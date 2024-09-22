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Смольников хотел бы вернуться в «Зенит»

вчера, 14:21

Бывший защитник «Зенита» Игорь Смольников, работающий в «Урале», рассказал, где бы он хотел поработать:

У меня есть цель когда-нибудь вернуться в «Зенит». Но я только в начале пути, буду двигаться пошагово. Сейчас главное — сконцентрироваться на футбольном клубе «Урал» и сделать всё возможное и невозможное, чтобы помочь команде. А дальше уже будет видно.

Напомним, Смольников выступал за «сине-бело-голубых» с 2013 по 2020-й годы.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:29
- Выучись на тренера, покажи себя в деле... Глядишь и возьмут тренером в Зенит. Пусть сразу и не главным, пусть помощником... Но будет куда расти.
- Газпром - мечты сбываются! (Правда не у всех...)
lotsman
lotsman ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:13
Он в начале тренерского пути.
lotsman
lotsman ответ Hauptman (раскрыть)
вчера в 16:11
Он уже не играет.)
adekvat
adekvat
вчера в 16:07
Стал бы на место Семака точно бы ничего не изменилось.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:38
В 36 говорить "я в начале пути"...
Они точно в клубах медосмотр проходят ??
duy6rw3kwbwd
duy6rw3kwbwd ответ Фил Кио (раскрыть)
вчера в 14:29
Дальше Урала не сошлют.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 14:26
За такие речи из Урала выпрут...
Hauptman
Hauptman
вчера в 14:22
Смольников хороший футболист, но для Зенита явно слабоват.
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