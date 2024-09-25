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РФС назвал дату жеребьёвки пятого раунда Пути регионов Кубка России

вчера, 14:59

Жеребьёвка пятого раунда Пути регионов Кубка России состоится 27 сентября.

Она пройдёт в три этапа. На первом 16 шаров с названиями клубов-победителей четвёртого раунда разделят на две корзины. На втором будут сформированы восемь пар команд, которые сыграют друг с другом в следующем раунде.

Принимающей стороной становится та, которая провела меньше домашних матчей, начиная с четвёртого отборочного раунда Пути регионов. В случае равенства этого показателя в паре для неё будет проведён третий этап жеребьёвки, который определит принимающий клуб. Для этого используют одну корзину с шарами с номерами от 1 до 4. Матч примет клуб, для которого будет отобран шар с наибольшим номером.

Пятый раунд Пути регионов Кубка России пройдёт с 15 по 17 октября.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
ywpx9c22fkr5
ywpx9c22fkr5
вчера в 17:04
Очень интересное событие, многие весь год его ждут.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:05, ред.
Зачем нам это знать? Разве будет телевизионная трансляция этого мероприятия? В спортивном выпуске новостей сообщат и достаточно. Вообще, Кубок России стал ещё менее интересным и популярным после того, как изменилась его формула.
Вещий
Вещий
вчера в 15:02
Ну посмотрим кому какой шарик попадет....
Гость
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