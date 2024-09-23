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«Барселона» опубликовала заявление по травме тер Штегена

вчера, 14:19

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала заявление относительно травмы голкипера Марка-Андре тер Штегена.

Тесты, проведенные тер Штегеном, подтверждают, что у него полный разрыв сухожилия надколенника в правом колене. В понедельник днем ​​ему предстоит операция.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:15
Какого сухожилия? Собственной связки надколенника? Удерживателя (ретинакулума) надколенника?
Или сухожилия четырёхглавой мышцы бедра.
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:00
Хорош тут нагнетать, с января уже начнет тренироваться, с февраля начнет играть.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:57
У них нет запасного вратаря?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:52
Значит случилось худшее. Надеюсь. Операция пройдет успешно.. скоро капитан Барсы вернётся и команда станет сильней. Здоровья!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:39
Такое бывает в спорте, и, к сожалению, травмы — это неизбежная часть игры. Это всегда тяжело для команды и её болельщиков. Надеюсь, что тер Штеген сможет быстро восстановиться, ведь он очень важен для Барселоны. Важно, чтобы клуб и игроки поддержали его в этот непростой период. Команда должна объединится и проявить себя на высоком уровне в его отсутствие.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:09
На долго выпал из обоймы... удачной операции.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:06, ред.
Это очень опасная травма..
В этом сезоне он уже не сыграет, скорее всего... Под угрозой и его карьера в Барселоне. Клуб вынужден будет покупать вратаря, а тому нужно что-то определённое обещать.
felix
felix
вчера в 15:02
Здоровья!
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:22
Марку здоровья и скорейшего выздоровления
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:21
Удачной операции и конечно полного выздоровления Марку- Андре!
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