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«Атлетико» в концовке матча вырвал победу у «Сельты»

вчера, 23:54
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)0 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Атлетико» обыграл «Сельту» (1:0) в матче 7-го тура Ла Лиги.

Единственный гол в игре на 90-й минуте забил нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес.

«Атлетико» идёт на 3-м месте (15 очков), «Сельта» — на 10-м (9 очков).

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Все комментарии
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 13:10
жаль конечно!! как обычно уже который матч матрасы в концовке добывают победу!! хотя сельта обязана была побеждать!!
ну надеюсь Реал с матрасами сыграет грамотно!!!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:16, ред.
Очень плохой матч в исполнении Атлетико. Если бы не вышел Альварес и не зарешал, мадридцы снова потеряли бы очки.

Почти все новички до сих пор смотрятся инородным телом в составе, а Симеоне кажется не знает, как их встроить.

Вообще все больше появляется скепсиса. Ничья с Вильярреалом, затем с Эспаньолом, а в прошлом туре такая же безнадёга против Райо. Слишком много потерь там, где должны быть победы. Все это очень похоже на очередной провальный сезон, в котором Атлетико конечно займёт своё стандартное 3-4 место, но ни о какой чемпионской гонке не может быть речи.

А ведь покупки делали именно под неё.
__AgamagA__
__AgamagA__
сегодня в 08:25
В следующем туре матрасники будут бороться с Реалом за второе место, Альварес принесёт победу своему клубу.
4e3fff3ft336
4e3fff3ft336
сегодня в 05:16
Тяжело досталась матрасникам победа
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:22
Сельта хорошо играла, создала много голевых моментов, но не повезло. Атлетико с победой! Впереди дерби с Реалом, удачи Атлетико!
8a629m2vhz5e
8a629m2vhz5e
сегодня в 00:26
Атлетико с победой!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:22
Браво Атлетико Мадрид!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:01
Атлетико в лучших традициях своего клуба...)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:56
Атлетико уперлось и все таки выиграло !
Naherger
Naherger
вчера в 23:55
Типичный атлетико симеоне.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:55
Отскок матрасов) Альварес затащил)))
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