Смольников хотел бы вернуться в «Зенит»

Бывший защитник «Зенита» , работающий в «Урале», рассказал, где бы он хотел поработать:

У меня есть цель когда-нибудь вернуться в «Зенит». Но я только в начале пути, буду двигаться пошагово. Сейчас главное — сконцентрироваться на футбольном клубе «Урал» и сделать всё возможное и невозможное, чтобы помочь команде. А дальше уже будет видно.