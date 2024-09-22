Медведев: «Не вижу ничего оскорбительного в словах Глушенкова для сборной»

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вчера, 11:40

Президент «Зенита» встал на защиту нападающего «сине-бело-голубых» , который заявил, что ему интереснее тренироваться в «Зените», чем играть за сборную России в товарищеских матчах с командами уровня Вьетнама.

У нас любят искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет. Единственное, что сказал Максим, так это то, что играть против Вьетнама или Таиланда ему менее интересно, чем тренироваться с одноклубниками. Это только отражает тот факт, признанный, в том числе, Валерием Карпиным: к сожалению, нам очень трудно находить подходящих по спортивному уровню спарринг-партнёров. Не вижу ничего оскорбительного в словах Максима для нашей сборной и страны.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда Глушенков вернётся к тренировкам в общей группе.