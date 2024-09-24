УЕФА разочарован раскрытием деталей встречи представителей федераций

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вчера, 16:25

В Союзе европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) разочарованы раскрытием подробностей встречи президентов и генеральных секретарей национальных федераций, на которой обсуждалось влияние политики на вид спорта. Об этом источнику сообщили в пресс-службе УЕФА .

Как ранее стало известно, на недавнем собрании было предложено вернуть молодёжные и юношеские сборные России на международные турниры. Как также отметил президент Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев, большинство собравшихся на встрече поддержало допуск сборных России до 17 лет с проведением матчей на нейтральных полях.