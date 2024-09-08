Стали известны результаты жеребьёвки 4-го раунда Пути регионов Кубка России

Состоялась жеребьёвка 4-го раунда Пути регионов Кубка России.
Пары 4-го раунда выглядят следующим образом:
«Знамя Труда» — «Арсенал» Тула;
«Кубань Холдинг» — «Сочи»;
«Спартак» Кострома – «Енисей»;
«Волгарь» — «Уфа»;
«КАМАЗ» — «Торпедо» Москва;
«Челябинск» — «Тюмень»;
«Волга» Ульяновск — «Ротор»;
«Амкал» — «Алания»;
«Композит» — «Нефтехимик»;
«Амкар» — «Черноморец»;
«Машук-КМВ» — «Родина»;
«Химик» — «Чайка»;
«Урал» — «СКА-Хабаровск»;
«Орёл» — «Сокол»;
«Луки-Энергия» — «Балтика»;
«Динамо-Владивосток» — «Шинник»
Матчи 4-го раунда Пути регионов пройдут 24 – 26 сентября.
Обязательно стоит посмотреть все!!!
К чёрту ЛЧ и прочее д...мо!!!
Обязательно стоит посмотреть все!!!
К чёрту ЛЧ и прочее д...мо!!!