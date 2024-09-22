Смольников хотел бы вернуться в «Зенит»

Бывший защитник «Зенита» Игорь Смольников, работающий в «Урале», рассказал, где бы он хотел поработать:
У меня есть цель когда-нибудь вернуться в «Зенит». Но я только в начале пути, буду двигаться пошагово. Сейчас главное — сконцентрироваться на футбольном клубе «Урал» и сделать всё возможное и невозможное, чтобы помочь команде. А дальше уже будет видно.
Напомним, Смольников выступал за «сине-бело-голубых» с 2013 по 2020-й годы.
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Они точно в клубах медосмотр проходят ??
Они точно в клубах медосмотр проходят ??