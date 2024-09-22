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Медведев: «Не вижу ничего оскорбительного в словах Глушенкова для сборной»

вчера, 11:40

Президент «Зенита» Александр Медведев встал на защиту нападающего «сине-бело-голубых» Максима Глушенкова, который заявил, что ему интереснее тренироваться в «Зените», чем играть за сборную России в товарищеских матчах с командами уровня Вьетнама.

У нас любят искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет. Единственное, что сказал Максим, так это то, что играть против Вьетнама или Таиланда ему менее интересно, чем тренироваться с одноклубниками. Это только отражает тот факт, признанный, в том числе, Валерием Карпиным: к сожалению, нам очень трудно находить подходящих по спортивному уровню спарринг-партнёров. Не вижу ничего оскорбительного в словах Максима для нашей сборной и страны.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда Глушенков вернётся к тренировкам в общей группе.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:18, ред.
Именно последний аргумент и главнейший. Сказал бы это Макс будучи игроком Локо, или не дай бог Спартака Медведев бы включил на всю мощь свое могучее красноречие. Известный правдоруб-оратор
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:25, ред.
Медведев о словах Глушенкова: «Ничего оскорбительного для сборной и страны нет. У нас любят искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет»

Геннадий Орлов: «Глушенков не отказывался от игр за сборную России. Тему раздули. У нас свобода слова, его спросили – он ответил»

Жирков о Глушенкове: «Не увидел в его словах неуважения к сборной и стране."

Роман Широков «Глушенкову вообще не место в российском футболе."

Сейчас после второго завтрака наши сайтовсие эксперты выскажут свой вердикт...с учётом конечно что Максим на окладе в Зените...)))
7kmuhpwp9g7k
7kmuhpwp9g7k
вчера в 12:17
Глушенков совершенно прав, играть в сборной с Пальцевыми таким игрокам негоже.
nubom
nubom
вчера в 12:16
Вся вина Максима заключается в том, что он задел мисочку наших вороватых котов-дилетантов в руководстве...
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:46
Ну он сказал чистую правду, которые думают многие.
Гость
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