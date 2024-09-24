Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: УЕФА

На собрании УЕФА подняли вопрос о возвращении молодёжных команд России

вчера, 13:59

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов рассказал источнику, что на недавнем собрании УЕФА было предложено вернуть Россию к международным соревнованиям на юношеском и молодежном уровне.

На собрании УЕФА действительно ставился вопрос о возвращении молодежных сборных России до 18 лет на международные соревнования. Я выступил со своей речью и задался вопросом: «Как мы можем объяснить детям, что они не играют?» Мы, особенно постсоветские страны, имеем друзей в каждом государстве, у них тоже есть подрастающее поколение. Как мы объясним этим детям, что они не могут быть вместе и не могут вместе играть друг против друга? Ладно, если мы говорим о постсоветских странах, но я заявил, что нам необходимо поменять риторику. Мы должны не просто разрешить российским юниорам играть, а сделать ставку на их развитие. Мы должны их развивать так, чтобы они понимали, что такое единство и мир. Они же наше будущее! Надо в нынешнем поколении закладывать не зло, а добро! Поэтому сегодня в адрес юниорских сборных мы должны не только говорить, но и действовать. В целом вот так могу описать свое выступление перед другими членами УЕФА.

Что касается главы УАФ Андрея Шевченко, то он выступал в другой группе, не слышал его выступления. Нас разделили по рабочим группам. Но скажу так — были страны, которые поддержали возвращение молодежных сборных России к соревнованиям. Были разные мнения, но даже президент Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс поддержала эту идею! Эта женщина до этого не раз выступала и была настроена против. Но даже она в последней своей речи поменяла мнение и задалась вопросом: «А при чем тут дети? Разве они виноваты в этом?» Поэтому видел позитивные вещи со стороны УЕФА в отношении вопроса о детских командах.

После моего выступления были позитивные заявления других стран, которые за идею возвращения российских молодежных команд. По моим ощущениям, больше половины стран-членов УЕФА были за возвращение молодежных сборных России на международные турниры. Они за то, чтобы дети и молодежь выступали!

На этом собрании мы обсуждали вопрос только касаемо российских юношей — вопрос о возвращении взрослых и главной сборной России на совещании УЕФА не обсуждался. Была рабочая группа из России, мы общались с генеральным секретарем РФС Митрофановым — российская сторона в общих чертах видит тоже исключительно положительное. Но, как бывает, и ложкой дегтя можно испортить бочку меда.

В целом, динамика положительная. Мы все люди и понимаем, что в отношении детского спорта риторику надо менять. Почему мы просто должны? Есть естественный путь, а мы должны развивать детей и молодежный спорт. А в сознании молодежи должно быть только одно — мир, солидарность и единство!

Ранее о предложении вернуть Россию к молодёжным и юношеским турнирам сообщил украинский журналист и комментатор Виктор Вацко. Он отметил, что это произошло на прошлой неделе во Франции, где состоялся ежегодный сбор президентов и генеральных секретарей ассоциаций, входящих в УЕФА. Вопрос о возвращении поднял президент Федерации футбола Греции. Его поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Белоруссии. Однако против выступил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: sport24.ru Фото: Никита Попов/РФС
Президент РПЛ посетит заседание комитета по безопасности УЕФА
Вчера, 12:23
Президент РПЛ посетит большую конференцию УЕФА по безопасности
19 августа
Алаев посетит осеннее заседание комитета УЕФА
08 августа
Стало известно, сколько баллов получит Россия в таблице коэффициентов
29 июля
ОфициальноУЕФА оценит поведение Родри и Мораты во время празднования победы на Евро
20 июля
СлухиЧеферин может остаться на посту главы УЕФА после 2027 года
16 июля
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Lazy87 (раскрыть)
вчера в 22:01
Твои слова да Богу в уши. Но, как говорят, поживём - увидим.
Lazy87
Lazy87 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:47
Поднять вопрос, ЗНАЧИТ утвердить его. Учитывая всю историю таких поднятий в УЕФА, большинство тем (почти все за редким исключением) доводятся до реализации. Т.е. фактически это означает что сейчас наши молодёжки будут допускать потихоньку. Вангую что скоро и основные команды вернут. Эта организация в том числе коммерческая и им эта политика давным давно не въелась. Шумиха утихает, можно Россию возвращать. С Украиной конечно разделять будут а между собой на нейтральных полях матчи проводиться, но это всё реально. Пусть не через пол года, но через год, максимум два точно
yze6mm437cxv
yze6mm437cxv
вчера в 18:04
А разве у Шевченко есть своё мнение?
Если бы он даже воздержался, то не выходя с этого здания потерял бы должность и были бы известные последствия.
Ему сразу бы припомняли, что он на русские деньги в Челси играл.
Брулин
Брулин
вчера в 17:55
При положительном решении чиновниками в пользу России будет бойкот европейскийми странами ,чтобы не выходить играть с Россией.
Храневец
Храневец
вчера в 16:16
Обещать не значит жениться ,боюсь бойкот на годы - очень хочется ошибаться !
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 16:04
Просто слова. Не думаю, что вернут сборную.
adekvat
adekvat ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:35
Да да ФИДЕ вчера тоже собиралась Россию вернуть и что?
rykjjdkvn26n
rykjjdkvn26n
вчера в 15:24
Для начала пусть хоть так будет
shlomo
shlomo
вчера в 15:06
Как подняли так и опустят.... ничего не изменится.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:50
С нами разговаривают лишь затем, чтобы платили взносы в УЕФА. Фактически Россия оплачивает своё отстранение от европейского футбола. Представляю, как они ухмыляются.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:36
Бла бла бла... Морковкой поманили?
Capral
Capral
вчера в 14:34
Виктора Вацко знаю много лет, лично. Очень порядочный человек и предельно независимый, за что его не очень любят на Украине... Что касаемо Шевы, то ему бы самому поучиться хорошим манерам, если вспомнить, как он бросил в лицо арбитру мяч, в ЧУ, в 2010-м. Но, если откровенно, то и он, тоже- заложник ситуации. Детей конечно жаль- они точно ни при чем. Дело в том, что против возвращения России выступают также О.Блохин и Л.Буряк, а эти люди и сейчас имеют авторитет в мире- благодаря большим связям. Не знаю, чем всё кончится, но это проблематично, поскольку большинство наверняка против. И всё-таки хочется верить, что у детского российского футбола шанс вернуться в европейский есть!!! Удачи!!!
a4ekbh24duh2
a4ekbh24duh2
вчера в 14:34
Хоть что-то сдвинулось и то ладно.
lotsman
lotsman
вчера в 14:25
Поднять вопрос не значит утвердить его. Поднимать можно сколько угодно раз. Надо почву для утверждения этого вопроса создавать. Иначе это всё только переливание из пустого в порожнее. Для того чтобы держать нас в тонусе будут выслушивать, кивать головами, а потом разводить руками, мол мы вас понимаем, но такая ситуация, а вы не теряйте надежды.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:16, ред.
Самое плохое, что может быть на свете, - это когда заложниками ситуации становятся дети. Причём любой в независимости от места и времени.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 