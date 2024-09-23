«Барселона» опубликовала заявление по травме тер Штегена

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала заявление относительно травмы голкипера Марка-Андре тер Штегена.
Тесты, проведенные тер Штегеном, подтверждают, что у него полный разрыв сухожилия надколенника в правом колене. В понедельник днем ему предстоит операция.
В этом сезоне он уже не сыграет, скорее всего... Под угрозой и его карьера в Барселоне. Клуб вынужден будет покупать вратаря, а тому нужно что-то определённое обещать.
В этом сезоне он уже не сыграет, скорее всего... Под угрозой и его карьера в Барселоне. Клуб вынужден будет покупать вратаря, а тому нужно что-то определённое обещать.