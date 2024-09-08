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Стали известны результаты жеребьёвки 4-го раунда Пути регионов Кубка России

вчера, 20:13

Состоялась жеребьёвка 4-го раунда Пути регионов Кубка России.

Пары 4-го раунда выглядят следующим образом:

«Знамя Труда» — «Арсенал» Тула;

«Кубань Холдинг» — «Сочи»;

«Спартак» Кострома – «Енисей»;

«Волгарь» — «Уфа»;

«КАМАЗ» — «Торпедо» Москва;

«Челябинск» — «Тюмень»;

«Волга» Ульяновск — «Ротор»;

«Амкал» — «Алания»;

«Композит» — «Нефтехимик»;

«Амкар» — «Черноморец»;

«Машук-КМВ» — «Родина»;

«Химик» — «Чайка»;

«Урал» — «СКА-Хабаровск»;

«Орёл» — «Сокол»;

«Луки-Энергия» — «Балтика»;

«Динамо-Владивосток» — «Шинник»

Матчи 4-го раунда Пути регионов пройдут 24 – 26 сентября.

Стали известны результаты жеребьёвки 4-го раунда Пути регионов Кубка России

Стали известны результаты жеребьёвки 4-го раунда Пути регионов Кубка России

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:13
Красивые названия команд
ProKop92
ProKop92
вчера в 20:22
Топовые вывески!!!
Обязательно стоит посмотреть все!!!
К чёрту ЛЧ и прочее д...мо!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:19
Интересно амкар-черноморец)))
Гость
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