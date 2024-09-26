«Атлетико» в концовке матча вырвал победу у «Сельты»

«Атлетико» обыграл «Сельту» (1:0) в матче 7-го тура Ла Лиги.
Единственный гол в игре на 90-й минуте забил нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес.
«Атлетико» идёт на 3-м месте (15 очков), «Сельта» — на 10-м (9 очков).
«Атлетико» обыграл «Сельту» (1:0) в матче 7-го тура Ла Лиги.
Единственный гол в игре на 90-й минуте забил нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес.
«Атлетико» идёт на 3-м месте (15 очков), «Сельта» — на 10-м (9 очков).
ну надеюсь Реал с матрасами сыграет грамотно!!!
ну надеюсь Реал с матрасами сыграет грамотно!!!
Почти все новички до сих пор смотрятся инородным телом в составе, а Симеоне кажется не знает, как их встроить.
Вообще все больше появляется скепсиса. Ничья с Вильярреалом, затем с Эспаньолом, а в прошлом туре такая же безнадёга против Райо. Слишком много потерь там, где должны быть победы. Все это очень похоже на очередной провальный сезон, в котором Атлетико конечно займёт своё стандартное 3-4 место, но ни о какой чемпионской гонке не может быть речи.
А ведь покупки делали именно под неё.
Почти все новички до сих пор смотрятся инородным телом в составе, а Симеоне кажется не знает, как их встроить.
Вообще все больше появляется скепсиса. Ничья с Вильярреалом, затем с Эспаньолом, а в прошлом туре такая же безнадёга против Райо. Слишком много потерь там, где должны быть победы. Все это очень похоже на очередной провальный сезон, в котором Атлетико конечно займёт своё стандартное 3-4 место, но ни о какой чемпионской гонке не может быть речи.
А ведь покупки делали именно под неё.