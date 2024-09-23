Захарян приступил к тренировкам после травмы

В пресс-службе «Реала Сосьедад» рассказали о восстановлении после травмы полузащитника Арсена Захаряна.
Арсен начал работать на поле. Должно пройти несколько дней, чтобы он смог возобновить работу в общей группе.
6 августа Захарян перенес операцию на лодыжке.
Думаю увидим не скоро. Причина в том, что не играет в этом году в Ла Лиге футбольный клуб Кадис, которому Арсен забил свой единственный гол в испанском чемпионате прошлого сезона. Правда остаются ещё Вильярреал и Алавес в матчах с которыми у Арсена зафиксированы результативные действия, но это будет только уже в следующем году, потому что игру первого круга с Алавесом уже проиграли, а вторая и оба матча с Вильярреалом по расписанию уже после нового года.))) Как вы поняли это лёгкий троллинг, а если серьёзно я сам жду когда Арсен полностью восстановится и в полной мере проявит свои способности.
Болейте за своих, а не против чужих!
Думаю увидим не скоро. Причина в том, что не играет в этом году в Ла Лиге футбольный клуб Кадис, которому Арсен забил свой единственный гол в испанском чемпионате прошлого сезона. Правда остаются ещё Вильярреал и Алавес в матчах с которыми у Арсена зафиксированы результативные действия, но это будет только уже в следующем году, потому что игру первого круга с Алавесом уже проиграли, а вторая и оба матча с Вильярреалом по расписанию уже после нового года.))) Как вы поняли это лёгкий троллинг, а если серьёзно я сам жду когда Арсен полностью восстановится и в полной мере проявит свои способности.
Болейте за своих, а не против чужих!