Президент РПЛ посетит большую конференцию УЕФА по безопасности

Заместитель председателя комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности Александр Алаев сообщил источнику, что осенью посетит конференцию организации по безопасности.
Я получил два приглашения от УЕФА. Виза есть. 12 сентября в Женеве посещу ежегодную большую конференцию по безопасности. В ноябре уже будет заседание комитета по безопасности, которое я тоже посещу.
В апреле прошло первое заседание комитета УЕФА по стадионам и безопасности, которое президент РПЛ пропустил по личным причинам.
https://m.soccer.ru/news/1386821/ashabadze-roman-fakel
https://m.soccer.ru/news/1386821/ashabadze-roman-fakel