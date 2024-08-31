Чалов и Оздоев встретятся с Захаряном в Лиге Европы. Также россиян в еврокубках проверят гранды АПЛ

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31 августа 2024, 00:47

Состоялась жеребьёвка Лиги Европы и Лиги конференций.

Вслед за участниками Лиги чемпионов узнали своих соперников и клубы, играющие в двух других еврокубках – Лиге Европы и Лиге конференций. Соревнования также пройдут в новом формате. 36 клубов, единая таблица, восемь матчей на общем этапе по формуле, где чёрт ногу сломит. Сто тридцать восемь клубов в трёх турнирах. Отец-основатель еврокубков Габриэль Ано быстро крутится в своём гробу.

Кругом по 36

Ано мечтал о турнире, где чемпионы своих стран могут определить самого чемпионистого из них. Одна страна – одна команда. Все в равных условиях – от победителя Ла Лиги до чемпиона Люксембурга. Но потом формат еврокубков многократно менялся, пока не приобрёл новейшие очертания.

В Лиге Европы тоже сыграют 36 клубов. Как и в Лиге чемпионов, жеребьёвку проводил компьютер. Человеческий мозг тут бессилен. Ещё раз стоит напомнить, что всех 36 участников Лиги Европы трудно разместить в одной таблице. Равно как и таблица Лиги конференций будет выглядеть чрезвычайно громоздко.

Весьма заумная формула

В Лиге Европы и в Лиге конференций точно такой же формат, как и в главном турнире – Лиге чемпионов. По восемь матчей вместо шести. Четыре дома и четыре в гостях. Все с разными соперниками, Опять же, два матча в январе. В раунд плей-офф выходят восемь сильнейших коллективов. Следующие 16 команд проводят стыковой раунд из двух матчей, и победители присоединяются к участникам 1/8 финала. А для двенадцати последних команд еврокубки на этом закончатся. Весной шестнадцать счастливчиков проведут классический турнир в формате плей-офф с двумя матчами на каждом этапе.

Все команды, участвующие в турнирах, распределены в четыре корзины по девять в каждой в соответствии с рейтингом УЕФА . И каждая из команд получает в соперники по два оппонента из каждой корзины. Итого по восемь.

С кем сыграют наши

В первую очередь нас интересуют матчи с участием российских игроков. В Лиге Европы таковых четверо. Это полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев, одноклубником которого с недавних пор является нападающий Фёдор Чалов. Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян тоже не век будет лечиться. И наконец, вратарь норвежского коллектива «Будё-Глимт» Никита Хайкин. Посмотрим, с кем сыграют их клубы.

Итак, кто же достался в соперники чемпиону Греции, цвета которого защищают Магомед Оздоев и Фёдор Чалов? Чешская «Славия», «Манчестер Юнайтед», сами знаете откуда, самый титулованный клуб Венгрии «Ференцварош», испанский «Реал Сосьедад», ещё один чешский клуб «Виктория», турецкий «Галатасарай», ФКСБ , а в прошлом самый знаменитый клуб Румынии «Стяуа», и Рижская футбольная школа. Таким образом, Магомед с Фёдором могут встретиться на поле в матче ПАОК – «Реал Сосьедад».

Клуб Арсена Захаряна, помимо ПАОКа, ожидают на общем этапе знаменитый голландский «Аякс», римский «Лацио», один из многочисленных израильских «Маккаби» – тот что из Тель-Авива, киевское «Динамо», опять же чешская «Виктория», «Андерлехт» из Брюсселя, «Ницца» с Лазурного берега Франции.

Никита Хайкин, охраняющий ворота норвежского «Будё-Глимта» будет готовиться к следующим соперникам – португальский «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Маккаби» из Тель-Авива, ещё один португальский клуб «Брага», азербайджанский «Карабах», бельгийский «Юнион», «Бешикташ» из Стамбула и «Ницца». Таким, образом, ни с кем из наших Хайкин не встретится.

Наверняка интересно, с кем сыграют популярные во всём мире, том числе и у нас, клубы. «Манчестер Юнайтед» получил в соперники «Глазго Рейнджерс», «Порту», ПАОК , «Фенербахче», «Будё-Глимт», чешскую «Викторию», «Твенте» из Нидерландов, а также бывший «Стяуа».

Соперниками «Порту» стали «Манчестер Юнайтед», «Лацио», «Олимпиакос» (Греция), «Маккаби», «Мидтьюлланд» (Дания), «Будё-Глимт», «Хоффенхайм» (Германия), «Андерлехт». «Роме» жребий подарил в соперники немецкий «Айнтрахт», английский «Тоттенхэм», «Брагу», голландский « АЗ Алкмар», киевское «Динамо», «Юнион», «Атлетик» из Бильбао и шведский «Эльфсборг».

Другой римский клуб – «Лацио», сыграет с «Порту», «Аяксом», «Реалом Сосьедад», «Брагой», болгарским «Лудогорцем», «Динамо» из Киева, «Ниццей» и «Твенте».

«Рома», «Глазго Рейнджерс», « АЗ Алкмар», «Ференцварош», «Карабах», «Галатасарай», «Эльфсборг» и «Хоффенхайм» достались в соперники английскому «Тоттенхэму».

В третьем по значимости турнире – Лиге конференций, выступает только два российских футболиста. И оба вратари. Первый – практически неизвестный на родине. Это воспитанник «Краснодара» Алексей Площадный, выступающий за армянский «Ноа». Его команда сыграет с английским «Челси», кипрским АПОЕЛом, австрийским «Рапидом», чешским клубом «Млада-Болеслав», сербской командой «Бачка-Топола» и исландским «Викингуром». Второй россиянин – опытнейший вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин. Его клубу достались в соперники «Челси», шведский «Юргорден», финский ХИК , валлийский «Нью-Сейнтс», боснийский «Борац» и минское «Динамо».