -на одно лицо!...а вот в то время...были индивидуумы-каждый со своим набором (оригинальным) действий!...я не хожу больше на футбол, потому что видел Кипиани,Гуцаева, Тарханова, Родионова, Блохина, Газаева, Дараселию, Старухина, Черенкова, Гаврилова, Беланова, Аганесяна,,Заварова. Чивадзе, Андреев и многие другие-всех тут не поместишь!..и каждый со своим почерком!...Сегодня такого нет-в помине!...увы....
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 10:25, ред.
Привет, Володя!!!
Володя, я уже третий день пишу про Зобнина, вспоминая его игры за Динамо. Так вот, Черчесов пытался сделать из Зобы опорника и ничего у него не вышло. А кобелев, сразу определил ему место как диспетчеру и не ошибся. В том ужасном для нас сезоне в 2016, в Динамо засветились два игрока- Зобнин и Гриша Морозов и кстате благодаря kобелеву, или вопреки... Зобнин и приглянулся спартачам именно как диспетчер Динамо. Вся игра шла через Зобнина...
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