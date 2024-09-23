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Захарян приступил к тренировкам после травмы

вчера, 16:27

В пресс-службе «Реала Сосьедад» рассказали о восстановлении после травмы полузащитника Арсена Захаряна.

Арсен начал работать на поле. Должно пройти несколько дней, чтобы он смог возобновить работу в общей группе.

6 августа Захарян перенес операцию на лодыжке.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 18:56
Доброго Здоровья Scorp!
Думаю увидим не скоро. Причина в том, что не играет в этом году в Ла Лиге футбольный клуб Кадис, которому Арсен забил свой единственный гол в испанском чемпионате прошлого сезона. Правда остаются ещё Вильярреал и Алавес в матчах с которыми у Арсена зафиксированы результативные действия, но это будет только уже в следующем году, потому что игру первого круга с Алавесом уже проиграли, а вторая и оба матча с Вильярреалом по расписанию уже после нового года.))) Как вы поняли это лёгкий троллинг, а если серьёзно я сам жду когда Арсен полностью восстановится и в полной мере проявит свои способности.
Болейте за своих, а не против чужих!
fsgaq7egxes8
fsgaq7egxes8
вчера в 18:05
Когда же будут писать , что он играет?
Ев17
Ев17
вчера в 18:01
Команда без него играть не хочет )) Тоскливо смотреть на Сосьедад ...
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:47
Надеемся увидеть полноценную игру Арсена, самое главное здоровья... Пора уже себя показывать...
lotsman
lotsman
вчера в 17:42
Никак у него не наладится полноценная игра в Европее.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:40
Хорошая новость конечно, но сможет ли он помочь команде.
Вещий
Вещий
вчера в 17:13
Ну тут главное не форсировать события....
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:00
Эх, первый матч Лиги Европы пропустит.
4g7skg99gf8z
4g7skg99gf8z
вчера в 16:45
Желаем Арсену скорейшего выздоровления и ждём его возвращения на поле!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:34
Поскорее восстановиться и на поле!...
btej497b3qb6
btej497b3qb6
вчера в 16:31
Теперь у Сосьедада дела пойдут в гору
Гость
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