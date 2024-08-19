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Президент РПЛ посетит большую конференцию УЕФА по безопасности

вчера, 10:59

Заместитель председателя комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности Александр Алаев сообщил источнику, что осенью посетит конференцию организации по безопасности.

Я получил два приглашения от УЕФА. Виза есть. 12 сентября в Женеве посещу ежегодную большую конференцию по безопасности. В ноябре уже будет заседание комитета по безопасности, которое я тоже посещу.

В апреле прошло первое заседание комитета УЕФА по стадионам и безопасности, которое президент РПЛ пропустил по личным причинам.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:33
с чувством глубокого удовлетворения ...
альсато
альсато
вчера в 13:06
"ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА СОЮЗА ЕВРОПЕЙСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ " (УЕФАхпо стадионам и безопасности) из России!...Во как!))))....у меня только один вопрос...почему , до сих пор, не вышли оттуда-где не играем? п.с....еще и взносы регулярно платим...
5nbs3jb8gyen
5nbs3jb8gyen
вчера в 12:48
Только деньги прокатать, был бы толк от такой поездки.
g4znah9py3fz
g4znah9py3fz
вчера в 11:32
Надо поддерживать связи иначе будем не курсе всех событий
Futurista
Futurista
вчера в 11:16, ред.
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https://m.soccer.ru/news/1386821/ashabadze-roman-fakel
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:14, ред.
Наверное я что-то не понимаю. зачем нам туда ехать
Гость
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