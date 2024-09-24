Президент РПЛ посетит заседание комитета по безопасности УЕФА

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и заместитель председателя комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности Александр Алаев будет присутствовать на заседании комитета в октябре. Об этом он сообщил источнику.
12 сентября Алаев посетил конференцию УЕФА по безопасности в Женеве.
Я не буду говорить фамилии, но пообщался с руководством УЕФА в официальной и неофициальной обстановке. Спасибо им за приглашение, хорошая конференция. Суть оставлю частной, по России ничего не было, дела РФС и взаимоотношения мы не обсуждали. Уже готовимся к следующему заседанию комитета. В конце октября поеду на заседание комитета, повестки пока нет, ждём документов.
В апреле прошло первое заседание комитета УЕФА по стадионам и безопасности, которое глава РПЛ пропустил по личным причинам.