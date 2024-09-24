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УЕФА разочарован раскрытием деталей встречи представителей федераций

вчера, 16:25

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разочарованы раскрытием подробностей встречи президентов и генеральных секретарей национальных федераций, на которой обсуждалось влияние политики на вид спорта. Об этом источнику сообщили в пресс-службе УЕФА.

Как ранее стало известно, на недавнем собрании было предложено вернуть молодёжные и юношеские сборные России на международные турниры. Как также отметил президент Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев, большинство собравшихся на встрече поддержало допуск сборных России до 17 лет с проведением матчей на нейтральных полях.

Как указано в повестке дня, одно из групповых заседаний было посвящено влиянию политики на европейский футбол, с обсуждением актуальных геополитических тем и открытых вопросов. Поскольку эти обсуждения носят конфиденциальный характер, по просьбе и взаимному согласию всех участников УЕФА будет соблюдать это соглашение и не разглашать никаких деталей. Мы можем только заявить, что разочарованы, узнав, что кто-то нарушил это доверие, опубликовав контент, который был не только неуместным, но и неточным, в попытке заработать себе несколько политических очков.

Обращаем ваше внимание, что программа УЕФА для руководителей высшего звена, введённая в 2005 году, действует на стратегическом перекрёстке между футбольной политикой и развитием. Такие встречи проводятся раз в два года с участием высших представителей всех 55 ассоциаций-членов (президентов и генеральных секретарей) и помогают им в принятии решений, предоставляя, анализируя и обсуждая соответствующие факты и цифры по стратегическим вопросам для дальнейшего развития игры, особенно в организационных и деловых аспектах. Такие заседания предназначены исключительно для открытого обсуждения и обмена мнениями, а не для принятия официальных решений или проведения голосования. Последнее заседание состоялось в Каннах 18 сентября 2024 года.

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Источник: tass.ru
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