Захарян приступил к тренировкам после травмы

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вчера, 16:27

В пресс-службе «Реала Сосьедад» рассказали о восстановлении после травмы полузащитника .

Арсен начал работать на поле. Должно пройти несколько дней, чтобы он смог возобновить работу в общей группе.

6 августа Захарян перенес операцию на лодыжке.