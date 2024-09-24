Президент РПЛ посетит заседание комитета по безопасности УЕФА

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вчера, 12:23

Президент Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ) и заместитель председателя комитета Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) по стадионам и безопасности будет присутствовать на заседании комитета в октябре. Об этом он сообщил источнику.

12 сентября Алаев посетил конференцию УЕФА по безопасности в Женеве.

Я не буду говорить фамилии, но пообщался с руководством УЕФА в официальной и неофициальной обстановке. Спасибо им за приглашение, хорошая конференция. Суть оставлю частной, по России ничего не было, дела РФС и взаимоотношения мы не обсуждали. Уже готовимся к следующему заседанию комитета. В конце октября поеду на заседание комитета, повестки пока нет, ждём документов.