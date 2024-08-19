Президент РПЛ посетит большую конференцию УЕФА по безопасности

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вчера, 10:59

Заместитель председателя комитета Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) по стадионам и безопасности сообщил источнику, что осенью посетит конференцию организации по безопасности.

Я получил два приглашения от УЕФА . Виза есть. 12 сентября в Женеве посещу ежегодную большую конференцию по безопасности. В ноябре уже будет заседание комитета по безопасности, которое я тоже посещу.