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Президент РПЛ посетит заседание комитета по безопасности УЕФА

вчера, 12:23

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и заместитель председателя комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности Александр Алаев будет присутствовать на заседании комитета в октябре. Об этом он сообщил источнику.

12 сентября Алаев посетил конференцию УЕФА по безопасности в Женеве.

Я не буду говорить фамилии, но пообщался с руководством УЕФА в официальной и неофициальной обстановке. Спасибо им за приглашение, хорошая конференция. Суть оставлю частной, по России ничего не было, дела РФС и взаимоотношения мы не обсуждали. Уже готовимся к следующему заседанию комитета. В конце октября поеду на заседание комитета, повестки пока нет, ждём документов.

В апреле прошло первое заседание комитета УЕФА по стадионам и безопасности, которое глава РПЛ пропустил по личным причинам.

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Все комментарии
Quilby
Quilby
вчера в 14:41
Судейство опять ниже плинтуса, одни жалобы.
dx3xg8yjasd2
dx3xg8yjasd2
вчера в 13:00
Нет правильно надо доносить свою точку зрения!!!
Вещий
Вещий
вчера в 12:59
Мог ба и не ехать... только казенные деньги тратит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:29
"Я не буду говорить фамилии, но пообщался с руководством УЕФА в официальной и неофициальной обстановке" - Чего Саша своих агентов не раскрываем ?)))
65zupcqvxuq6
65zupcqvxuq6
вчера в 12:26
По посещает, то не посещаем, а толку никакого.
Гость
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