Медведев: «Не вижу ничего оскорбительного в словах Глушенкова для сборной»

Президент «Зенита» Александр Медведев встал на защиту нападающего «сине-бело-голубых» Максима Глушенкова, который заявил, что ему интереснее тренироваться в «Зените», чем играть за сборную России в товарищеских матчах с командами уровня Вьетнама.
У нас любят искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет. Единственное, что сказал Максим, так это то, что играть против Вьетнама или Таиланда ему менее интересно, чем тренироваться с одноклубниками. Это только отражает тот факт, признанный, в том числе, Валерием Карпиным: к сожалению, нам очень трудно находить подходящих по спортивному уровню спарринг-партнёров. Не вижу ничего оскорбительного в словах Максима для нашей сборной и страны.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда Глушенков вернётся к тренировкам в общей группе.
Геннадий Орлов: «Глушенков не отказывался от игр за сборную России. Тему раздули. У нас свобода слова, его спросили – он ответил»
Жирков о Глушенкове: «Не увидел в его словах неуважения к сборной и стране."
Роман Широков «Глушенкову вообще не место в российском футболе."
Сейчас после второго завтрака наши сайтовсие эксперты выскажут свой вердикт...с учётом конечно что Максим на окладе в Зените...)))
Геннадий Орлов: «Глушенков не отказывался от игр за сборную России. Тему раздули. У нас свобода слова, его спросили – он ответил»
Жирков о Глушенкове: «Не увидел в его словах неуважения к сборной и стране."
Роман Широков «Глушенкову вообще не место в российском футболе."
Сейчас после второго завтрака наши сайтовсие эксперты выскажут свой вердикт...с учётом конечно что Максим на окладе в Зените...)))